Tras el viaje relámpago a España, Milei se mostrará el lunes en Córdoba junto a Adorni

El presidente disertará en la Bolsa de Comercio de la capital mediterránea acompañado, en un claro mensaje de respaldo, por el jefe de Gabinete

Sin pausa tras su regreso de España , el presidente Javier Milei retomará este lunes su agenda federal con una visita a Córdoba , donde disertará en la Bolsa de Comercio de la capital de esa provincia, y se mostrará junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en un claro mensaje de respaldo al funcionario luego de la polémica por haber incluido a su esposa en la comitiva oficial que viajó a Argentina Week en Nueva York .

El apoyo presidencial a Adorni llegará después de gestos de todos los miembros del gabinete nacional y de distintos sectores libertarios , como el que encabeza el asesor presidencial Santiago Caputo . Todos resaltaron la honestidad del funcionario.

La actividad en la Bolsa de Córdoba tendrá lugar, a las 16, e incluirá la palabra de su titular, Manuel Tagle, y del economista Guido Sandleris (Fundación Ecosur).

Milei protagoniza un viaje relámpago a Madrid para continuar con la "batalla cultural" . El primer mandatario arribó este viernes, a las 13.30 (hora argentina), y dedicará el resto de la jornada a descansar, para preparar su participación en el Madrid Economic Forum 2026.

Allí disertará junto a referentes de la derecha política y económica de España y centrará su discurso en la "batalla cultural" que protagoniza en la Argentina.

Milei partió este jueves último rumbo a Madrid en el avión oficial AR01, tras haber realizado una breve escala en Buenos Aires luego de su gira por Estados Unidos y Chile.

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La agenda oficial del mandatario comenzará este sábado, a las 6 (hora argentina), con un encuentro con el diputado español Santiago Abascal, líder del partido Vox.

Luego mantendrá reuniones con economistas vinculados al liberalismo español. Entre ellos el académico Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes de la Escuela Austríaca de Economía.

La intervención del presidente en el evento está prevista para las 16.15 (las 20.15 de España). Se espera que el mandatario vuelva a exponer su visión sobre reformas económicas, liberalización de mercados y el rumbo de la economía argentina. La “batalla cultural” será otro eje de su exposición.

Además, Milei recibirá un premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises por parte del doctor Philipp Bagus.

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Organizan el evento las empresas Racks Labs y Abast. Ambas están radicadas en Andorra, un país conocido por su baja presión fiscal. Allí, muchos youtubers e influencers digitales suelen asentarse para pagar menos impuestos. El público central del foro lo componen emprendedores, expertos en criptomonedas y seguidores del pensamiento liberal.

Tras finalizar su participación en el evento, Milei emprenderá el regreso a Buenos Aires. El arribo a la Argentina está previsto para este domingo, a las 9.30, lo que marcará el cierre de su breve escala en España luego de su gira por Estados Unidos.

Se reúne la mesa política

En tanto, la reunión de la mesa política, la otra actividad clave para el gobierno nacional la semana próxima, se hará el próximo martes, a las 11.

En ese ámbito, las principales figuras del oficialismo terminarán de definir la agenda parlamentaria para el resto de marzo y comienzos de abril.

La nueva ley de financiamiento universitario es una de las prioridades del oficialismo y se suman reformas estructurales que la gestión libertarias pretende materializar en 2026.

Del encuentro participarán, además de Adorni, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados nacional, Martín Menem, la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, el ministro del Interior, Diego Santilli, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y Caputo.