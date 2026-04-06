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Extienden plan de retiro voluntario en Ansés: hasta cuándo hay tiempo y quiénes pueden acceder

El cronograma original establecía que la fecha límite era el 5 de abril. Sin embargo, la entidad decidió prorrogar el plazo debido al alto nivel de aceptación

6 de abril 2026 · 12:03hs
Este esquema de retiro voluntario contempla un pago del 90% de la reumneración por cada año de antiguedad efectiva en Ansés

Este esquema de retiro voluntario contempla un pago del 90% de la reumneración por cada año de antiguedad efectiva en Ansés

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) extendió el plazo para adherirse al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca, donde el personal podrá acordar la desvinculación laboral con el organismo. Sin embargo, solo podrán aplicar aquellos empleados que cumplan con los requisitos y tendrán ciertos condicionantes a futuro.

A partir de esta modificación, fijada en la resolución 81/2026 en el Boletín Oficial, la nueva fecha límite será hasta el próximo 24 de abril a las 23.59. La determinación de prórroga se debe a motivos operarios y alto nivel de adhesión registrado durante la primera etapa, según indicaron en el comunicado.

La Subdirección Ejecutiva de Administración fue quien impulsó la medida, que fue conferida en las facultades otorgadas a la máxima autoridad del organismo en la normativa vigente. El plan se basa en el análisis de los interesados para considerar las condiciones y tener la posibilidad de una salida en buenos términos.

>> Leer más: Ansés en abril: cronograma de pagos, aumento y detalles de cobro

Requisitos y condiciones de los retiros voluntarios de Ansés

El programa de retiros voluntarios lanzado por Nación está dirigido a empleados de planta permanente de Ansés, que cuenten con al menos dos años de antigüedad en el organismo estatal. La implementación de la desvinculación, que debe darse por mutuo acuerdo entre el trabajador y la institución, quedará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de Anses.

Un aspecto clave del plan es que contempla un pago del 90% de la remuneración por cada año de antigüedad efectiva en el organismo, calculada sobre los conceptos brutos mensuales habituales. Además, el monto total tendrá un tope máximo de 24 haberes brutos.

En el caso de los trabajadores que se encuentren con licencia anual ordinaria o por maternidad, la firma del acuerdo podrá postergarse hasta la finalización de ese período.

Entre las diversas condiciones que involucra, se establece la prohibición de reincorporarse en el sector público nacional durante un período de cinco años: "El personal que adhiera al presente programa, no podrá ser reincorporado ni continuar prestando servicios, bajo ninguna modalidad de empleo o contratación por el término de cinco años contados desde la fecha de su baja".

Además, el retiro implica el cese definitivo de la relación laboral por mutuo acuerdo entre las partes. En este sentido, aquellos adheridos deberán declarar que no tienen reclamos laborales pendientes. Además, los que tengan cargos sindicales deberán renunciar a esos puestos si desean acceder al beneficio.

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