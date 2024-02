A casi 20 años de Cromañón, prendieron una bengala en un boliche cerrado durante un recital

A casi 20 años de Cromañón, tragedia que se cobró 194 muertos y más de 1.400 heridos, muchos pensaban que se había llegado a un consenso básico: el uso de pirotecnia en lugares cerrados está prohibido y es sumamente peligroso. No obstante, parece que este acuerdo no terminó de calar en la memoria colectiva. Este sábado, en Niceto CLub, boliche cerrado del barrio porteño Palermo, un grupo de personas prendieron una bengala en el medio de un recital. El video del momento se viralizó en las redes sociales y causó indignación y comentarios de desaprobación.

"Ponele que el público tenga tan poco cerebro que no recuerde Cromañon, ponele. ¿Los artistas no aprendieron nada?", escribió un usuario en X. "Cuando no se ejercita la memoria las generaciones nuevas cometerán las mismas catástrofes...", escribió, apenado, otro cibernauta. "Tremendos pelotudos. El q prende la bengala, los músicos que siguen tocando y el lugar q no prende todas las luces para cortar el mambo. Todos cómplices y culpables, no es ni gracioso ya", afirmó otro usuario.

Además, llovieron las críticas tanto para Niceto Club, sobre todo por ser más estrictos con el cacheo de seguridad antes de ingresar, como para el artista, por no frenar el show al instante. No obstante, el boliche suspendió el recital y activó el protocolo de incendios rápidamente.

Por otro lado, luego de la viralización del video y del repudio en redes sociales, Niceto Club y "El Doctor" lanzaron comunicados lamentando lo sucedido y pidiendo disculpas.

Qué dijeron el boliche y el artista

Por su parte, Niceto Club publicó un comunicado en su cuenta de Instagram este domingo, condenando el suceso. "Como es de público conocimiento, durante el recital del artista El Doctor, realizado en la noche del sábado en Niceto Club, desde el público se encendieron bengalas de humo. Lo que obligó a la cancelación del evento, así como a la activación del protocolo de evacuación de incendios o SAP (Sistema de Autoprotección) y a tomar otras medidas de seguridad pertinentes", comenzó el boliche.

"Si bien es nuestra obligación que ningún artículo de pirotecnia ingrese en la sala, estamos investigando aún lo sucedido. Mientras lo hacemos, queremos dejar en claro que repudiamos estos actos negligentes que aún siguen generando indignación y sobre todo dolor en la escena musical argentina. Y más ahora, que se cumplirán 20 años de una de las peores tragedias de nuestra época", expresó Niceto Club. Además hicieron un "llamado a las nuevas generaciones a tomar conciencia sobre el pasado y el peligro de usar pirotecnia en cualquier aforo".

Por otro lado, en las horas posteriores al show, el trapero "El Doctor" evitó hablar del tema y se limitó a publicar historias del show -en ninguna se veía la bengala de humo-. Sin embargo, ayer por la noche, luego del repudio generalizado en redes sociales, el cantante se expresó al respecto.

"Como todos saben, en Niceto club tuve que frenar el show cuando quedaban 17 canciones de la lista”, empezó "El Doctor" en su comunicado. “Unos fans prendieron una bengala de humo y a los diez segundos el sistema de audio se cortó. También se encendieron las luces y seguridad interceptó a los chicos que la prendieron. En diez segundos se desalojó el lugar", afirmó el artista.

"Tanto yo como mi equipo repudiamos lo que sucedió y lamento que, a 20 años de la tragedia que cambió las reglas en las que se llevan adelante los eventos en Argentina, esto pase en un show mio”, continuó el cantante.

"Perdón por todo. Por suerte no pasó nada grave. Siempre los voy a cuidar pero tengan en cuenta que en la noche de Cromañón, hace 20 años, la pirotécnia era completamente distinta a una bengala de humo", cerró.