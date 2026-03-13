Maletti: "Quedarán estadios y equipamiento de primera línea con requisitos para cualquier cita internacional"

Cada vez falta menos para que empiecen los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026: exactamente 182 días. Fernando Maletti, el secretario de Deportes de la provincia de Santa Fe es quien lidera el plan de infraestructura y obras para los Juegos Odesur, espacios que marcarán un antes y un después para la provincia y el país, posicionando a “la Bota” como un polo deportivo nacional.

Mientras llega el momento, Rosario, Rafaela y Santa Fe preparan sus mejores galas para recibir lo que será el evento más importante a nivel deportivo multidisciplinario de por lo menos los últimos cuarenta años.

El funcionario realizó este lunes una recorrida por las distintas obras en Rosario junto a la Comisión de Seguimiento de Odesur, de cara a la competencia que se llevará a cabo entre el 12 y el 26 de septiembre en nuestra provincia. Dicha comitiva, estuvo integrada por el chileno Miguel Ángel Mujica , presidente de la Comisión de Seguimiento de Odesur; el ecuatoriano Jorge Delgado , el brasileño Francisco Barreto , representante de la Comisión de Atletas; el argentino Marcelo Cilenti , director ejecutivo de Odesur y el colombiano Fabio Ramírez, director técnico y de desarrollo de la entidad.

Maletti es un apasionado por los deportes en general pero particularmente es un fana del ciclismo, deporte con el que sufre y goza con la misma intensidad. Cuando parece que todo es una carrera contrarreloj, con ojos de buen tiempista, el funcionario hizo un alto en el camino y realizó un análisis de la evolución de las obras que lleva adelante la provincia, además de referirse al legado que dejarán estos juegos, entre otros temas.

La transformación del deporte santafesino

Con una inversión estratégica en 10 sedes por un valor de 90 millones de dólares, la provincia busca que la infraestructura transforme el deporte santafesino y para eso puso manos a la obra. La apuesta del gobernador Maximiliano Pullaro es que Rosario, Rafaela y Santa Fe crezcan no sólo como sedes de competencias nacionales e internacionales sino también como ciudades referentes en infraestructura deportiva. Por eso el paisaje en las tres sedes está en plena transformación, con estructuras de hormigón y metal que empiezan a darle forma a lo que serán los escenarios donde se desenvolverán los más de cuatro mil atletas de 15 países que llegarán para la cita. El legado será que los deportistas puedan apropiarse de estos espacios para generar más atletas en el futuro.

Las obras en tiempo y forma

La construcción del Estadio Multipropósito, del velódromo cubierto y de la Pista BMX–Skate, en Rafaela; la construcción del Centro de Tiro Deportivo en Recreo; la del Estadio Multipropósito y la renovación del Centro de Alto Rendimiento Deportivo y una nueva pista de atletismo en Santa Fe capital; y la construcción del Multiespacio Arena, el Centro Acuático Provincial y el Microestadio Parque Independencia y la Cubierta Paseo XXI, en Rosario, “son las obras de infraestructura que tiene a su cargo la provincia y cuya ejecución, todas están por encima de la curva de porcentajes que tendría que estar a esta fecha, más allá de que cada una de ellas tiene características propias por lo que son muy dispares las construcciones y por ende el trabajo en unas y otras”, como destacó el propio Maletti.

Están trabajando a toda máquina...

Sí, el ritmo de obra está por encima de las 12 horas diarias los siete días de la semana por lo que los avances se van viendo. Hubo algunos días donde se atrasó por el tema de las lluvias, algo que es inevitable, porque contra el tiempo no se puede hacer nada, pero todo está dentro de lo previsto. El complejo de tiro, por ejemplo, está avanzado en un 60%; el CARD (Centro de Alto Rendimiento Deportivo) está en un 30%, pero una vez que se le ponga la carpeta (un trabajo que demora alrededor de un mes), ese porcentaje pasaría al 80%. Los más parejos son los cuatro estadios que se están haciendo: todos rondan el 50%. Algunos están techados y le faltan las paredes o viceversa, pero el material está. En el de Santa Fe y en el de Rafaela se están terminando de poner las cabriadas de lo que va a ser el techo, se están levantando las paredes, las tribunas están prácticamente todas colocadas y a un costado están las chapas, el piso, todo. La fecha límite sería la del 31 de julio. Ese día tendrían que estar terminadas prácticamente todas las obras.

Esas obras, además de ser escenarios, van a ser herramientas para el desarrollo de deportistas. ¿Quiénes va a poder utilizar esos predios una vez que finalicen los Juegos?

