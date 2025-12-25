La Capital | Ovación | piloto

Un piloto de automovilismo se tiró al agua en un dique y sufrió lesiones cervicales: está en terapia intensiva

Se fracturó algunas vértebras cervicales y luego pudieron sacarlo de un paro cardiorrespiratorio. No sufrió daño cerebral pero su estado es delicado

25 de diciembre 2025 · 13:51hs
El piloto de rally Juan Cruz Yacopini tiene 26 años. Está delicado y en terapia intensiva. 

El piloto de rally Juan Cruz Yacopini tiene 26 años. Está delicado y en terapia intensiva. 

"Su estado es delicado y el pronóstico es reservado". Así de contundente es el último parte médico conocido del piloto Juan Cruz Yacopini, quien hace unos días sufrió un grave accidente y permanece internado en terapia intensiva en un sanatorio de Mendoza.

Yacopini estaba en el dique el Carrizal, en Mendoza, cuando se arrojó al agua desde una lancha en un sector de poca profundidad. El piloto mendocino se golpeó contra las piedras del lecho y sufrió la fractura de algunas vértebras y cuando estaba camino al hospital atravesó por un paro cardiorrespiratorio del que los paramédicos pudieron sacarlo.

JX, como le dicen a Yacopini, es piloto de rally y empresario. Actualmente compite en el Rally Dakar. Tiene 26 años.

El parte médico de Juan Cruz Yacopini

Según el último parte médico dado a conocer por la Clínica Cuyo, donde está internado, su estado de salud es delicado. El diagnóstico indica lesiones en sus vértebras cervicales y en la médula espinal. Dentro de ese cuadro dramático, lo alentador es que respondió bien ante algunos estímulos e incluso pudo respirar por sus propios medios cuando le retiraron momentáneamente la asistencia.

De acuerdo a lo que se sabe ahora, lo más preocupante es el cuadro de inflamación de sus vértebras cervicales producto de las fracturas. Sin embargo, el piloto no sufrió daño cerebral, un dato que resulta alentador para los médicos que lo tratan.

Según los médicos, las próximas horas serán cruciales para conocer la evolución del joven piloto mendocino.

La tupla Orsi-Gómez quieren a Nicolás Laméndola para reforzar el ataque de Newells. 

Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

A Central la AFA le otorgó el título de campeón de la Liga 2025 por haber sumado más puntos que ningún equipo. 

La increíble cantidad de títulos que la AFA pondrá en juego en 2026 en el fútbol argentino

Tras su partida de Central, Holan estuvo en el radar de un grande del fútbol chileno. 

Holan estuvo en el radar de un grande de Chile, pero lo descartaron por una curiosa razón

Jeremías Ledesma, el arquero que quiere Central para reforzar el equipo de cara a la Copa Libertadores.

A Central le puede surgir un competidor fuerte en la carrera por quedarse con Jeremías Ledesma

Por Tomás Barrandeguy
