City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro
La Ciudad

City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro

La Capital | La Ciudad | City Center

A través de WIN, el nuevo programa de beneficios del City, se pueden acumular puntos y canjearlos por cupones para participar. La primera gran acción incluye el sorteo de una camioneta BAIC BJ30 que se realizará el 30 de abril

13 de marzo 2026 · 06:30hs

El complejo City Center Rosario lanzó oficialmente WIN, su nuevo programa de beneficios para clientes, y lo celebra con el sorteo de una BAIC BJ30 0km el próximo 30 de abril. La iniciativa de este programa apuesta a fortalecer el vínculo con su comunidad de clientes a través de beneficios exclusivos, promociones especiales y premios de alto impacto.

WIN es un programa de beneficios que permite a los socios acumular puntos cada vez que participan de las propuestas de juego y entretenimiento. En esta primera gran acción, esos puntos se convierten en cupones para participar por una BAIC BJ30 0km.

Fito Páez ofreció un concierto sinfónico el martes 10 de marzo en el Teatro El Círculo como parte del ciclo de recitales Casa Páez.

Del 63 y de Rosario: Fito Páez cumple 63 años y su historia vuelve a sonar en la ciudad

El sector de la discapacidad viene reclamando desde hace tiempo el cumplimiento de la ley de emergencia.

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

Para quienes aún no forman parte del programa, la adhesión puede realizarse sin cargo en el Centro de Atención al Cliente del casino, lo que permite comenzar de inmediato a sumar puntos y acceder a las ventajas que ofrece.

Fotos

Misión 0km

El gran atractivo de esta campaña es la BAIC BJ30, que ya se encuentra exhibida en el complejo ubicado en Bv. Oroño y Av. Circunvalación. El sorteo se realizará el 30 de abril y promete concentrar la atención en el corazón del entretenimiento rosarino, ya que el mismo se realizará de manera presencial.

Cómo participar del sorteo

La promoción es exclusiva para socios de WIN y se desarrollará durante marzo y abril. Los participantes podrán canjear puntos por cupones que se colocarán en una urna. De esta manera, el lanzamiento de WIN inaugura un nuevo y atractivo esquema de beneficios que combina entretenimiento y grandes premios.

Desde City Center Rosario recuerdan que para asociarse y participar es requisito ser mayor de 18 años. Y refuerza su mensaje que si sos menor, no podés apostar. Para más información ingresá al Instagram de City Center Rosario

City Center BAIC cero kilómetro sorteo casino

Recibí gratis el newsletter de La Capital

Noticias relacionadas
El puente Rosario Victoria inició un plan de contingencia para mejorar su transitabilidad. Ya se ejecutaron tareas de bacheo en más de 30 kilómetros de la ruta 174.

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda ruta nacional

El derecho a la jarra: en todos los locales gastronómicos se puede solicitar agua potable.

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Los docentes de la UNR y la UTN dispusieron un paro por salarios y por la ley de financiamiento universitario. 

Los docentes de la UNR y de la UTN van al paro durante toda la semana que viene

Honoris Causa de la UNR. Diana Maffia, filósofa e investigadora de destacada trayectoria.

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Ver comentarios

Las más leídas

La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Newells: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Newell's: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newell's deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Edición impresa

viernes 13 de marzo de 2026

Tapa

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

El sector de la discapacidad cumple este viernes con una jornada de paro en todo el país para exigir el pleno funcionamiento de la ley de emergencia

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas
Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda ruta nacional

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda ruta nacional

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Por Martín Stoianovich

Policiales

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país
Economía

La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país

El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena
Ovación

El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena

El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La palabra del presidente de Newells, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

La palabra del presidente de Newell's, Ignacio Boero, en un momento muy necesario

Newells: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Newell's: cuándo debutaría el equipo de Kudelka por la Copa Argentina

Newells deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Newell's deberá estar muy atento a las acciones del juez en La Fortaleza

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14

Lo más importante
Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas
La Ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda ruta nacional

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda ruta nacional

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país

La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país

Ovación
El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena
Ovación

El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena

Central tiene un objetivo Gigante en la vuelta a Arroyito tras la resonante victoria en el clásico

Central tiene un objetivo Gigante en la vuelta a Arroyito tras la resonante victoria en el clásico

Franco Colapinto y una clasificación amarga para la carrera sprint del GP de China

Franco Colapinto y una clasificación amarga para la carrera sprint del GP de China

Maletti: Quedarán estadios y equipamiento para cualquier cita internacional

Maletti: "Quedarán estadios y equipamiento para cualquier cita internacional"

Policiales
Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias
Agroclave

Agroactiva: Ford Argentina presentó su imponente stand con novedades y experiencias

El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres, para pensar la ciudad
La Ciudad

"El derecho a las jarras de agua y a sanitarios libres", para pensar la ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención de Pami en Rosario
La ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención de Pami en Rosario

Olivares: No hay que dejar librado el empleo a una lógica darwinista
Economía

Olivares: "No hay que dejar librado el empleo a una lógica darwinista"

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas
Economía

El barril de petróleo cerró por encima de u$s 100 y se desplomaron las Bolsas

Aseguran que el nuevo líder supremo de Irán resultó herido en un ataque
El Mundo

Aseguran que el nuevo líder supremo de Irán resultó herido en un ataque

Senegal ahora castiga la homosexualidad con hasta diez años de cárcel
Información general

Senegal ahora castiga la homosexualidad con hasta diez años de cárcel

Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial
Información General

Google Maps lanzó su nueva integración con la inteligencia artificial

Como en Mario Bros.: una gigantesca tubería afloró del piso en Japón
Información General

Como en Mario Bros.: una gigantesca tubería afloró del piso en Japón

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía
La Ciudad

La UNR distinguirá con el Honoris Causa a la filósofa Diana Maffía

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 g de alcohol en sangre
La ciudad

Zona oeste: manejaba sin licencia, a contramano y con casi 2 g de alcohol en sangre

Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: Vamos a empezar a hacer comunidad
La Ciudad

Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: "Vamos a empezar a hacer comunidad"

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre
La Ciudad

Internaron nuevamente a la beba que tenía cocaína en su cuerpo y a su madre

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14
La Región

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14

Trump afirmó que no es apropiado que Irán dispute el Mundial
El Mundo

Trump afirmó que "no es apropiado" que Irán dispute el Mundial

Feria Vecina, encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná
La Ciudad

Feria Vecina, encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná

Inflación de los trabajadores: fue de 2,7 % en febrero y acumula 5,5 % en el bimestre
Economía

Inflación de los trabajadores: fue de 2,7 % en febrero y acumula 5,5 % en el bimestre

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos
Policiales

Condenaron a testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Al borde del colapso, el sector de Discapacidad lanzó un paro en Rosario y el país

Oficializan aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los sueldos
Información General

Oficializan aumento y bono para empleadas domésticas: cómo quedan los sueldos

Quién es quién en la comitiva de Milei en Nueva York: al menos 17 funcionarios
Política

Quién es quién en la comitiva de Milei en Nueva York: al menos 17 funcionarios