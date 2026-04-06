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Agostina Páez habló sobre su detención en Brasil y el video de los gestos racistas que hizo su padre

La abogada santiagueña regresó a Argentina luego de estar retenida durante más de dos meses y se refirió al escándalo en el que estuvo involucrada

6 de abril 2026 · 14:59hs
Agostina Páez en su regreso a Argentina junto a su padre Mariano

Agostina Páez en su regreso a Argentina junto a su padre Mariano

Tras permanecer retenida durante más de dos meses por la Justicia de Río de Janeiro, el pasado jueves Agostina Páez pudo emprender su vuelta a Argentina. Este lunes, la abogada santiagueña estuvo en el canal de streaming OLGA donde relató la fuerte experiencia que vivió en Brasil y se refirió al video viralizado de su padre realizando gestos racistas.

La joven de 29 años recordó el episodio en el bar de Ipanema: "Nos retienen en la puerta y nos dicen que había consumos que no habíamos pagado. Teníamos los comprobantes de todo, pero insistían con otros cargos". En este sentido, añadió: "Veo a un chico que se agarraba los genitales y gritaba cosas. Ahí es donde me doy vuelta y hago ese gesto repudiable", reconoció.

Luego, explicó el por qué de su accionar a la salida del establecimiento, donde fue denunciada por hacer movimientos que imitaban a los de un mono: "No dimensioné lo que estaba haciendo, no fue por su color de piel. Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso".

Tras el incidente, Páez relató cómo inició el proceso legal: "Cuando recibí la notificación de que tenía que ir a la comisaría pensé que era falsa. Decía que tenía que presentarme por injuria racial. Cuando llegué, me dijeron que no podía salir del país, que tenía que usar tobillera electrónica y me mostraron el video". Al ver la filmación, aseguró: "En ese momento hago una retrospectiva de la noche anterior y tuve una crisis, no lo podía creer".

También, la argentina recapituló cómo fue el reencuentro con los implicados brasileños del bar: "En el juicio, ellos tenían que contar todo, dar su versión de los hechos, y al final de cada declaración yo les pedía disculpas uno por uno. Les decía que había actuado mal, y algunos aceptaban las disculpas y otros no".

>> Leer más: Escándalo sin fin: apareció un video del padre de Agostina Páez haciendo gestos racistas

Agostina Páez opinó sobre el video de su padre haciendo gestos racistas

La abogada santiagueña repudió el video que se viralizó de Mariano Páez realizando los mismos gestos racistas por los que estuvo retenida en el país vecino: "Me quería morir. No sabía qué hacer. Dije ‘no puede ser que recién llego, estoy con amigas en casa y salga mi papá a hacer esto sabiendo lo difícil que fue esto, lo que me puede complicar’. En mi familia me siento la mamá de mi papá".

Luego, agregó: "No sé por qué lo hizo. Me enojé mucho, me dio mucha vergüenza. Me puse muy mal. Si bien mi papá me acompañó en este proceso, muchas veces tiene formas que no comparto para nada".

Con respecto a esta nueva polémica, la joven tomó distancia: "Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente. Yo me hago cargo de lo mío. Reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias pero solo puedo responder por mis propias acciones".

Finalmente, sintetizó: "No creo que mi papá lo haya hecho con alguna intención, yo también quisiera entender por qué lo hizo. Ayer me mandó mensajes por Pascuas pidiéndome perdón, porque yo no quería hablar".

La resolución que determinó su vuelta al país implicó la remoción de la tobillera electrónica y el pago de una fianza de 20.000 dólares aproximadamente. Además, deberá realizar tareas extracomunitarias en Argentina y abonar una reparación económica a las víctimas, cuyo monto trascendido ronda los 150 mil dólares.

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