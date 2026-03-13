La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto y una clasificación amarga para la carrera sprint del GP de China

Alpine fue competitivo en Shanghai para la clasificación de la carrera sprint, pero solo con Pierre Gasly. Franco Colapinto pasó a la Q2 pero largará 16°

Gustavo Conti

13 de marzo 2026 · 05:03hs
El argentino Franco Colapinto corre la segunda del año de la Fórmula 1 en Shanghai

El argentino Franco Colapinto corre la segunda del año de la Fórmula 1 en Shanghai, China. El sábado será la carrera sprint, a las 0.

Franco Colapinto clasificó por primera vez en el autódromo Internacional de Shanghai, donde este domingo a las 4 se correrá el GP de China, segunda carrera del año de la Fórmula 1. Claro que fue para la carrera sprint, donde el argentino de Alpine largará 16º a las 0 de este sábado. Excelente Pierre Gasly, el mejor de la zona media.

Colapinto correrá en Shanghai la primera cita con formato sprint del año. Es decir, después del único ensayo y la clasificación para la carrera sprint, la propia competencia sprint será este sábado a las 0 (Disney+ y Fox Sports), la clasificación para la carrera principal a las 4 de ese día y el domingo a las 4 la carrera principal.

El argentino pareció sufrir la adaptación a un circuito que no conocía, porque quedó claro que Alpine estuvo más competitivo que en Australia, con la bandera de Pierre Gasly, que lo superó ampliamente en las Q1 y la Q2. Y encima quedó como el mejor detrás de los grandes, inclusive por delante de los Red Bull.

En ambos casos, el francés pasó los cortes con suficiencia y el argentino superó la Q1 con lo justo, con un último intento que le permitió superar por un pelito a Carlos Sainz.

En la Q2 estuvo a un segundo del francés en los dos intentos. Siempre mejoró del primero al segundo, pero no fue para nada suficiente y se ubicó cómodo en el último lugar. O sea, partirá en la sprint 16°, como en la carrera principal de Australia.

Lo cierto es que, desde el mismo entorno de Colapinto y el propio Flavio Briatore, remarcaron antes de empezar la temporada que el déficit del argentino estaba en la clasificación.

Lo malo es que, o Gasly que es un gran clasificador, se viene superando o el argentino viene involucionando en las dos clasificaciones del año que vivió. Inclusive, ya en la única práctica le costó un montón.

Gasly lo expuso más al quedar 7° en la Q3, por delante de Max Verstappen, Oliver Bearman e Isack Hadjar. Sin dudas, para el aplauso y que marca la resurrección del equipo francés que ahora Colapinto deberá tratar de aprovechar, sobre todo en la clasificación para la carrera, porque el sprint lo largará muy lejos como para llegar entre los ocho primeros que suman puntos.

La Q3 de la sprint en China

Fue el único corte en que los autos debieron calzar gomas de clasificación nuevas.

Los Mercedes humillaron en sus primeros intentos, bajando el 1m 32s, con Russell siempre mejor que Antonelli, con 1m 31,520s. Hamilton quedaba a más de 6 décimas y Leclerc a 1,2s. ¿Verstappen? A 1,7s, una eternidad.

Los McLaren, Gasly y Hadjar realizaron un solo intento. Y el francés de nuevo fue el mejor detrás de Mercedes, McLaren y Ferrari, quedando por delante de los Red Bull.

Sin dudas, una gran noticia para Alpine que expuso a Colapinto, porque quedó muy descolgado respecto aGasly.

La Q2 de la sprint en China

Los 10 minutos que siguieron a la Q2 fueron frenéticos, con los Alpine esta vez sin demorar nada y con neumáticos nuevos medios. De nuevo los Mercedes fueron los últimos en salir a pista.

Bearman marcó la primera referencia de la tanda en 1m 33,999s, pero Gasly lo bajó en 1m 33,571s. Colapinto, de nuevo lejos del francés, 1,088s.

Leclerc establecería 1m 32,602s. Y Russell bajaría cómodo a 1m 32,241s. A Bearman le sacarían el tiempo por exceder los límites de pista. Y en la primera pasada de todos, Gasly quedaba 7° y Colapinto 16°.

El argentino mejoraría en su segundo intento, pero no movió su posición y finalizó a 2,006s de la punta. Gasly también se superaría y sería 7°, a 1,164s, siendo el mejor auto del resto, por delante de los dos Red Bull.

La Q1 de la sprint en China

Todos salieron con gomas medias, como era obligatorio para los 12 minutos de la tanda. Los Alpine fueron de los últimos en salir a pista, solo por delante de los confiados Mercedes y Williams.

Isack Hadjar marcó el primer tiempo: 1m 34,447s, 3 milésimas delante de su compañero Max Verstappen, aunque las Ferrari se los bajaron enseguida.

Leclerc señalaría 1m 34,248s y Hamilton 1m 33,730s.

Gasly clavaría 1m 34,520s y Colapinto quedaría muy lejos: 1m 35,689s, a más de un segundo del francés. El argentino, solo delante de los Aston Martin y los Cadillac, estaba afuera. Mientras, Russell arrasaría: 1m 33,030s.

Bortoleto, en tanto, perdió el auto al entrar a la recta cuando cerraba su segundo intento. Nadie paró en boxes y todo el mundo enfrió para volver a intentarlo.

Colapinto lograría pasar con el último suspiro el primer corte clasificatorio, en el 16° lugar con 1m 34,562s, a 1,562s de Russell después de mejorar en el segundo intento, y por 169 milésimas por encima de Sainz, que se quedó afuera.

De nuevo, el argentino quedó lejos de Gasly, que superó cómodo el corte en el 7° puesto, con 1m 33,970s. Es decir, 592 milésimas más rápido que Colapinto. Los dos Williams, los dos Aston Martin y los dos Cadillac, afuera, sin que Checo Pérez pudiera marcar tiempos.

La única FP de China

