Un piloto de automovilismo se tiró al agua en un dique y sufrió lesiones cervicales: está en terapia intensiva

Se fracturó algunas vértebras cervicales y luego pudieron sacarlo de un paro cardiorrespiratorio. No sufrió daño cerebral pero su estado es delicado

El piloto de rally Juan Cruz Yacopini tiene 26 años. Está delicado y en terapia intensiva.

"Su estado es delicado y el pronóstico es reservado". Así de contundente es el último parte médico conocido del piloto Juan Cruz Yacopini, quien hace unos días sufrió un grave accidente y permanece internado en terapia intensiva en un sanatorio de Mendoza.

Yacopini estaba en el dique el Carrizal, en Mendoza, cuando se arrojó al agua desde una lancha en un sector de poca profundidad. El piloto mendocino se golpeó contra las piedras del lecho y sufrió la fractura de algunas vértebras y cuando estaba camino al hospital atravesó por un paro cardiorrespiratorio del que los paramédicos pudieron sacarlo.

JX, como le dicen a Yacopini, es piloto de rally y empresario. Actualmente compite en el Rally Dakar. Tiene 26 años.

El parte médico de Juan Cruz Yacopini

Según el último parte médico dado a conocer por la Clínica Cuyo, donde está internado, su estado de salud es delicado. El diagnóstico indica lesiones en sus vértebras cervicales y en la médula espinal. Dentro de ese cuadro dramático, lo alentador es que respondió bien ante algunos estímulos e incluso pudo respirar por sus propios medios cuando le retiraron momentáneamente la asistencia.

De acuerdo a lo que se sabe ahora, lo más preocupante es el cuadro de inflamación de sus vértebras cervicales producto de las fracturas. Sin embargo, el piloto no sufrió daño cerebral, un dato que resulta alentador para los médicos que lo tratan.

Según los médicos, las próximas horas serán cruciales para conocer la evolución del joven piloto mendocino.