Un gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera.

El sistema de vigilancia inteligente del gobierno provincial dio con el presunto autor del ataque a la casa de un imputado por el crimen de un bebé

Un hombre de 41 años fue de tenido como sospechoso de participar de una balacera en la zona sur. El gobierno de Santa Fe anunció que la captura del presunto gatillero se dio a partir de la información arrojada por el sistema Lince. El ataque investigado fue contra una vivienda relacionada a uno de los detenidos por el crimen de Gian Mastrocola, el bebé de 1 año asesinado el 5 de marzo.

La causa iniciada tras la balacera ocurrida la madrugada del 10 de marzo en pasaje Bacle al 6500, zona sur de Rosario, tuvo avances a partir del registro del sistema de videovigilancia del gobierno provincial. El análisis de las imágenes con inteligencia artificial permitió reconstruir los movimientos de un sospechoso antes y después de un ataque a tiros.

El sistema Lince es la plataforma de videovigilancia inteligente implementada por el Gobierno de Santa Fe para tareas de prevención e investigación criminal. Funciona como un sistema de análisis masivo de imágenes que integra cámaras urbanas y herramientas de inteligencia artificial capaces de filtrar movimientos, colores de prendas, vehículos, trayectorias o comportamientos específicos.

Un sospechoso en bicicleta

Desde el gobierno de Santa Fe explicaron que la clave de la pesquisa estuvo en detectar un patrón de desplazamiento. "Los operadores del sistema comenzaron a revisar imágenes en las cámaras ubicadas en distintos cruces cercanos mediante herramientas de búsqueda inteligente que permiten filtrar personas, vehículos o trayectorias en pocos minutos", indicaron.

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Una primera secuencia que condujo a la identificación del sospechoso se capturó a las 0.30 del 10 de marzo. Una cámara del cruce de Laprida y Patricios registró a un hombre que salió de un domicilio y se subió a una bicicleta verde vistiendo una prenda oscura en la parte superior y una bermuda clara.

Sistema Lince en balacera

Siguiendo ese patrón, el mismo ciclista fue registrado en otras dos esquinzas de la zona. "Ese recorrido resultó relevante para los investigadores porque coincidía con la franja horaria previa al ataque denunciado en Bacle al 6500. Aunque las cámaras no registraron el momento exacto de los disparos, la tecnología permitió seguir la trayectoria del sospechoso en el área cercana al hecho", explicaron.

La captura del gatillero

Minutos después, cerca de las 0.50, las cámaras captaron al mismo hombre por calle Laprida. Lo que llamó la atención de los investigadores fue que se sacó la campera que llevaba puesta y la arrojó al suelo. Luego continuó su recorrido vistiendo una remera.

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"El gesto, aparentemente menor, resultó decisivo para los investigadores. Los cambios de vestimenta son uno de los indicadores que suelen analizar los sistemas de videovigilancia cuando se intenta reconstruir la huida de un sospechoso tras un hecho violento", indicaron desde el gobierno.

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El sistema Lince siguió el movimiento del primer sospechoso y minutos más tarde volvió a detectarlo en bicicleta pasando por Frías y Laprida. Finalmente regresó a Laprida y Patricios, donde se lo observa subir a la vereda e ingresar a un domicilio de la zona. Con esa información el fiscal Nicolás Rolón solicitó un allanamiento en una vivienda de Laprida al 6300 y fue aprehendido Franco D., de 41 años, sindicado como el hombre que aparecía en las imágenes circulando en bicicleta.