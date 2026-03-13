Suman otra denuncia penal contra Adorni por el viaje en avión con su esposa

La acusación fue presentada por diputados del interbloque Unidos por el viaje a Nueva York oficial en el que sumó a su esposa, y por el vuelo privado a Punta del Este

Este jueves se sumó una nueva acusación penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , esta vez por “malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias” presentada por los diputados del interbloque Unidos el santafesino Esteban Paulón , Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano.

La misma se suma a la presentada por la diputada Marcela Pagano tras conocerse que este jueves el vocero presidencial realizó un segundo viaje junto a su familia y al periodista de la TV Pública, Marcelo Grandio , en un Jet privado con un costo de U$S 10.000 durante el feriado de carnaval.

En denuncia solicitan la apertura de una investigación penal contra Adorni, que se tome declaración testimonial de la esposa y del periodista Grandio, que se solicite a Migraciones toda la información de egresos e ingresos del país; y la declaración testimonial del periodista Sebastián Lacunza quien fue autor de la publicación que destapó el caso.

“Denunciamos en dos planos. Uno tiene que ver con delitos contra la administración pública por el viaje de la mujer de Adorni en el avión oficial a Nueva York. Porque hay una serie de violaciones de leyes y normativas dictadas por el propio Adorni como jefe de Gabinete”, explicó Paulón en El primero de la mañana por LT8.

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Por otro lado, dijo que la denuncia se enfoca en el viaje a Punta del Este y a raíz de las declaraciones de Marcelo Grandio, que era pasajero también, sobre que el vuelo habría sido con dólares en efectivo y habría dicho que era con plata del Estado.

De acuerdo a la denuncia, la erogación de los gastos “excede largamente la capacidad económica de Adorni”. “Queremos despejar estas cuestiones y que se investigue por qué hay inconsistencia entre la declaración jurada de bienes de Adorni cuando cobra cuatro millones de pesos que no se condicen con pasajes en primera, aviones privados por lo que puede haber dádivas o enriquecimiento ilícito”.

“Hay un discurso público y lo que ocurrió en estos días. Es el funcionario que más levantó el dedo y puso la cara por el gobierno para decir que las personas que cobran pensiones por discapacidad de de 200 mil pesos son ladrones, que los médicos del Garrahan son ñoquis, que el Inadi hacía persecución ideológica, que el Conicet y universidades lo único que estudia es el ano de Batman, y hasta el uso de aviones oficiales de otros gobiernos.

“Es el funcionario que pone la vara moral alta y determina que es lo que corresponde o no y levanta el dedo acusatorio tiene que estar totalmente limpio y ser coherente y no entrar en contradicciones”, sostuvo Paulón.

Según el diputado, el jefe de Gabinete solo pidió disculpas por lo único que cree que hizo mal y es haber usado el término “deslomarse”. "¿Qué le espera al tipo o mina que viaja una hora en bondi para ir a laburar? Ojala se deslome de la forma que se desloma Adorni, en un hotel siete estrellas en Nueva York”.