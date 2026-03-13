Multa millonaria de la CNV a una sociedad de bolsa de Rosario por uso indebido de fondos

Detectaron que la firma Daniel A. Casanovas y Asociados dispuso de activos de inversores sin consentimiento. La sanción incluye inhabilitación de directivos y prohibición de operar en el mercado

La sanción administrativa aplicada ahora por la CNV se se convierte en una de las más relevantes dictadas por el organismo contra un intermediario del mercado de capitales.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aplicó una de las sanciones más severas de su historia a una sociedad de bolsa con sede en Rosario, tras comprobar irregularidades graves en el manejo de activos de inversores.

La medida recayó sobre la firma Daniel A. Casanovas y Asociados S.A. , un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) que, según determinó el organismo regulador del mercado de capitales, utilizó valores negociables pertenecientes a clientes sin contar con el consentimiento específico exigido por la normativa.

De acuerdo con la resolución difundida oficialmente, la investigación de la CNV acreditó que la sociedad dispuso de activos de comitentes —las cuentas en las que los inversores depositan sus títulos y dinero para operar— sin autorización, una práctica que constituye una de las infracciones más graves dentro del sistema bursátil.

Como consecuencia, el directorio del organismo resolvió aplicar una multa calculada mediante el criterio de múltiplo sobre el beneficio obtenido, un mecanismo previsto por la Ley de Mercado de Capitales que permite ampliar significativamente el monto de las sanciones cuando se comprueba que el infractor obtuvo ganancias a partir de la irregularidad.

Según se informó, el monto final equivale aproximadamente a diez veces la sanción máxima de $100 millones prevista por la ley si no se aplicara ese criterio. Además de la multa económica, la resolución dispuso la inhabilitación de los directores de la sociedad y la prohibición tanto para la firma como para sus directivos de operar en el mercado de capitales.

El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, sostuvo que la política del organismo es aplicar sanciones proporcionales a la gravedad de las faltas. “Los incumplimientos menores pueden derivar en advertencias, pero frente a faltas graves la respuesta del regulador será contundente y con sanciones ejemplares”, señaló.

Pilares del mercado

El funcionario remarcó además que la custodia de los activos de terceros constituye uno de los pilares del funcionamiento del mercado. “Nadie puede disponer de los valores negociables de los inversores sin su autorización. Cuando esa confianza se vulnera, el organismo actúa con la severidad que corresponde”, afirmó.

Desde el organismo también advirtieron que este tipo de conductas no sólo puede generar perjuicios económicos directos para los clientes, sino que además afecta principios básicos de funcionamiento del sistema financiero, como la custodia de activos, la correcta registración de operaciones y el cumplimiento de las instrucciones impartidas por los inversores.

Agencia bursátil de Rosario

El caso tiene además un fuerte impacto local, ya que se trata de una agencia bursátil con base en Rosario y vinculada al empresario Daniel Casanovas, quien el año pasado fue detenido en el marco de una investigación judicial por presuntas estafas millonarias a clientes.

La sanción administrativa aplicada ahora por la CNV se inscribe en ese contexto y se convierte en una de las más relevantes dictadas por el organismo contra un intermediario del mercado de capitales.

El regulador recordó además que no se trata de un caso aislado. En junio de 2025, el directorio del organismo aplicó un criterio similar al resolver el expediente contra la sociedad de bolsa Guardati Torti S.A., también con sede en Rosario, por irregularidades en el manejo de cuentas de inversores.

Con esta nueva resolución, la CNV reafirmó su línea de actuación frente a incumplimientos graves dentro del sistema bursátil. “La respuesta del regulador es clara y contundente”, señalaron desde el organismo.