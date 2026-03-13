Una familia trabajadora necesita casi $2,7 millones para cubrir los gastos del hogar

El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) presentó su Canasta Básica del Hogar Trabajador y alertó sobre el deterioro del poder adquisitivo

Familia e ingresos. El informe presentado por el Fresu detalló que para alcanzar ese monto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil debiera ser de 8 veces su valor actual.

El Frente de Sindicatos Unidos ( Fresu ) presentó este viernes la Canasta Básica del Hogar Trabajador —que mide los verdaderos costos de vida de la familia de los asalariados— y determinó que los argentinos necesitan $2.706.923 de ingreso de bolsillo como mínimo para vivir dignamente. El bloque integrado por más de cien organizaciones, centrales obreras y sindicatos señaló que la principal demanda que llevará adelante es "la recuperación del salario de las y los trabajadores para que pueden vivir con dignidad".

El informe detalló que para alcanzar ese monto, el Salario Mínimo, Vital y Móvil debiera ser de 8 veces su valor actual . De esta forma, se podrían cubrir las 9 necesidades básicas que indica la Constitución Nacional: alimentación ($618.583), vivienda ($533.942), salud ($329.582), cultura y educación ($233.852), vestimenta ($138.693), transporte y vacaciones/esparcimiento ($554.511), previsión ($297.762).

"Desde que Milei es presidente, las patronales se quedaron con 54 billones de pesos que nos sacaron a los trabajadores. Por eso, la recuperación del salario es la principal demanda para las y los trabajadores ", sostuvo el Secretario General de la UOM, Abel Furlán, durante la conferencia de prensa del FreSU, junto a sus pares Rodolfo Aguiar (ATE) y Daniel Yofra (Aceiteros) y otras y otros dirigentes que integran el frente.

Ocho salarios mínimos para el hogar

Al abrir el encuentro en la sede central de ATE, Aguiar subrayó que "hoy se necesitan más de 8 salarios mínimos vigentes para poder vivir" y aseguró: "Este Frente, integrado por sindicatos y trabajadores que somos quienes generamos la riqueza queremos discutir cómo se distribuye".

Por su parte, Yofra agregó: "Pretendemos que cada trabajador y su familia puedan comer las cuatro comidas diarias, que puedan irse de vacaciones, que puedan vestirse donde quieran, que puedan salir a comer con la familia y por eso peleamos con la huelga como herramienta fundamental".

De la conferencia de prensa participaron también las y los dirigentes Hugo Godoy (CTA), Graciela Aleñá (Viales), Clara Chevalier (Conadu), Jorge Alejandro Vargas (SOMU), Ricardo Peidro (Visitadores Médicos), Rubén Ruiz (APJGas - Mesa sindical), Julio Aralde (Fepevina), Oscar Isasi (ATE-BsAs), Mercedes Cabezas (ATE), José Luque (Papeleros) y Marcelo Belelli (ATE- sector aéreo) entre muchos de los 120 gremios que conforman el FreSU.

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Las necesidades en cada hogar

Durante la conferencia, el Secretario General de la CTA declaró: “Necesitamos reforzarnos en las necesidades de nuestra gente para dar cuenta de una lucha que el FreSU quiere canalizar y potenciar. Es muy importante la construcción de este frente en las provincias”. El dirigente afirmó además: “El FreSU, en su recorrida por el país, tiene la decisión de respaldar cada pelea por la soberanía y por el salario de las y los trabajadores”.

“Cada una de las luchas será abrazada solidariamente por este frente. Para nosotros lo que cuenta no es el calendario electoral, sino el calendario de sufrimiento cotidiano de nuestro pueblo, que es el que vamos a atender, acompañando las peleas y fortaleciendo la unidad”, indicó Godoy.

Asimismo, reafirmó: “Nuestros equipos técnicos ofrecen hoy a la sociedad argentina no solo la demostración cabal de que el gobierno de Milei miente, sino que los trabajadores tenemos capacidades, fuerza y conocimiento organizado para demostrar que existe una realidad diferente. Los trabajadores producimos la riqueza y vamos a hacer que se distribuya con equidad”.

Durante la presentación de la Canasta Básica del Hogar Trabajador también se informó que durante la gestión de Javier Milei los trabajadores perdieron en total 54 billones de pesos. Al desglosarlo, el resultado da que cada asalariado perdió en promedio $2.125.000 en el sector privado y $11.021.000 en el sector público.