Cayó el narco Sebastián Marset, con pasado de futbolista y pedido de captura internacional

El narcotraficante uruguayo investigado por traslados de cocaína y por el homicidio de un fiscal fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

13 de marzo 2026 · 10:16hs
Sebastián Marset jugaba bajo el nombre de Luis Amorim y defendió los colores del Club Deportivo Capiatá de Paraguay

Sebastián Marset jugaba bajo el nombre de Luis Amorim y defendió los colores del Club Deportivo Capiatá de Paraguay, entre otros equipos.

Un capo narco uruguayo con pasado de futbolista y pedido de captura internacional fue detenido este viernes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Se trata de Sebastián Marset, investigado por narcotráfico y por su presunta participación en el asesinato de un fiscal durante su luna de miel en Colombia.

En mayo pasado el departamento de Estado de Estados Unidos había anunciado una recompensa de hasta 2 millones de dólares a cambio de información para encontrar a Sebastián Marset. De 32 años, era buscado por la Justicia boliviana desde agosto de 2023.

En esa oportunidad había abandonado una mansión en Santa Cruz de la Sierra y escapó con su familia. Marset estaba cercado dado que su esposa, Gianina García Troche, ya había sido detenida en julio de 2024 en España.

Menciones en Rosario

Marset no sólo escapó del brazo de la ley en Bolivia. También pidieron su captura en Dubai, donde distintas agencias internacionales especializadas en el tema señalaron que iba a recibir el embarque de 1.500 kilos de cocaína incautados en Génova al 2500, en el barrio Empalme Graneros, Rosario. Los investigadores creen que este delincuente multimillonario maneja la Hidrovía para descargar cocaína en la zona de Rosario.

Otro antecedente del prófugo surgió en 2020, cuando las autoridades hallaron 26 paquetes de la misma sustancia en la isla El Charigüé, ubicada frente a Rosario. Cada uno tenía impresa la sigla del Primer Cartel Uruguayo (PCU), una marca que se suponía que pretendía instalar junto con el apodo "El Rey del Sur".

En cuanto al segundo cargamento secuestrado el 14 de diciembre de 2023, el fiscal federal Federico Reynares Solari y el fiscal federal de la regional NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Matías Scilabra, solicitaron penas de hasta 15 años de prisión para los integrantes de una organización por el intento de contrabando de esos 1.500 kilos de cocaína de máxima pureza depositados en un galpón del noroeste de la ciudad. Pero Marset no terminó vinculado formalmente a esa causa.

El crimen del fiscal

Marset está implicado en una causa en Paraguay denominada Ultranza Py, en la que se incautaron bienes por más de 100 millones de dólares al narco. Esa investigación estaba en manos del fiscal de Crimen Organizado Marcelo Pecci. Este fiscal de 45 años integraba la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, de Paraguay y fue baleado desde dos motos de agua en 2022 cuando estaba de vacaciones en Colombia.

Ocurrió en las playas de la isla caribeña de Barú, donde pasaba su luna de miel, tras haberse casado el 30 de abril de 2022. "Llegaron dos hombres, se acercaron, le dispararon y se fueron. Un guardia quiso acercarse, pero le dispararon también al guardia", contó su esposa, Claudia Aguilera. Además, aseveró que su marido no había sido amenazado. Uno de los sicarios que fue detenido un año después confesó que el PCC le pagó a este grupo 530.000 dólares para ejecutar al fiscal.

¿Quién es Sebastián Marset?

En su conocida vida como jugador de fútbol profesional y amateur, Marset integró un equipo de la Liga B de Bolivia con el nombre falso de Luis Amorim (según un pasaporte brasileño). Usaba la camiseta número 23 del club Los Leones El Torno, cuyos partidos se transmitían por YouTube. Al club le pagaba, según fuentes de la justicia paraguaya, más de 10.000 dólares por mes. Vivía en una de las mansiones más grandes de Santa Cruz de la Sierra, de donde se fugó en una camioneta, una hora antes de que irrumpiera un gigantesco operativo de la Policía boliviana integrado por más de 2.200 efectivos. No es la primera vez que se escapa.

Por esa trayectoria deportiva, también ilegal, la Fiscalía de Bolivia amplió la investigación por delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación contra los exdirigentes de la Asociación Cruceña de Fútbol Noel Montaño Cabrera y Oscar Augusto Canedo, quienes favorecieron a Marset, según las investigaciones primarias. Estos ex dirigentes de fútbol son indagados por haber recibido, presuntamente, unos USD 300.000 de Marset para habilitarlo como jugador del Club Leones de El Torno.

En una las ocho mansiones de Sebastián Marset en Santa Cruz la policía boliviana incautó 17 fusiles, una pistola, 1.915 municiones, 28 cargadores para diversos tipos de armas, cuatro chalecos antibalas, una moto, 31 vehículos y cuatro cuadriciclos. Según fuentes de la investigación en Paraguay, la oficina de la DEA de Asunción tenía identificado que Marset operaba desde hacía por lo menos dos meses en Santa Cruz de la Sierra.

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos

Los resultados preliminares de los análisis tras las lluvias de febrero indican que no había restos de productos fitosanitarios. Cuál es la hipótesis

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos
El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas
Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional

Por Lucas Ameriso
Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Por Martín Stoianovich

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena
