El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena

Este sábado, desde las 10, se disputará una nueva edición de la clásica regata. La largada se realizará frente al Club de Velas Rosario, ya hay 30 embarcaciones inscriptas y todavía hay tiempo para sumarse

Esta competencia náutica marca el comienzo del calendario anual de regatas del Club de Velas Rosario.

El río Paraná será otra vez escenario de una de las competencias náuticas más importantes y tradicionales de la región. En ese marco, este sábado por la mañana se disputará la regata Rosario–Arroyo Seco, organizada por el Club de Velas Rosario , una prueba que reúne a embarcaciones de distintos puntos del litoral y que establece de manera simbólica el arranque de la temporada deportiva en el río.

La largada está prevista, a las 10, frente a la sede del club, desde donde las embarcaciones comenzarán el recorrido rumbo a Arroyo Seco, en una travesía muy atractiva que combina estrategia, navegación y resistencia a lo largo del río Paraná.

Vale destacar que la regata forma parte del calendario oficial del club y habrá una serie de competencias que se desarrollarán a lo largo de todo el año . Hasta el momento se encuentran unas 30 embarcaciones anotadas, aunque desde la organización confiaron que la inscripción continúa abierta para quienes quieran y tengan la intención de sumarse.

Para equiparar rendimientos

También vale puntualizar que la competencia se disputará bajo el sistema de medición PHRF, un sistema de hándicap muy usado en regatas de crucero que permite equiparar el rendimiento de embarcaciones de diferentes tamaños y características.

De esta manera, cada barco compite con un coeficiente de corrección que busca equilibrar las diferencias técnicas y hacer la competencia más equilibrada y más justa.

“El río es parte esencial de la identidad de esta ciudad y cada regata es también una oportunidad de abrir nuestro club a toda la ciudadanía. Queremos que cada vez más rosarinos se acerquen a la vela y al río, que es un patrimonio natural que forma parte y está muy arraigado a nuestra historia”, señaló Alejandro Colla, presidente del Club de Velas Rosario y navegante olímpico que representó a la Argentina en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, además de participar en distintas regatas internacionales.

Charla abierta

Dentro de las actividades previas a la competencia, ayer en la sede del Club de Velas Rosario se realizó una charla abierta titulada “Preparación y organización de la tripulación para una regata”, que estuvo a cargo de Alejandro Colla.

Ese encuentro estuvo confeccionado y pensado como un espacio de intercambio y aprendizaje para navegantes y aficionados a la vela, donde se abordaron aspectos vinculados a la preparación de la tripulación, la organización a bordo y las buenas prácticas para afrontar una competencia náutica.

Desde el club invitan a participar, tanto a quienes ya compiten regularmente como a quienes están dando sus primeros pasos en la actividad y quieren conocer más sobre el funcionamiento de una regata.

Una gran demanda

En paralelo, desde el Club de Velas Rosario destacaron el gran atractivo e interés que despertó el curso de timonel de yate vela y motor, cuya inscripción para la edición de este año ya se encuentra completa.

La convocatoria superó las expectativas y todos los cupos disponibles fueron cubiertos rápidamente, lo que refleja el crecimiento del interés por la navegación deportiva en la ciudad.

Ante esta alta demanda, desde la institución analizan sumar nuevas vacantes o ampliar la oferta de cursos durante el año, e incluso reforzar la edición prevista para el segundo semestre, con el objetivo de que más personas puedan acceder a la formación náutica.

Todas estas acciones, competencias y actividades buscan afirmar la relación de la ciudad, sus habitantes y su río.