La Asociación Rosarina de Fútbol da el puntapié inicial a sus torneos oficiales

Este fin de semana darán comienzo los campeonatos anuales de la Asociación Rosarina de Fútbol en ambas ramas

El fútbol de la Asociación Rosarina comienza un nueva temporada este fin de semana.

La Asociación Rosarina de Fútbol comenzará su actividad oficial con sus categorías mayores este sábado, a partir de las 16.30, con un total de 22 encuentros entre la Primera A, B y C. Este inicio de las actividades tendrá una particularidad: después de 35 años, las primeras jugarán los sábados . La última vez había sido en 1991.

Para esta temporada, los torneos llevarán nuevos nombres. El certamen de la A se denominará Copa "Juego Odesur 2026", la Primera B, Copa "Ciudad de Rosario", y la tercera división se llamará Copa "Jesús Fava" en honor al exintegrante del tribunal de disciplina que falleció el año pasado. Todos los partidos serán sin público visitante.

La categoría mayor de la rama masculina tendrá este cronograma: Unión de Álvarez v. San Telmo, Paulo VI v. Rosario Central, Newell's v. Mitre de Pérez, Adiur v. El Torito, Provincial v. Banco, Central Córdoba v. Coronel Aguirre, Tiro Federal v. Oriental y Morning Star v. Villa Gobernador Gálvez.

Por su parte, la Primera B tendrá estos encuentros: Botafogo v. Bancario, Defensores de Funes v. Social Lux, Defensores Unidos v. Renato Cesarini, 1º de Mayo v. Club del Gran Rosario, Fisherton v. Alianza Sport, Leones v. 7 de Setiembre, Río Negro v. Arijón y General Paz v. Tiro Suizo.

En tanto, en la primera C se disputarán estos cotejos: Sportivo Silva v. Sarmiento, Sparta v. Juan XXIII, 27 de Febrero v. San José y 14 de Junio v. San Roque. Quedarán libres Maria Reina y Estrella Azul de Pérez.

Comienzan las divisiones inferiores

Con los encuentros de décima división (Categoría 2013), este sábado 14 de marzo, a partir de las 11.15, comienza la actividad para los juveniles. Después jugarán la novena (categoría 2012) a las 12.30 y la séptima (categoría 2010) a las 14. Tras estos tres partidos, vendrán las primeras.

En tanto, este domingo 15 será el turno para las Prédecima (categoría 2014) a las 9, la octava (categoría 2011) se jugará a las 10, la sexta división (categoría 2008 y 2009) a partir de las 12 y se cerrará la jornada con la quinta división (categoría 2006 y 2007) a las 13.30.

El fútbol infantil arranca bien temprano

Otro de los cambios que realizó la casa madre del fútbol rosarino fue en los torneos del fútbol infantil. Los partidos de dicha competencia se jugará los sábados a partir de las 10. Antes, la jornada arrancaba a las 14. El certamen para los más chicos está reservado para las categorías 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

El femenino se juega el domingo

Por último, el torneo femenino en todas sus divisiones (A, B y C) se disputará este domingo, a partir de las 9, en cinco sedes con un total de 20 partidos. El miércoles 18 de marzo a las 21, en el Centro Griffa, completarán la primera fecha Newell's ante Morning Star.