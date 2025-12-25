La Capital | Ovación | Thomas Ricciardi

De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el Turismo Carretera

José Luis Ricciardi fue el último piloto de Rosario en correr en el TC allá por 2005. En 2026 debuta su hijo Thomas Ricciardi, en el RUS Med Team.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

25 de diciembre 2025 · 18:20hs
El festejo de Thomas Ricciardi en Toay

ACTC

El festejo de Thomas Ricciardi en Toay, en su primer triunfo en el TC Pista. Ahora tiene la posibilidad de debutar en el TC. El último rosarino había sido José Luis Ricciardi.
El Ford de José Luis Ricciardi

El Ford de José Luis Ricciardi, que disputó más de 60 carreras en el Turismo Carretera a comienzos de siglo.

El Turismo Carretera es la categoría más longeva del mundo, que alguna vez tendrá el reconocimiento de la FIA. Quizás cuando se reconcilien dos entidades con intereses contrapuestos como la ACTC y el ACA, que es el representante del ente rector mundial en la Argentina. Pero eso es otro tema. Lo cierto es que el TC tiene un arraigo tremendo en todo el país desde sus orígenes, pero curiosamente, o no tanto, Rosario no ha tenido mucha representación a lo largo de su historia. Es más, debieron pasar dos décadas para que un piloto de la ciudad integre la máxima categoría del automovilismo argentino e, increíblemente, es el hijo del último que había participado. De José Luis Ricciardi a Thomas Ricciardi, el pibe de 20 años que vuelve a poner a una de las metrópolis más importantes del país en el mapa tuerca.

La Capital había anticipado que la ACTC estaba a punto de dar la autorización para que Ricciardi ascendiera del TC Pista al TC y con la llegada de la Nochebuena se confirmó. Por supuesto, el rosarino seguirá bajo la tutela del RUS Med Team, del empresario local Mauro Medina, quien lo impulsó desde que empezó a correr en el karting y fue su guía en la escalera de la ACTC, empezando por la Fórmula Metropolitana, y ascendiendo por el TC Pista Mouras, el TC Mouras y los dos últimos años en el TC Pista.

Por qué ingresa Thomas Ricciardi

Marcos Dianda y Nicolás Moscardini, por ser campeón y subcampeón del TCP, ascendieron al TC, pero la ACTC también premia a los dos mejores del rnaking de los dos últimos años.

>>Leer más: Agustín Canapino es el máximo Titán del Turismo Carretera y logró la quinta estrella

Aunque en dicha tabla Ricciardi estaba cuarto, lo cierto es que los dos primeros eran Moscardini y Jorge Barrio, que ascendió por ser el subcampeón del TN (el campeón, Julián Santero, ya era parte del TC). Eso habilitó que Juan Manuel Tomasello, 3º, y Ricciardi tuvieran la oportunidad.

Fue el mismo RUS Med Team que en sus redes sociales le dio la bienvenida al TC con bombos y platillos, por lo que Ricciardi compartirá equipo con Josito Di Palma y Tobías Martínez, que continúan en la estructura, y Juan Bautista De Benedictis que se agrega proveniente del Maquin Parts de Venado Tuerto.

Los antecedentes de pilotos de Rosario en el TC

Su papá José Luis empezó a hacer ruido grande a fines del siglo pasado en el TC Pista, cuando era la única telonera del TC y de hecho hasta ganó en 1999 en la Rotonda de Mar de Ajó.

De 2001 a 2005 corrió con regularidad en el Turismo Carretera, aunque no pudo obtener victorias pero sí destacadas actuaciones.

Desde papá Ricciardi, los que estuvieron más cerca de romper el molde de los rosarinos en el TC fueron Alejandro González y Pedro Boero.

González disputó muchos años la telonera sin triunfos, mientras que Boero (el hijo del presidente de Newell’s, Ignacio Boero) sí venía haciendo firme la escalera de la ACTC y hasta había ganado en el TC Pista, pero en un momento decidió poner en pausa su actividad deportiva para dedicarse a la actividad comercial.

>>Leer más: Toda la ilusión para que el Turismo Carretera vuelva a tener un piloto rosarino

Ricciardi fue tomando impulso entonces, disputando el TCP Mouras con una victoria en La Plata en 2022, el TC Mouras en 2023 con dos triunfos en el Mouras y luego los dos años en el TCP, con un podio en 2024 y la victoria de este año en Toay. Siempre clasificó entre los 12 que disputarían el título y este año parecía en condiciones de pelearlo hasta que empezó la Copa de Plata. Ahora le espera el TC. Irá por la de Copa de Oro.

¿Y si vuelve el Turismo Carretera?

Las autoridades locales y provinciales deben anotar este dato sobre la llegada de Ricciardi al Turismo Carretera. El 5 de mayo de 2019 fue un día inolvidable, que quedó marcado en la historia. Ese día el TC corrió por primera, y hasta ahora única vez, en Rosario. Lleno total en el autódromo con los dos alargues listos y una fiesta tuerca inigualable. La presencia de un piloto local después de mucho tiempo debe incentivar el regreso.

