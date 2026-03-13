La Capital | Policiales | gatillero

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

El sistema de vigilancia inteligente del gobierno provincial dio con el presunto autor del ataque a la casa de un imputado por el crimen de un bebé

13 de marzo 2026 · 12:03hs
Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera.

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera.
Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Un hombre de 41 años fue de tenido como sospechoso de participar de una balacera en la zona sur. El gobierno de Santa Fe anunció que la captura del presunto gatillero se dio a partir de la información arrojada por el sistema Lince. El ataque investigado fue contra una vivienda relacionada a uno de los detenidos por el crimen de Gian Mastrocola, el bebé de 1 año asesinado el 5 de marzo.

La causa iniciada tras la balacera ocurrida la madrugada del 10 de marzo en pasaje Bacle al 6500, zona sur de Rosario, tuvo avances a partir del registro del sistema de videovigilancia del gobierno provincial. El análisis de las imágenes con inteligencia artificial permitió reconstruir los movimientos de un sospechoso antes y después de un ataque a tiros.

>> Leer más: Crimen del bebé: balearon la casa del primo de uno de los imputados por el asesinato de Gian

El sistema Lince es la plataforma de videovigilancia inteligente implementada por el Gobierno de Santa Fe para tareas de prevención e investigación criminal. Funciona como un sistema de análisis masivo de imágenes que integra cámaras urbanas y herramientas de inteligencia artificial capaces de filtrar movimientos, colores de prendas, vehículos, trayectorias o comportamientos específicos.

Un sospechoso en bicicleta

Desde el gobierno de Santa Fe explicaron que la clave de la pesquisa estuvo en detectar un patrón de desplazamiento. "Los operadores del sistema comenzaron a revisar imágenes en las cámaras ubicadas en distintos cruces cercanos mediante herramientas de búsqueda inteligente que permiten filtrar personas, vehículos o trayectorias en pocos minutos", indicaron.

>> Leer más: El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Una primera secuencia que condujo a la identificación del sospechoso se capturó a las 0.30 del 10 de marzo. Una cámara del cruce de Laprida y Patricios registró a un hombre que salió de un domicilio y se subió a una bicicleta verde vistiendo una prenda oscura en la parte superior y una bermuda clara.

Sistema Lince en balacera

Siguiendo ese patrón, el mismo ciclista fue registrado en otras dos esquinzas de la zona. "Ese recorrido resultó relevante para los investigadores porque coincidía con la franja horaria previa al ataque denunciado en Bacle al 6500. Aunque las cámaras no registraron el momento exacto de los disparos, la tecnología permitió seguir la trayectoria del sospechoso en el área cercana al hecho", explicaron.

La captura del gatillero

Minutos después, cerca de las 0.50, las cámaras captaron al mismo hombre por calle Laprida. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que se sacó la campera que llevaba puesta y la arrojó al suelo. Luego continuó su recorrido vistiendo una remera.

>> Leer más: Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un bebé de un año

"El gesto, aparentemente menor, resultó decisivo para los investigadores. Los cambios de vestimenta son uno de los indicadores que suelen analizar los sistemas de videovigilancia cuando se intenta reconstruir la huida de un sospechoso tras un hecho violento", indicaron desde el gobierno.

WhatsApp Image 2026-03-13 at 08.50.48

El sistema Lince siguió el movimiento del primer sospechoso y minutos más tarde volvió a detectarlo en bicicleta pasando por Frías y Laprida. Finalmente regresó a Laprida y Patricios, donde se lo observa subir a la vereda e ingresar a un domicilio de la zona. Con esa información el fiscal Nicolás Rolón solicitó un allanamiento en una vivienda de Laprida al 6300 y fue aprehendido Franco D., de 41 años, sindicado como el hombre que aparecía en las imágenes circulando en bicicleta.

Noticias relacionadas
Armas enterradas en Roldán: dos imputados como parte de la banda liderada por Licha Contreras.

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

La banda La Mafilia fue allanada varias veces y varios de los imputados como miembros aceptaron condenas en juicios abreviados

Dos imputados como miembros de La Mafilia aceptaron condenas

La condena por extorsiones y balaceras se dictó tras un juicio abreviado en el Centro de Justicia Penal. 

Zona sur: condenado por una saga de extorsiones seguida de ocho balaceras 

El primer juicio a Delfín Zacarías concluyó en 2018.

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Ver comentarios

Las más leídas

La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newell's deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Lo último

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

El sistema de vigilancia inteligente del gobierno provincial dio con el presunto autor del ataque a la casa de un imputado por el crimen de un bebé

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera
El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos
La Región

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas
La Ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Por Martín Stoianovich

Policiales

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newell's deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Ovación
Bombos confirmados: cuáles podrían ser los rivales de Central en la Copa Libertadores
Ovación

Bombos confirmados: cuáles podrían ser los rivales de Central en la Copa Libertadores

Bombos confirmados: cuáles podrían ser los rivales de Central en la Copa Libertadores

Bombos confirmados: cuáles podrían ser los rivales de Central en la Copa Libertadores

Insólito episodio en boxes de Franco Colapinto: un freno, una corrida y un final inesperado

Insólito episodio en boxes de Franco Colapinto: un freno, una corrida y un final inesperado

El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena

El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena

Policiales
Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera
Policiales

Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Cayó el narco Sebastián Marset, con pasado de futbolista y pedido de captura internacional

Cayó el narco Sebastián Marset, con pasado de futbolista y pedido de captura internacional

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

La Ciudad
Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Del 63 y de Rosario: Fito Páez cumple 63 años y su historia vuelve a sonar en la ciudad

Del 63 y de Rosario: Fito Páez cumple 63 años y su historia vuelve a sonar en la ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento
Economía

La inflación no cede: en febrero el IPC se mantuvo en el 2,9 por ciento

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso
Economía

Crece la preocupación por la crisis de Lácteos Verónica y el conflicto llega al Congreso

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cómo está la situación de Coronel, quien este jueves no se entrenó junto al grupo

El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes

Todo el gobierno salió a respaldar a Adorni por el escándalo de sus viajes
Política

Todo el gobierno salió a respaldar a Adorni por el escándalo de sus viajes

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites
Política

En su último año, Gutiérrez apostó a la distensión con el Ejecutivo pero marcó límites

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad
La Ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención de Pami en Rosario
La ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención de Pami en Rosario

Olivares: No hay que dejar librado el empleo a una lógica darwinista
Economía

Olivares: "No hay que dejar librado el empleo a una lógica darwinista"

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas
Economía

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas

Aseguran que el nuevo líder supremo de Irán resultó herido en un ataque
El Mundo

Aseguran que el nuevo líder supremo de Irán resultó herido en un ataque

Senegal ahora castiga la homosexualidad con hasta diez años de cárcel
Información general

Senegal ahora castiga la homosexualidad con hasta diez años de cárcel

Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial
Información General

Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial

Como en Mario Bros.: una gigantesca tubería afloró del piso en Japón
Información General

Como en Mario Bros.: una gigantesca tubería afloró del piso en Japón

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía
La Ciudad

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 g de alcohol en sangre
La ciudad

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 g de alcohol en sangre

Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: Vamos a empezar a hacer comunidad
La Ciudad

Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: "Vamos a empezar a hacer comunidad"

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre
La Ciudad

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14
La Región

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14