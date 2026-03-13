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Fito Páez en el Monumento: cómo será el operativo de control y tránsito para el recital gratuito

Los cortes en la zona comenzarán a las 15 y el show arranca a las 19. Habrá agentes que desarrollarán tareas de fiscalización de venta ambulante y cuidacoches

13 de marzo 2026 · 17:55hs
Fito Páez cierra este domingo una serie de conciertos con un show gratuito en el Monumento.

Fito Páez cierra este domingo una serie de conciertos con un show gratuito en el Monumento.

Este domingo a las 19 Fito Páez cerrará los conciertos de Casa Páez en Rosario con un recital gratuito en el Monumento Nacional a la Bandera. En ese marco, agentes de la Secretaría de Control y Convivencia desarrollarán tareas de fiscalización de venta ambulante y cuidacoches. Además, se controlará el tránsito en los alrededores del predio donde será el evento.

Para tal fin, se dispuso una serie de cortes y ordenamiento del estacionamiento, lo que incluye dos sectores de avenida Belgrano, y por otro lado un espacio exclusivo para aparcar motos.

“Va a ser un evento muy importante para la ciudad de Rosario y nos estamos preparando para eso, con más de 70 agentes de nuestra área y, según anunció el Ministerio de Seguridad de la provincia, 105 efectivos policiales. Es importante venir con tiempo para poder disfrutar del show. Y también, por supuesto, con paciencia, ya que será un espectáculo masivo”, destacó el secretario de Control municipal, Diego Herrera.

Cortes de tránsito

Con respecto al operativo vehicular, se dispuso desde las 15 una serie de cortes de tránsito y, por otro lado, el ordenamiento del estacionamiento a lo largo de todo el encuentro. En este sentido, para los autos particulares se sumaron dos zonas de estacionamiento. Ambos sectores son sobre avenida Belgrano: hacia el sur, desde calle San Juan hasta Av. Pellegrini. Y hacia el norte, desde Buenos Aires hasta la bajada Sargento Cabral, en la zona de la ex Aduana.

En tanto, en otros dos tramos de avenida Belgrano también habrá lugares de estacionamiento exclusivo para motos y personas con discapacidad.

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Casa Páez

Rosario se prepara para vivir este domingo un histórico recital en el Monumento a la Bandera. Es que este domingo 15 de marzo, Fito Páez vuelve a la ciudad que lo vio nacer con un recital gratuito que promete movilizar a los rosarinos.

Si bien el show de Fito Páez está anunciado para las 19:45, se invita a llegar un poco más temprano y disfrutar de los músicos teloneros. En particular, a las 18:20 tocará Luisina Cali y a las 18:45h se subirán al escenario los Killer Burritos.

En el marco de su nueva gira “Sale el sol”, Páez dio cuatro conciertos en Rosario en el formato "Casa Páez", tres en el Teatro El Círculo y uno en el Teatro Astengo. Con entradas agotadas, en todos los shows deleitó al público tocando el piano. Como cierre por su paso por la ciudad y como un regalo a los rosarinos, Páez dará un concierto gratuito en el Monumento, que promete ser más que multitudinario.

>> Leer más: Todos los detalles del show de Fito Páez en el Monumento: horarios, teloneros y cortes de calle

Operativo especial en el Monumento

Por su parte, en paralelo la Secretaría de Control y Convivencia dispuso, junto a la Policía de Santa Fe, un operativo especial en un cuadrante lindero al predio para disuadir y retirar cuidacoches y así evitar situaciones conflictivas, extorsiones o abusos, siempre corroborando también los antecedentes penales.

Además, se anunció que habrá presencia del personal del Sies y de Protección Civil, tanto de la Municipalidad como de la Provincia, para intervenir ante cualquier eventualidad durante la jornada.

Con respecto a las interrupciones en el flujo vehicular, las mismas serás desde las 15 y hasta el final de la jornada en los siguientes puntos:

* Avenida Belgrano y San Juan

* Avenida Libertad y San Juan

* R. Domínguez y F. de Navarra

* Avenida Belgrano y Rioja (La Fluvial)

* Avenida Belgrano y Buenos Aires

* Avenida Belgrano y Laprida

* Avenida Belgrano y Sargento Cabral

* Avenida Belgrano y L. Porta

* Avenida Belgrano y Pasaje de las Artes

* 1° de Mayo y Rioja

* Córdoba y Juan Manuel de Rosas

* Córdoba y Buenos Aires

* Santa Fe y Buenos Aires

* San Lorenzo y Laprida

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