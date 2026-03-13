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Básquet con aroma rosarino: todo lo que pasó el jueves en los torneos locales y en el Federal

El básquet en Rosario tuvo mucha acción el pasado jueves y viene con una agenda cargada los próximos días.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

13 de marzo 2026 · 16:46hs
Naútico debutó con un triunfo en la Liiga Federal y es uno de los exponentes del básquet rosarino.

Naútico debutó con un triunfo en la Liiga Federal y es uno de los exponentes del básquet rosarino.

El básquet de Rosario sigue en plena acción en el año de su centenario. No solamente con los torneos masculinos y femeninos de la Rosarina sino con la participación de los equipos de acá en los campeonatos a nivel nacional donde hay equipos en la primera femenina, en la Liga Argentina y en la Liga Federal

Liga Federal

El jueves, el equipo masculino de Náutico Sportivo Avellaneda debutó en la Liga Federal con un triunfo por 89 a 85 contra San Martín de Marcos Juárez en el Ricardo Velasco. Juan Pablo Stegmayer (30), Tomás Móndolo (23) y Facundo Castro (14) fueron los goleadores del equipo de Andrés Píccolo.

Básquet Femenino

En la primera A, este jueves, Talleres de Villa Gobernador Gálvez (19 de Merari Utrera y 17 de Lupe Dinsmann) le ganó 62 a 56 a Provincial (19 de Emilia Bello y 18 de Micaela Corgnali) como visitante.

Mientras que Central (17 de Nadia Grazziani y 16 de Giuliana Cataldi) derrotó en el Cruce 76 a 67 a Ben Hur (25 de Abril Vernazza y 20 Daniela Oldani). En tanto Paganini Alumni se hizo fuerte en Maciel y ganó 68 a 54. Para las ganadoras anotaron Lourdes Morosín 17 y Stefanía García 15. En las locales se destacó Ivana González con 25 puntos.

Náutico quedó libre en esta segunda fecha, mientras que el 20 de marzo jugarán Regatas de San Nicolás ante Temperley.

En la Primera B, Alba Argentina de Maciel 67-45 Unión de Arroyo Seco, Sport Club Cañadense 55-31 Sportivo Belgrano de Oliveros y Paganini Alumni de Granadero Baigorria B 54-42 Newell’s.

El 19 jugarán Residentes Parquefield contra Adeo, mientras que Calzada tuvo fecha libre.

Superliga Masculina

La máxima categoría completó su primera fecha el pasado miércoles con el triunfo de Temperley (19 de Gregorio Traglia, 13 de Lucio Beltramino y 11 de Mateo Teglia) por 88 a 54ª ante Central (8 de Franco Fernández y 8 de Juan Mécoli).

Este viernes 13 se pondrá en marcha la segunda fecha desde las 21.30 con: Gimnasia vs Temperley, Unión y Progreso vs El Tala (se podrá ver por Youtube en El Rincón TV), Alumni de Casilda vs Unión de Arroyo Seco y Tiro Suizo vs Sportsmen Unidos.

El domingo 15 se miden Central vs Atalaya, Náutico vs Sportivo América, Regatas vs Provincial y Club Atlético Olegario Víctor Andrade vs Atlantic Sportsman.

Primera A

Juegan este viernes por la segunda fecha: Calzada vs Gimnasia y Esgrima B, Libertad vs San Telmo de Funes, Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs Newell’s, Red Star de San Lorenzo vs Talleres de Arroyo Seco, Puerto San Martín vs Paganini Alumni de Granadero Baigorria y Saladillo vs Unión Sionista.

El domingo 15 se enfrentarán Los Rosarinos Estudiantil vs Echesortu (2) y el lunes jugarán Atlético Fisherton vs. Sportivo Federal.

Primera B

En esta división el jueves Atlantic Sportsmen B venció 85 a 82 Ciclón. El viernes juegan: Maciel vs. Servando Bayo, Temperley B vs. Náutico B, Unión de Arroyo Seco B vs. Universitario y Fortín Barracas vs. Ben Hur.

Mientras que el domingo harán lo propio El Tala B vs. Red Star B, Provincial B vs. Edison y Atalaya B vs. Alba Argentina de Maciel.

Primera C

En el comienzo de la segunda jornada el jueves jugaron San Telmo de Funes B 67-44 Calzada B, Velocidad y Resistencia 64-55 Independiente de Ricardone.

Este viernes lo harán Universitario B vs. Los Rosarinos Estudiantil B y Residentes Parquefield vs. Regatas B. El sábado jugarán El Tala C vs. Saladillo B y el domingo Sorrento Open Club vs. Belgrano de Rosario, Paganini Alumni B vs. Atlético Fisherton B y Arroyo Seco Athletic Club vs. Tiro Suizo B.

Primera D

El miércoles, en el inicio de la segunda fecha, Unión Sionista B venció 52-59 a Alumni de Casildas B. El sábado jugarán Unión y Progreso B vs. Puerto San Martín B, Talleres de Arroyo Seco B vs. Timbuense, Echesortu B vs. Edison B, Servando Bayo B vs. Libertad B, Provincial C vs. Servando Bayo C y Ciclón B vs. Sportivo Belgrano de Oliveros. El domingo se cerrará la fecha dos con Sportivo Federal B vs. Velocidad y Resistencia B.

Liga Argentina de Básquet

Este viernes 13 desde las 21, Provincial recibe a El Talar en el Salvador Bonilla para volver a ser líder en soledad. El Rojo tiene un récord de 21-7 mientras que su rival cuenta con un registro de 12-16. En el primer enfrentamiento los rosarinos ganaron 91 a 76.

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