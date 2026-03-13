El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Después de una semana sin tormentas, se podría decir que los rosarinos se tomaron un descanso de las alertas amarillas. Sin embargo, para este fin de semana se pronostica la posible aparición de lluvias en Rosario .

Mientras tanto, este viernes las condiciones se presentan estables. La madrugada del viernes llegó con vientos leves del noreste, una temperatura de apenas 17 °C y cielo ligeramente nublado, cambiando a algo nublado durante la mañana, cuando los termómetros ya marcarían cerca de 23 °C. Para la tarde se espera cielo parcialmente nublado con una máxima de 29 °C, mientras que por la noche la temperatura descendería hasta los 23 °C.

Según el Servicio Meteorológico Nacional , este sábado en Rosario estaría mayormente nublado e incluso hay algunas chances de tormentas aisladas durante la tarde. La temperatura máxima sería de 28 °C y la mínima de 18 °C.

En tanto, ni el domingo ni el lunes se esperan lluvias y las condiciones se mantendrían relativamente estables.

Para el martes, en cambio, volverían a presentarse condiciones de cierta inestabilidad junto con ráfagas de viento. El cielo estaría mayormente nublado por la mañana y habría probabilidades de tormentas desde la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante todo el día. La temperatura oscilaría entre los 24 °C de mínima y los 30 °C de máxima.

Las máximas y mínimas para el fin de semana