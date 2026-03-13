City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro

A través de WIN, el nuevo programa de beneficios del City, se pueden acumular puntos y canjearlos por cupones para participar. La primera gran acción incluye el sorteo de una camioneta BAIC BJ30 que se realizará el 30 de abril

El complejo City Center Rosario lanzó oficialmente WIN , su nuevo programa de beneficios para clientes, y lo celebra con el sorteo de una BAIC BJ30 0km el próximo 30 de abril. La iniciativa de este programa apuesta a fortalecer el vínculo con su comunidad de clientes a través de beneficios exclusivos, promociones especiales y premios de alto impacto.

WIN es un programa de beneficios que permite a los socios acumular puntos cada vez que participan de las propuestas de juego y entretenimiento. En esta primera gran acción, esos puntos se convierten en cupones para participar por una BAIC BJ30 0km.

Para quienes aún no forman parte del programa, la adhesión puede realizarse sin cargo en el Centro de Atención al Cliente del casino, lo que permite comenzar de inmediato a sumar puntos y acceder a las ventajas que ofrece.

Misión 0km

El gran atractivo de esta campaña es la BAIC BJ30, que ya se encuentra exhibida en el complejo ubicado en Bv. Oroño y Av. Circunvalación. El sorteo se realizará el 30 de abril y promete concentrar la atención en el corazón del entretenimiento rosarino, ya que el mismo se realizará de manera presencial.

Cómo participar del sorteo

La promoción es exclusiva para socios de WIN y se desarrollará durante marzo y abril. Los participantes podrán canjear puntos por cupones que se colocarán en una urna. De esta manera, el lanzamiento de WIN inaugura un nuevo y atractivo esquema de beneficios que combina entretenimiento y grandes premios.

Desde City Center Rosario recuerdan que para asociarse y participar es requisito ser mayor de 18 años. Y refuerza su mensaje que si sos menor, no podés apostar. Para más información ingresá al Instagram de City Center Rosario