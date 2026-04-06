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Artemis II llega hoy a la órbita de la Luna: cómo y dónde ver en vivo el histórico sobrevuelo

La misión de la Nasa podrá seguirse desde Argentina a través de distintas plataformas de manera gratuita

6 de abril 2026 · 11:18hs
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El Artemis II de la Nasa a punto de llegar a la órbita lunar

La misión Artemis II, impulsada por la Nasa, vivirá hoy uno de sus momentos más importantes: el sobrevuelo lunar, el momento en el que la nave se acercará a la superficie de la Luna y pasará por su cara oculta. La buena noticia es que el hecho podrá seguirse en vivo desde Argentina a través de distintos canales.

El viaje, que comenzó el primero de abril, tendrá una duración total de 10 días y contempla un recorrido de aproximadamente 370.000 kilómetros. Después de haber cumplido las distintas fases previstas, hoy la nave Orion sobrevolará la Luna sin descender a la superficie. Este acercamiento marca un hito histórico: será la primera vez desde diciembre de 1972 que astronautas vuelvan a aproximarse al satélite natural de la Tierra.

A bordo de la nave Orion viajan los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen, quien hará historia al convertirse en el primer no estadounidense en orbitar la Luna. La transmisión comenzará alrededor de las 14:00 (hora argentina) y permitirá seguir en tiempo real uno de los hitos más relevantes del regreso humano a la órbita lunar, más de 50 años después de las misiones Apolo.

>> Leer más: La Nasa prepara el despegue de la misión Artemis II: ¿cuánto demorará el viaje a la Luna?

¿Dónde se podrá ver el sobrevuelo lunar de la misión Artemis II?

Este 6 de abril, la misión Artemis II vivirá el sobrevuelo de la Luna, una instancia que podrá seguirse en vivo desde Argentina.

La Nasa tiene prevista una transmisión en vivo a través de su canal oficial de YouTube a partir de las 14 (hora argentina). Sin embargo, advirtieron que la cobertura podría verse limitada en algunos tramos, ya que la nave atravesará un eclipse y, además, se espera una pérdida de comunicación cuando Orion pase por detrás del lado lejano de la Luna.

Ahora bien, el evento también podrá seguirse a través de Netflix, que incorporó una señal especial para este tipo de contenidos. Mediante NASA+, el servicio de streaming oficial de la agencia, transmitirá en vivo el sobrevuelo.

“Sigue las transmisiones de la Nasa y disfrutas de las ultimas misiones especiales en tiempo real”, indica la descripción de la transmisión que aún no comenzó en Netflix.

Asimismo, la cuenta oficial de Instagram de la misión de Artemis II de la Nasa, comunicó que plataformas como Amazon Prime, HBO Max, Peacock, HBO Max y la aplicación Nasa+ también transmitirán en vivo el sobrevuelo lunar.

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¿Cuánto viajarán los astronautas?

El viaje de la nave Orion partió este miércoles desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. Así, si el 1º de abril se logró el despegue, se prevé que los astronautas estarán en la órbita lunar hoy.

Cabe señalar que la distancia promedio entre la Tierra y la Luna es de 384,400 km, esto debido a que no siempre están a la misma distancia, ya que cuando están más cerca se encuentran a 363,105 km y cuando están más lejos se ubican a 405,696 km, aproximadamente.

En ese sentido, la nave seguirá una trayectoria de tipo "free return". Este diseño permite que, ante una falla, la gravedad lunar impulse el regreso a la Tierra sin necesidad de maniobras complejas.

>> Leer más: Argentina formará parte de la nueva misión de la Nasa para volver a la Luna

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