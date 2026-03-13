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Las universidades públicas de Rosario avanzan hacia un punto límite con una semana de paro

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, quiere evitar una huelga por tiempo indeterminado. Habrá otros paros semanales a fin de marzo y en abril

13 de marzo 2026 · 16:32hs
Las facultades de las universidades públicas frenan su actividad desde este lunes.

Las facultades de las universidades públicas frenan su actividad desde este lunes.

Sin respuestas del gobierno en material de sueldos y presupuesto, los docentes de las universidades públicas de Rosario lanzaron un paro de una semana. "La situación es muy delicada en todos los aspectos", advirtió este viernes el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci.

El rector sostuvo que "lo más angustiante y urgente a resolver es la situación salarial". A través de LT8 insistió en la necesidad de implementar la ley de financiamiento que aprobó el Congreso el año pasado: "Además de no aplicarse, contiene las respuestas que el sistema necesita".

El titular de la UNR recordó que la normativa determina la implementación de un aumento de haberes del 40 por ciento por el desfasaje entre incrementos previos y la inflación acumulada en 2024 y 2025. Ante la falta de avances en este sentido, los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) también se sumaron al plan de lucha a partir del lunes 16 de marzo.

Este jueves el Congreso de Conadu (la federación nacional de docentes universitarios) resolvió profundizar el plan de lucha con la ratificación del paro de una semana que comienza el lunes 16 de marzo, y un paro de semana completa en las semanas que comienzan el lunes 30 de marzo y el lunes 27 de abril. De forma unánime se acordó además la realización de una marcha federal universitaria con fecha propuesta del 23 de abril a coordinar con el Frente Sindical Universitario.

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Una crisis sin solución en las universidades públicas

Bartolacci consideró que el gobierno debe lanzar una convocatoria urgente a la paritaria nacional para empezar a resolver el problema y se mostró preocupado por la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado. De su parte admitió que el ajuste impulsado por el Congreso puede escalonarse. "Hay disposición para ver qué formula operativa hace aplicable esa ley. El planteo siempre ha sido muy responsable", subrayó.

Embed - DOCENTES DE UNR Y UTN PARAN TODA LA SEMANA PRÓXIMA - FRANCO BARTOLACCI

Por otra parte, el rector indicó que el atraso no sólo impacta en los sueldos sino también en el presupuesto de las instituciones del nivel educativo superior. En esa línea, precisó: "Ya llevamos prácticamente tres meses sin incremento de ningún tipo. No solo no hay recuperación hacia atrás, estamos perdiendo todos los meses con respecto a la inflación".

>> Leer más: Rechazo al nuevo proyecto de financiamiento universitario: "Claramente es insuficiente"

La máxima autoridad de la UNR también abordó el tema con cifras concretas para dar cuenta de la crisis. "Cerca del 60 % del personal docente de todo el sistema universitario nacional es dedicación simple. Está cobrando entre 150 y 300 mil pesos por mes, gente que tiene la responsabilidad de formar a las futuras generaciones de profesionales de la nación". Luego añadió que los no docentes ganan alrededor de 650 mil pesos con un cargo inicial.

Bartolacci sostuvo que la política económica del gobierno nacional ya tiene un impacto académico contundente: "Esto provoca renuncias en muchas facultades". Además se refirió a la alternativa del pluriempleo en el caso de personas que tienen dos o tres trabajos para sobrevivir.

Becas estudiantiles de $ 35.000 en la UTN Rosario

La presidenta de la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut), Daniela Díaz, hizo una lectura similar del conflicto en torno los sueldos del sistema universitario público. " Llevamos una pérdida de poder adquisitivo de más del 50 por ciento y durante años no se nos ha llamado a paritarias", manifestó.

La dirigente sindical añadió que también afrontan una "situación es desesperante" por el desfinanciamiento de su obrar social: "Al no aumentar nuestros sueldos, no aumentan los aportes y las prestaciones siguen aumentando". Así dejó en claro que no hay diferencias significativas en cuanto al efecto del ajuste en comparación con la UNR.

Si bien la cuestión salarial no admite distinciones en una y otra institución, Díaz señaló que la postura de los estudiantes de la UTN no es una dificultad sustancial a la hora de implementar el plan de lucha. "Tenemos el acompañamiento de grupos grandes", afirmó.

La titular de Fagdut sostuvo que buena parte de los alumnos no sólo acompaña al protesta por el tema salarial, sino también por una mejora de las becas que actualmente están en 35.000 pesos mensuales. "Cuando vos querés conseguir alguien para investigación, que pueda seguir aprendiendo y tenga determinadas ayudas, el dinero es irrisorio. No les alcanza ni para ir en colectivo a la facultad", sentenció. A la hora de analiza el respaldo a nivel general, aclaró: "Como en todos lados, hay diversidad de ideas. Cada uno va opinando, pero en general no tenemos esa dificultad".

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