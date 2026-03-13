La Capital | La Ciudad | Rosario

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó altas temperaturas y probabilidad de tormentas de diversa intensidad para los próximos días

13 de marzo 2026 · 09:54hs
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias en Rosario para el fin de semana

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias en Rosario para el fin de semana

Después de una semana sin tormentas, se podría decir que los rosarinos se tomaron un descanso de las alertas amarillas. Sin embargo, para este fin de semana se pronostica la posible aparición de lluvias en Rosario.

Mientras tanto, este viernes las condiciones se presentan estables. La madrugada del viernes llegó con vientos leves del noreste, una temperatura de apenas 17 °C y cielo ligeramente nublado, cambiando a algo nublado durante la mañana, cuando los termómetros ya marcarían cerca de 23 °C. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado con una máxima de 29 °C, mientras que por la noche la temperatura descendería hasta los 23 °C.

> > Leer más: El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes

Cuándo llueve en Rosario

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado en Rosario estaría mayormente nublado e incluso hay algunas chances de tormentas aisladas durante la tarde. La temperatura máxima sería de 28 °C y la mínima de 18 °C.

En tanto, ni el domingo ni el lunes se esperan lluvias y las condiciones se mantendrían relativamente estables.

Para el martes, en cambio, volverían a presentarse condiciones de cierta inestabilidad junto con ráfagas de viento. El cielo estaría mayormente nublado por la mañana y habría probabilidades de tormentas desde la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante todo el día. La temperatura oscilaría entre los 24 °C de mínima y los 30 °C de máxima.

Las máximas y mínimas para el fin de semana

  • El sábado la máxima sería de 28º y la mínima de 18º.
  • El domingo la máxima llegaría a los 31º y la mínima de 18º.
  • El lunes la máxima sería de 34º y 22º de mínima.
  • El martes la máxima sería de 30º y la mínima de 24º.
  • El miércoles la máxima llegaría a los 28º y la mínima a los 18º .
 Esta competencia náutica marca el comienzo del calendario anual de regatas del Club de Velas Rosario.

El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena

In situ. Maletti supervisa los avances de las distintas obras que lleva adelante la provincia de Santa Fe de cara a los Juegos Odesur.

Maletti: "Quedarán estadios y equipamiento para cualquier cita internacional"

el tiempo en rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes

El tiempo en Rosario: un viernes 13 templado con poco viento y pocas nubes

Mercado Libre posa sus ojos para ampliar la logística desde Rosario   

Mercado Libre anunció inversión para centros logísticos y Rosario se anota un lugar