Adentro otro santafesino y un ex TCP que fue muy crítico

Si todos los autorizados por la ACTC a subir al TC aceptan, la categoría puede orillar los 60 pilotos. Aunque alguno de ellos ya se bajó, como Gastón Iansa. Además de Ricciardi, Tomasello, Dianda y Moscardini, desde el TCP fueron autorizados por números de carreras el de Reconquista Gaspar Chansard, Marcos Castro, Lucas Valle, Rodrigo Lugón y Joaquín Ochoa. Mientras que también Bernardo Llaver, del nuevo Turismo Carretera 2000, y Tomás Abdala, del TC Pick Up, por ser los mejores detrás del campeón Agustín Canapino. Y Lucas Carabajal por ser el campeón del TCM 2024 y haber completado el 2025 en el TCP.

Noticias relacionadas
Tras su partida de Central, Holan estuvo en el radar de un grande del fútbol chileno. 

Holan estuvo en el radar de un grande de Chile, pero lo descartaron por una curiosa razón

Jeremías Ledesma, el arquero que quiere Central para reforzar el equipo de cara a la Copa Libertadores.

A Central le puede surgir un competidor fuerte en la carrera por quedarse con Jeremías Ledesma

Rodrigo Atencio cerró cualquier posibilidad de jugar en Newells.

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

El piloto de rally Juan Cruz Yacopini tiene 26 años. Está delicado y en terapia intensiva. 

Un piloto de automovilismo se tiró al agua en un dique y sufrió lesiones cervicales: está en terapia intensiva

Ver comentarios

Las más leídas

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Los hinchas de Newells lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Lo último

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Un estadounidense ganó 1.817 millones de dólares en la lotería Powerball

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Newells busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Es monumento natural provincial, pero víctima del tráfico ilegal. Afirman que hay una "gran oportunidad" en la provincia para su conservación
Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Por Tomás Barrandeguy
Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %
Economía

Aunque los comerciantes no son optimistas, las ventas navideñas subieron 1,3 %

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste
POLICIALES

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura
Policiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Los hinchas de Newells lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Los hinchas de Newell's lo querían en el equipo, pero ya dijo que no jugará en el Parque

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Tormenta al sur de Rosario: el temporal castigó a Alvear en vísperas de Nochebuena

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Cómo trabaja Santa Fe para proteger a un ave que tiene menos de 3 mil ejemplares en el mundo

Central tiene algo en qué apoyarse para proyectar un futuro con objetivos altos

Central tiene algo en qué apoyarse para proyectar un futuro con objetivos altos

Ovación
De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

Por Gustavo Conti
Ovación

De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el TC

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Holan estuvo en el radar de un grande de Chile, pero lo descartaron por una curiosa razón

Holan estuvo en el radar de un grande de Chile, pero lo descartaron por una curiosa razón

Policiales
Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes
Policiales

Durante la madrugada robaron en cuatro casas de un barrio cerrado de Funes

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Horror en La Plata: asesinó al vecino porque sus hijos tiraban fuegos artificiales

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Encontraron un explosivo de guerra en una mochila mientras revolvían la basura

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

Asesinaron a balazos a un joven de 25 años en la zona noroeste

La Ciudad
La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad
La Ciudad

La mitad de los refugios municipales estuvieron ocupados en Navidad

Padre Jorge Aloi: La Pascua es la única fiesta verdaderamente cristiana

Padre Jorge Aloi: "La Pascua es la única fiesta verdaderamente cristiana"

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

Los controles de los festejos navideños conformaron al municipio

Navidad en musculosa: ya sin alerta, ¿cómo sigue el tiempo en Rosario?

Navidad en musculosa: ya sin alerta, ¿cómo sigue el tiempo en Rosario?

Piden no sacar la basura este jueves: cómo funcionan los servicios en Navidad
La Ciudad

Piden no sacar la basura este jueves: cómo funcionan los servicios en Navidad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos
La Ciudad

Pavimento definitivo:  financiamiento por 15 mil millones de pesos

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio
La Ciudad

Cuota Social, el programa que busca contener en los clubes de barrio

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes
La Ciudad

El programa Turista en mi Ciudad convocó a más de cinco mil asistentes

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto
POLICIALES

Imputan a una joven como partícipe primaria del crimen de Lucía Carpanetto

Newells ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores
OVACIÓN

Newell's ejecutará la opción de compra de uno de sus mejores jugadores

Un juvenil de Central podría ayudar a destrabar el pase de Ledesma 
OVACIÓN

Un juvenil de Central podría "ayudar" a destrabar el pase de Ledesma 

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos
La Ciudad

Condenan a 4 empleados del Heca por el robo de medicamentos e insumos

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Maximiliano Pullaro, la Corte Suprema de Santa Fe y la cena de la paz

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale
Información General

Todo vacante en el Quini 6 de Nochebuena, con un buen reparto del Siempre Sale

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas
La Ciudad

El proyecto Fútbol Infantil llegó este año a más de 18.000 chicos y chicas

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán
POLICIALES

Prisión perpetua para tres personas por el homicidio de un gendarme en Roldán

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe
Educación

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales
La Ciudad

Rosario se sacudió a la medianoche por una batería de fuegos artificiales

Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada
Política

Cristina presentó una leve complicación intestinal y seguirá internada

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025
Información general

Cuáles fueron los nombres más elegidos para los bebés santafesinos en 2025

Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela
La Ciudad

Movidas solidarias y entrega de juguetes en Navidad en el Hospital Vilela

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado
Información General

El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen, quien continúa internado

No sabía que estaba embarazada porque el bebé estaba tras un quiste ovárico
Información General

No sabía que estaba embarazada porque el bebé estaba tras un quiste ovárico

Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos
Información General

Se casó el hijo de Chiqui Tapia y prepara una fiesta sin reparar en gastos