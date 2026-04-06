Parque de la Costa: se rompió una montaña rusa y quedaron "colgados" cabeza abajo

Los protagonistas del susto fueron más de una decena de visitantes del parque recreativo. El episodio duró cerca de veinte minutos

Todo sucedió en la atracción "El Desafío" de el Parque de la Costa

Momentos de susto y tensión se vivieron en el Parque de la Costa , centro de atracciones ubicado en Tigre , localidad de la provincia de Buenos Aires. En pleno fin de semana de Semana Santa, una de las montañas rusas más frecuentadas del predio sufrió un “desperfecto ténico”, según declararon las autoridades, durante más de veinte minutos. Durante ese plazo de tiempo, los pasajeros quedaron “colgados” cabeza abajo en la atracción. Afortunadamente, no hubo heridos.

Todo sucedió en el juego llamada “El Desafío”, una de las atracciones más elegidas por los visitnastes del predio, el pasado viernes, feriado nacional. La montaña rusa asciende, y luego “da vuelta a los pasajeros”, movimiento adrenalínico que debería durar tan solo segundos. No obstante, la falla técnica llevó a que más de una decena de visitantes queden “colgados” por 20 minutos, una situación que generó miedo e incertidumbre.

Tras el imperfecto técnico, un jóven realizó un video contando lo sucedido. Rapidamente, el clip se volvió viral en redes sociales. “Casi no la contamos”, afirmó el usuario.

“Se soltó una cadena y se partió en frente de nuestros ojos”, relató el jóven, y agregó: “La gente se quedó arriba (de la montaña rusa) por más de 20 minutos".

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Porque se rompió una montaña rusa en el Parque de la Costa y decenas de personas quedaron colgadas 20 minutos: un joven registró el tenso momento y aseguró que la cadena del mecanismo del juego llamado El Desafío “se soltó”. pic.twitter.com/BVvxj8XfH7 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 6, 2026

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La declaración de las autoridades Parque de la Costa

Tras reconocer que se trató de un “imperfecto técnico”, el Parque de la Costa afirma: “La atracción cuenta con un sistema de elevación que permite iniciar el recorrido. Durante el ascenso, este sistema presentó una falla, por lo que el tren quedó automáticamente inmovilizado mediante un mecanismo de seguridad diseñado para prevenir cualquier tipo de incidente”.

Tras el episodio, desde el Parque de Tigre aclararon que “se activó el protocolo correspondiente y se puso en funcionamiento la plataforma de evacuación incorporada en la atracción, especialmente diseñada para garantizar una evacuación segura de los pasajeros”.