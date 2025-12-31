La Capital | Fórmula 1 | piloto

Orgullo argentino camino a la Fórmula 1: el piloto que sacó licencia albiceleste para la F3

De cara a la temporada 2026, Mattia Colnaghi optó por representar a la Argentina en su sueño de alcanzar la máxima categoría del automovilismo

31 de diciembre 2025 · 16:24hs
Mattia Colnaghi

Mattia Colnaghi, piloto de F3, junto a Nicolás Varrone, de la F2.

Argentina tiñe de celeste y blanco el automovilismo mundial y sumará otro piloto que correrá en las categorías formativas de la Fórmula 1. En las últimas horas, Mattia Colnaghi finalizó los trámites formales para obtener la licencia albiceleste y representar al país en su travesía por la Fórmula 3.

El joven piloto nacido en Monza, Italia, se inclinó por la bandera argentina y se convertirá en el tercer corredor nacional en las principales categorías del automovilismo mundial, junto a Franco Colapinto de la Fórmula 1 y Nicolás Varrone de la F2.

Colnaghi es italiano de nacimiento pero también argentino por parte de su madre, la chubutense Martina Bisio, quien se fue a Europa hace dos décadas. Durante su infancia, fue criado en Singapur, pero corrió en categorías formativas con la bandera argentina y la italiana.

@carburandotv Dos potencias se saludan. En el autódromo de Buenos Aires, Nico Varrone y Mattia Colnaghi se cruzaron cuando fueron a sacar sus licencias medicas para el año que viene. Son el futuro, sin dudas... @TikTok #formula3 #fornula2 #mattiacolnaghi #nicovarrone #carburando som original - Criativa Nostalgia

Orgullo argentino y el sueño de la Fórmula 1

A sus 17 años, fue contratado por la Academia Red Bull y fichado por MP Motorsport, misma escudería en la que compitió Colapinto en F3 y F2, para estar presente en la parrilla de la F3 durante la temporada 2026.

Si bien nació del otro lado del océano y se crió lejos del país, su madre reveló que mantiene bien arraigadas sus raíces albicelestes y que mantiene las costumbres argentinas. Además, visitó en reiteradas ocasiones el país ya que tiene a parte de su familia en estas tierras.

Mattia Colnaghi F3 (1)
Mattia Colnaghi fue contratado por la Academia de Red Bull.

Mattia Colnaghi fue contratado por la Academia de Red Bull.

A su vez, el joven Mattia confesó su “orgullo de representar a la Argentina” en varias oportunidades y reconoció que sintió “mucho apoyo” de los fanáticos argentinos cuando lo vieron competir, hecho que impulsó también a que optara por la licencia celeste y blanca para competir de manera oficial.

Más de un argentino en los fines de semana de Fórmula 1

Colapinto tendrá su primera temporada completa como piloto titular de Alpine en 2026, por lo que se espera que dispute los 24 Grandes Premios que se disputarán de la F1 a lo largo del año.

Durante la temporada, la máxima categoría coincidirá 14 veces con la F2, en la que estará presente haciendo su debut Nico Varrone con el equipo Van Amersfoort Racing (VAR).

En tanto, 10 de esos fines de semana tendrán además competencia de la F3 y serán tres los argentinos que salten a la pista, un hecho inédito. Las carreras que contarán con triple presencia albiceleste serán las de Australia (8 de marzo), Bahrein (12 de abril), Mónaco (7 de junio), Barcelona (14 de junio), Austria (28 de junio), Gran Bretaña (5 de julio), Bélgica (19 de julio), Hungría (26 de julio), Italia (6 de septiembre) y España (12 de septiembre).

