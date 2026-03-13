Un rival directo de Newell's por la permanencia despidió a su histórico entrenador

Tras la derrota frente a Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto finalizó el vínculo con el DT que logró el ascenso a la primera división después de 40 años

Uno de los rivales directos de Newell's en la lucha por la permanencia , Estudiantes de Río Cuarto, anunció la finalización de su vínculo con Iván Delfino , histórico entrenador del conjunto cordobés que logró el ascenso a primera división en 2025.

El Celeste regresó a la máxima categoría del fútbol argentino después de 40 años, pero su inicio de la temporada fue difícil y está comprometido con el descenso , ya que acumuló solamente cuatro puntos en las primeras nueve fechas disputadas , producto de un triunfo, un empate y siete derrotas.

Si bien se encuentra solamente un punto arriba de la Lepra en la tabla anual , puesto que mantiene a Newell's en zona de descenso, la tabla de promedios lo complica y lo ubica en la última posición, por lo que se encuentra momentáneamente relegado a la Primera Nacional .

Por eso, los dirigentes de Estudiantes de Río Cuarto decidieron finalizar su relación con Delfino y buscar un nuevo DT para cambiar el rumbo en la temporada.

La despedida de Estudiantes de Río Cuarto a su entrenador

“La dirigencia de Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto comunica a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública en general, que se ha decidido poner fin a la etapa de Iván Delfino como director técnico del plantel profesional”, comenzó el comunicado oficial del club en redes sociales.

>> Leer más: Un equipo jujeño le reclamó a Newell's una deuda por Luciano Herrera

A su vez, agregaron: “En este momento las palabras de agradecimiento resultan insuficientes. Iván no solo fue el conductor táctico de nuestro equipo junto a su cuerpo técnico, fue el arquitecto de un sueño que nuestra ciudad esperó durante décadas. Bajo su mando, Estudiantes alcanzó la gloria máxima: el histórico ascenso a la Liga Profesional, un hito que cambió para siempre el destino de nuestra institución y puso el nombre de Río Cuarto en la cima del fútbol argentino”.

El Celeste destacó el “profesionalismo y entrega absoluta” del entrenador, características que “dejan para siempre una huella imborrable en Estudiantes”. “Desde el club le deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos profesionales, con la certeza de que su legado de esfuerzo y humildad seguirá guiando nuestro camino en la élite del fútbol profesional”, concluyeron.