El Colegio de Arquitectura de la provincia hace punta en implementar un protocolo de género

La iniciativa busca prevenir situaciones de violencia o discriminación y promover espacios profesionales más igualitarios en el ejercicio de la profesión

En el marco de las acciones desplegadas por el Día Internacional de la Mujer, el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia comenzó a implementar su protocolo de género, una herramienta institucional destinada a prevenir y atender situaciones de violencia o discriminación por motivos de género , identidad u orientación sexual en todos los ámbitos de la institución y en sus seis distritos. De esta forma se convirtió en el primer colegio de arquitectura del país en implementar un mecanismo institucional de estas características .

El protocolo forma parte de un camino iniciado por las y los profesionales de la arquitectura hace cuatro años, con el acompañamiento del Área de Género y Sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) que incluyó una serie de diagnósticos en todos los distritos, acciones de sensibilización y capacitación y cursos sobre Ley Micaela.

La nueva herramienta establece el procedimiento institucional para abordar situaciones de violencia o discriminación en el ámbito del organismo, pero también la posibilidad de ofrecer asesoramiento a todos los profesionales que quieran hacer más equitativos sus espacios de trabajo . También prevé acciones permanentes de formación, sensibilización y difusión para promover la igualdad de género en la profesión y fortalecer una cultura institucional más consciente y libre de violencias.

“Este protocolo refleja nuestro compromiso con la igualdad y el respeto. Queremos que cada persona sepa que tiene un espacio seguro dentro de todos nuestros distritos, donde su voz será escuchada y protegida, especialmente en un contexto nacional donde muchas políticas de género se ven debilitadas”, afirmó Marcelo Lamberto, presidente del colegio.

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Espacios más igualitarios

El protocolo fue aprobado formalmente por el Directorio Superior del colegio en diciembre de 2025 y su implementación marca un paso significativo hacia la construcción de espacios profesionales más igualitarios y respetuosos y consolida una política institucional que busca transformar los patrones socioculturales que sostienen las desigualdades.

Este instrumento, "tiene un alcance directo ya que establece un procedimiento de actuación ante posibles situaciones de violencia o discriminación entre quienes integran el colegio como un espacio de trabajo, pero también incluye acciones de prevención, formación y asesoramiento a todos los profesionales que vivan una situación problemática o quieran mejorar los vínculos en sus propios espacios de trabajo", apuntó Paula Seminara, socióloga y especialista en género y derechos humanos, quien tendrá a su cargo la implementación del seminario junto a Noelia González, abogada y asesora legal del Colegio.

Seminara destacó que el colegio es el primero en el país en contar con un protocolo de género. "Es parte de un proceso de trabajo que se viene llevando adelante entre los profesionales para garantizar la eliminación de estereotipos en el ejercicio de la arquitectura", sostuvo.

A partir de su puesta en marcha, cualquier persona podrá canalizar consultas o denuncias a través del correo [email protected], que funcionará como vía directa de contacto con el equipo responsable de la implementación del protocolo.

El dispositivo garantizará confidencialidad, no revictimización y un espacio seguro para recibir consultas, brindar orientación y activar los procedimientos correspondientes.