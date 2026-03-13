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El agro proyecta una cosecha de 160 millones de toneladas y exportaciones por más de u$s 34.500 millones

El maíz, el trigo y el girasol marcarían nuevos récords productivos y las exportaciones alcanzarían niveles históricos. El ingreso de divisas del sector se mantendría en niveles similares a los de 2025

13 de marzo 2026 · 18:08hs
La soja seguiría siendo la principal fuente de recursos fiscales

La soja seguiría siendo la principal fuente de recursos fiscales, con un aporte estimado de u$s 3.420 millones.

Después de varias campañas marcadas por restricciones climáticas y fuertes oscilaciones productivas, el ciclo agrícola 2025/26 se perfila como una revancha para el campo argentino. Las proyecciones indican que la producción total de granos podría alcanzar 160 millones de toneladas, en un escenario de fuerte recuperación para el sector. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que el agro generará ingresos por exportaciones por unos u$s 34.530 millones durante 2026, consolidando al complejo cerealero y oleaginoso como una de las principales fuentes de divisas para la economía.

El informe, elaborado por los analistas Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré, destaca que la recuperación productiva se apoya en buenos resultados tanto de la cosecha fina como de la gruesa. En el caso de los cultivos de invierno, la campaña dejó cifras récord. La producción de trigo alcanzó 29,5 millones de toneladas, mientras que la cebada llegó a 5,6 millones, consolidando un ciclo histórico para ambos cultivos.

Las estimaciones para la cosecha gruesa también anticipan niveles elevados. El maíz podría alcanzar un nuevo máximo con 62 millones de toneladas, mientras que el girasol se encamina a registrar la mayor cosecha del siglo, con 6,6 millones de toneladas.

La soja, en tanto, se ubicaría en 48 millones de toneladas, por debajo de registros de campañas anteriores. Sin embargo, esta caída se explica principalmente por una menor superficie sembrada, ya que los rindes proyectados se ubican por encima de los de la campaña pasada.

Exportaciones récord

El aumento en la oferta de granos tendría un correlato directo en el frente externo. Según las proyecciones de la BCR, las exportaciones de granos y derivados podrían alcanzar 113 millones de toneladas, un volumen sin precedentes que superaría en casi 10 millones de toneladas el récord previo registrado en la campaña 2018/19. Este crecimiento estaría impulsado principalmente por un máximo histórico en los despachos de granos sin procesar.

Tomando como referencia los precios internacionales vigentes para cada producto, el informe proyecta que el ingreso de divisas del sector en el Mercado Libre de Cambios alcanzaría u$s 34.530 millones durante 2026. El monto sería prácticamente similar al registrado en 2025, cuando el complejo de cereales y oleaginosas aportó u$s 34.600 millones, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

No obstante, si se consideran también las operaciones realizadas bajo el esquema conocido como “dólar blend”, que durante los primeros meses del año pasado permitió liquidar el 20% de las exportaciones al tipo de cambio financiero, el ingreso total de divisas del sector habría alcanzado u$s 36.160 millones.

Precios y ritmo de liquidaciones

En materia de precios, la mejora en las cotizaciones promedio de exportación de las oleaginosas y sus derivados industriales tiende a compensar el retroceso observado en los valores internacionales de los cereales. Sin embargo, el informe señala que el ingreso de divisas del agro también estuvo condicionado por el adelantamiento de liquidaciones que se produjo en septiembre pasado, cuando estuvo vigente la eliminación temporaria de los Derechos de Exportación (DEX). Ese esquema generó un efecto intertemporal que se reflejó en el último trimestre de 2025, cuando el ingreso de divisas del sector cayó a los niveles más bajos desde 2005 para ese período.

La expectativa es que, con el ingreso de la cosecha gruesa a partir de marzo, la tendencia se revierta y las liquidaciones mensuales del agro se ubiquen durante el resto del año por encima del promedio registrado en los últimos cinco años, advirtieron desde la entidad rosarina.

En cuanto a la recaudación fiscal, las proyecciones indican que los Derechos de Exportación generarán en 2026 ingresos cercanos a u$s 4.650 millones para el Estado nacional. El cálculo considera los seis principales complejos agroindustriales: soja, maíz, trigo, sorgo, cebada y girasol.

El monto sería similar al registrado el año pasado, ya que la reciente reducción de alícuotas para los principales cultivos compensaría el impacto que tuvo en septiembre de 2025 la registración anticipada de exportaciones libres de retenciones. Las estimaciones de la BCR se realizaron bajo el supuesto de que las alícuotas anunciadas a comienzos de diciembre permanecerán vigentes durante todo el próximo año.

El aumento del maíz

En el desglose por complejos, la soja seguiría siendo la principal fuente de recursos fiscales, con un aporte estimado de u$s 3.420 millones, aunque con una leve caída interanual del 6%. En segundo lugar se ubicaría el complejo maicero, con u$s 720 millones, lo que implicaría un aumento del 30% respecto de 2025. El trigo aportaría cerca de u$s 300 millones, con una suba del 21%.

En tanto, el complejo girasol mostraría el mayor crecimiento relativo gracias al incremento en el volumen exportado y a la mejora en los precios internacionales. En ese caso, la recaudación podría alcanzar u$s 115 millones, lo que representaría un aumento cercano al 60% interanual.

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