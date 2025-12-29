Cuando la Fórmula 1 cerraba el año o empezaba el siguiente entre Navidad y Año Nuevo

Franco Colapinto disfruta de las vacaciones. Hubo un tiempo en que la Fórmula 1 corría entre las fiestas, siempre en Sudáfrica de protagonista.

El Lotus de Jim Clark y el BRM de Graham Hill, listos a partir ese 29 de diciembre de 1962 en Sudáfrica. Otros tiempos de la Fórmula 1.

A Franco Colapinto se lo vio muy distendido estos días, junto a su papá Aníbal, comprando cosas en un supermercado como cualquier hijo de vecino en San Andrés de Giles. El piloto argentino disfruta, claro, de unas muy merecidas vacaciones para un intenso año de regreso a la Fórmula 1 en este 2025 que se va, que para él consistió en 18 grandes premios. Una enormidad si se los compara con los primeros tiempos o hasta con la época de los últimos argentinos en la máxima categoría. Y eso que no completó todo el calendario de 24 carreras. Pero así son las cosas y, eso sí, la FIA respeta un calendario de vacaciones, a mitad de año para el verano europeo y rigurosamente en diciembre y a principios de enero.

Pero claro, si bien ahora parece una locura la exigencia, también las había y en grande en otros momentos. Por ejemplo, en los primeros años con el dominio de Juan Manuel Fangio, era normal verlos correr más de 3 horas, como en el primer GP de Argentina de 1953, bajo el abrasador sol de la primeras horas de la tarde en Buenos Aires.

O también, cuando se corría también entre las fiestas o en el mismo día de año nuevo en la década siguiente.

Sí. Tal cual. Esa modalidad de los años 60 debutó un día como este 29 de diciembre, pero de 1962, cuando se definió el campeonato a favor del inglés Graham Hill. Fue en el primer GP de Sudáfrica de la historia.

Fangio y el GP de Argentina

Cuando los éxitos de Fangio y el firme apoyo del gobierno de Juan Domingo Perón al deporte llevaron a la construcción del autódromo de Buenos Aires (entonces llamado 17 de Octubre, hoy Oscar y Alfredo Gálvez), el estreno del GP de Argentina en 1953 fue un 18 de enero.

Desde entonces, y hasta 1960 (con el paréntesis de 1959), Argentina abría el campeonato del mundo en enero (el 13 de enero de 1957 fue el GP más temprano de entonces) y la siguiente carrera del calendario era siempre el GP de Mónaco en mayo. Un tremendo paréntesis de cuatro meses.

Es más, en ese paréntesis del 59, o en los inicios del Mundial al principio de los años 50, la F-1 empezaba sus campeonatos en mayo y así se mantuvo hasta 1965, cuando por primera vez en su historia, se disputó un gran premio el 1º de enero. Fue en Sudáfrica, en la última vez que se corrió en el circuito Prince George de East London.

La irrupción de Sudáfrica en la Fórmula 1

Precisamente, la irrupción de Sudáfrica en el Mundial de Fórmula 1 llegó en 1962 y alteraría los calendarios de época, que generalmente finalizaban entre octubre y noviembre.

Por entonces, el número de carreras variaba entre 7 y 9 al año, con 10 en 1960 y el récord de 11 en 1958, cuando se incorporó por primera vez el continente africano, con la disputa del primer y único GP de Marruecos un 19 de octubre.

Pero Sudáfrica alteró todo en 1962. El 7 de octubre, en Watkins Glen había sido la última competencia y recién llegarían al circuito ubicada en East London, bien al sur del país, para correr el sábado 29 de diciembre. Encima, se definía el título mundial y los dos candidatos aspiraban a obtenerlo por primera vez.

Cualquiera que ganara ese sábado era campeón mundial. Si bien Graham Hill llegaba con 9 puntos de ventaja, debían descartar resultados y a Jim Clark le alcanzaba el triunfo para coronarse.

El circuito estuvo atiborrado de público (se calcularon 90 mil personas) cuando alrededor de las 3 de la tarde se largó la carrera y al final de la misma se comportó como en las jornadas de TC argentinos, invadiendo la pista. Al punto que el que se coronaría, Graham Hill, atropellaría a un adolescente en la vuelta de honor.

Sí. Hill fue campeón luego de que Jim Clark, que había dominado 61 de las 82 vueltas, debiera abandonar por una fuga de aceite en el motor de su Lotus. Así, el inglés, que lo venía siguiendo y ganó, obtendría el primero de sus dos títulos (el otro, en el 68). Y el único de BRM en su historia.

Clark tendría su revancha el 28 de diciembre de 1963, coronándose, y abriría el campeonato de su tercer título mundial, el de 1965, venciendo ese 1º de enero.

Los GP entre las fiestas

Más allá de que para 1967, Sudáfrica ya había mudado su sede a la capital, Joahnnesburgo, en el veloz Kyalami se mantuvo la costumbre unos años más de esos GP que cortaban las vacaciones.

Al menos, se mantuvo por dos años. En ese 67, se abrió el campeonato un 2 de enero y al año siguiente se volvería a correr por segunda y última vez en la historia el mismo día de año nuevo, con victorias de Pedro Rodríguez y de nuevo Jim Clark.

De esa manera, se cerraba un ciclo, ya que se bien Sudáfrica permanecería en el calendario hasta los 90 y por tres años más abriría el campeonato, ya empezó a disputarse casi siempre en marzo.

La siguiente vez que se disputó tan temprano un gran premio de F-1 le tocó a Argentina, con el GP de 1977 un 9 de enero. Pero desde los años 80 fundamentalmente, y pese a que desde entonces y sobre todo en este siglo la cantidad de carreras se fue incrementando notablemente, nunca se ensanchó hacia los meses de enero y febrero, como tampoco para Navidad y Año Nuevo.

La nueva F-1 y los sprint

Lo dicho, el calendario de 24 carreras parece que no se modificará por mucho tiempo y hay quienes sueñan con agregarle alguna carrera más.

Algo de eso en realidad pasó con el formato de carreras sprint, que también se fueron incrementando en los últimos años desde que se implementaron en 2021 hasta llegar a 6. Se aseguró que la Fórmula 1 trabaja para agregar algunas más en 2027 e inclusive modificar sus formas.

Los pilotos de hoy, como Colapinto, gozan de un tiempo de descanso en las épocas indicadas como no pasó en los años en que llegó Sudáfrica y también Argentina, que se corrió casi siempre en enero. Pero entre la pretemporada y semejante despliegue después, tal vez sacrificarían algunas fiestas por un poco más de relax.