Nosotros fijamos dos etapas: Una, la primera, es la que llamamos “El camino a los Juegos”, que es lo que estamos construyendo, tanto en la parte edilicia como en el recurso humano. En la parte edilicia serían las obras que se están levantando como así también las mejoras que se están realizando en distintos clubes de las tres sedes y donde se desarrollarán algunos de los deportes de los Juegos Sudamericanos: Atlético del Rosario, Provincial, Jockey Club, Gimnasia y Esgrima, Rosario Golf Club y Newell's Old Boys, en Rosario; Club Náutico Azopardo, Regatas de Santa Fe, Náutico El Quillá, Yatch Club Santa Fe y Club de Niños Manuel Belgrano, en Santa Fe; y el Club Ciclista de Rafaela. La segunda etapa, es “El legado de los Juegos” y es a dónde creo apunta la pregunta. Eso lo estamos trabajando con los municipios de cada ciudad donde está la obra. En algunos lugares son terrenos municipales y en otros provinciales, por lo que se están elaborando distintos documentos para la utilización de todos esos espacios para el desarrollo deportivo. No obstante, camino a los Juegos, estamos trabajando con las distintas Asociaciones, Federaciones y Uniones para el legado. Cada una de ellas va a tener que explicar cómo van a trabajar con el desarrollo deportivo en sus respectivos deportes para así poder llevar adelante el uso de las instalaciones. La ventaja es que nos van a quedar estadios de primera línea y equipamientos de primera línea que reúnen los requisitos para una cita internacional, que bien podría ser para un Sudamericano o un Panamericano. Si queremos hacer el Panamericano Junior en 2029, por ejemplo, lo podemos hacer sin inconvenientes porque vamos a tener toda la infraestructura necesaria. Si alguna Federación quisiera traer un Mundial también podría, porque todo va a estar todo homologado con la exigencia de los entes mundiales. En Santa Fe, por ejemplo, vamos a hacer un Sudamericano de atletismo Sub 23, veinte días de la apertura de los Juegos Sudamericano de mayores, un evento testeo donde vamos a probar la pista, los traslados y las villas, para poner todo en funcionamiento.

Parece posible, pero necesitás una dirigencia acorde

El abanico de opciones que se abre con este nivel de infraestructura es inmenso, pero para poder abrir el juego y hacer este tipo de eventos necesitamos tener instituciones ordenadas y organizadas, que es lo que venimos trabajando desde el 2025 con cursos, congresos, capacitaciones desde la Secretaría de Deportes y campus deportivos. Estamos haciendo un trabajo educativo con las instituciones. Hemos hecho convenios con la UGR (Universidad Gran Rosario) para hacer diplomaturas en gestión deportiva y en dos años ya tenemos casi 200 recibidos... estamos capacitando dirigentes y también a todo el voluntariado. Los voluntarios que se van anotando van a estar capacitados y una vez que terminen los Juegos la provincia tendrá recursos humanos preparados para enfrentar cualquier evento deportivo. Santa Fe, nuestra provincia, es muy amplia. Tenemos mil clubes inscriptos, más de 300 Asociaciones y Federaciones, tenemos muchas disciplinas deportivas y muchos clubes que están jugando en primera división en Ligas Nacionales. Es una provincia con un polo deportivo interesante y Rosario es un poco la capital de todo eso a partir de los Juegos Jadar, los Juegos Crear, etc. Tenemos un potencial muy grande que no lo podemos dejar de ver. Desde el Coprode, venimos trabajando con las Federaciones, Asociaciones y Uniones, reuniéndonos y explicándoles qué queremos, cómo queremos trabajar y el apoyo económico que les podemos dar, el acompañamiento que les podemos brindar. Queremos trabajar juntos, ir de la mano, no darles todo servido porque así no sirve.

¿Quién se va a hacer cargo del mantenimiento?

Se van a hacer convenios. Por el momento se están estudiando particularmente cada lugar, porque cada uno tiene sus características y es totalmente distinto a los otros.

¿Qué va a pasar con las Villas Deportivas?

También, en cada localidad es distinto. En Rafaela se hizo público-privado, por lo que se van a vender; en Rosario y Santa Fe será por sorteo. Las Villas van a tener un uso social. Una vez terminados los Juegos ya quedan en disponibilidad para lo que se determine en cada ciudad con un convenio con la provincia.

82107292 La Villa Deportiva albergará a los atletas que llegarán procedentes de 15 países.

¿Cuántos santafesinos crees que podrán representarnos en los Sudamericanos?

Primero hay que entender que son selecciones nacionales las que van a competir. De Santa Fe propiamente, podemos llegar a tener entre cuarenta y cincuenta atletas que integren esas selecciones argentinas que estarán compitiendo en estos Juegos.

Ya en el plano netamente deportivo, ¿cómo imaginás los Juegos?

Creo que Argentina va a gozar de la ventaja de ser local, con todo lo que ello implica. Después, poniéndome en el lugar del deportista, actuar en tu país, ante tu gente, motiva mucho más que ir a competir al exterior. Te puede venir a ver la familia, los amigos y tener cerca cosas que te potencien más, al punto de llegar al medallero, de subir al podio.

Deporte y Educación

Cambiando de tema, en Córdoba, el Ministerio de Educación de esa provincia, en articulación con la Agencia Córdoba Deportes, puso en marcha una iniciativa destinada a acompañar las trayectorias escolares de estudiantes que practican deportes federados o de alto rendimiento. El objetivo es garantizar el derecho a una educación de calidad sinq ue deban resignar su desarrollo deportivo. ¿Puede eso trasladarse a Santa Fe?

Eso lo estamos trabajando con la Asociación de Olímpicos de Santa Fe (AdO). Nosotros, como estado, estábamos trabajando en ese tema y le sumamos la propuesta que ellos nos acercaron y también lo que vimos de Córdoba. Creo que en poco tiempo ya vamos a tener noticias al respecto y vamos a poder ayudar a los chicos del secundario, del nivel terciario y universitario en ese sentido. La idea es darle la posibilidad de que puedan hacer deportes y estudiar tranquilos, pero que sigan estudiando. Hay que buscar la forma ya que no puede ser algo general. Tendría que armarse algo por cada disciplina deportiva y por lo que estudia y eso hace que el tema sea bastante complejo porque el universo es amplio. Tenemos que estudiar bien con cada disciplina cómo se puede acomodar, para que le sirva al atleta, que pueda entrenar y estudiar, pero el estudio es una condición sine qua non.