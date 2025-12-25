De José Luis a Thomas Ricciardi: 20 años después, habrá un piloto de Rosario en el Turismo Carretera

José Luis Ricciardi fue el último piloto de Rosario en correr en el TC allá por 2005. En 2026 debuta su hijo Thomas Ricciardi, en el RUS Med Team.

El Ford de José Luis Ricciardi, que disputó más de 60 carreras en el Turismo Carretera a comienzos de siglo.

El festejo de Thomas Ricciardi en Toay, en su primer triunfo en el TC Pista. Ahora tiene la posibilidad de debutar en el TC. El último rosarino había sido José Luis Ricciardi.

El Turismo Carretera es la categoría más longeva del mundo, que alguna vez tendrá el reconocimiento de la FIA. Quizás cuando se reconcilien dos entidades con intereses contrapuestos como la ACTC y el ACA, que es el representante del ente rector mundial en la Argentina. Pero eso es otro tema. Lo cierto es que el TC tiene un arraigo tremendo en todo el país desde sus orígenes, pero curiosamente, o no tanto, Rosario no ha tenido mucha representación a lo largo de su historia. Es más, debieron pasar dos décadas para que un piloto de la ciudad integre la máxima categoría del automovilismo argentino e, increíblemente, es el hijo del último que había participado. De José Luis Ricciardi a Thomas Ricciardi , el pibe de 20 años que vuelve a poner a una de las metrópolis más importantes del país en el mapa tuerca.

La Capital había anticipado que la ACTC estaba a punto de dar la autorización para que Ricciardi ascendiera del TC Pista al TC y con la llegada de la Nochebuena se confirmó. Por supuesto, el rosarino seguirá bajo la tutela del RUS Med Team, del empresario local Mauro Medina, quien lo impulsó desde que empezó a correr en el karting y fue su guía en la escalera de la ACTC, empezando por la Fórmula Metropolitana, y ascendiendo por el TC Pista Mouras, el TC Mouras y los dos últimos años en el TC Pista.

Marcos Dianda y Nicolás Moscardini, por ser campeón y subcampeón del TCP, ascendieron al TC, pero la ACTC también premia a los dos mejores del rnaking de los dos últimos años.

Aunque en dicha tabla Ricciardi estaba cuarto, lo cierto es que los dos primeros eran Moscardini y Jorge Barrio, que ascendió por ser el subcampeón del TN (el campeón, Julián Santero, ya era parte del TC). Eso habilitó que Juan Manuel Tomasello, 3º, y Ricciardi tuvieran la oportunidad.

Fue el mismo RUS Med Team que en sus redes sociales le dio la bienvenida al TC con bombos y platillos, por lo que Ricciardi compartirá equipo con Josito Di Palma y Tobías Martínez, que continúan en la estructura, y Juan Bautista De Benedictis que se agrega proveniente del Maquin Parts de Venado Tuerto.

Los antecedentes de pilotos de Rosario en el TC

Su papá José Luis empezó a hacer ruido grande a fines del siglo pasado en el TC Pista, cuando era la única telonera del TC y de hecho hasta ganó en 1999 en la Rotonda de Mar de Ajó.

De 2001 a 2005 corrió con regularidad en el Turismo Carretera, aunque no pudo obtener victorias pero sí destacadas actuaciones.

Desde papá Ricciardi, los que estuvieron más cerca de romper el molde de los rosarinos en el TC fueron Alejandro González y Pedro Boero.

González disputó muchos años la telonera sin triunfos, mientras que Boero (el hijo del presidente de Newell’s, Ignacio Boero) sí venía haciendo firme la escalera de la ACTC y hasta había ganado en el TC Pista, pero en un momento decidió poner en pausa su actividad deportiva para dedicarse a la actividad comercial.

Ricciardi fue tomando impulso entonces, disputando el TCP Mouras con una victoria en La Plata en 2022, el TC Mouras en 2023 con dos triunfos en el Mouras y luego los dos años en el TCP, con un podio en 2024 y la victoria de este año en Toay. Siempre clasificó entre los 12 que disputarían el título y este año parecía en condiciones de pelearlo hasta que empezó la Copa de Plata. Ahora le espera el TC. Irá por la de Copa de Oro.

¿Y si vuelve el Turismo Carretera?

Las autoridades locales y provinciales deben anotar este dato sobre la llegada de Ricciardi al Turismo Carretera. El 5 de mayo de 2019 fue un día inolvidable, que quedó marcado en la historia. Ese día el TC corrió por primera, y hasta ahora única vez, en Rosario. Lleno total en el autódromo con los dos alargues listos y una fiesta tuerca inigualable. La presencia de un piloto local después de mucho tiempo debe incentivar el regreso.

Adentro otro santafesino y un ex TCP que fue muy crítico

Si todos los autorizados por la ACTC a subir al TC aceptan, la categoría puede orillar los 60 pilotos. Aunque alguno de ellos ya se bajó, como Gastón Iansa. Además de Ricciardi, Tomasello, Dianda y Moscardini, desde el TCP fueron autorizados por números de carreras el de Reconquista Gaspar Chansard, Marcos Castro, Lucas Valle, Rodrigo Lugón y Joaquín Ochoa. Mientras que también Bernardo Llaver, del nuevo Turismo Carretera 2000, y Tomás Abdala, del TC Pick Up, por ser los mejores detrás del campeón Agustín Canapino. Y Lucas Carabajal por ser el campeón del TCM 2024 y haber completado el 2025 en el TCP.