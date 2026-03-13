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Rosario tendrá un vuelo chárter para vivir la Fórmula 1 en el circuito de Interlagos

La carrera será del 6 al 8 de noviembre en el autódromo de San Pablo. Los cupos para el vuelo serán limitados y disponibles a través de agencias de viajes

13 de marzo 2026 · 13:37hs
El Alpine de Franco Colapinto llega a la grilla de partida de Interlagos con neumáticos intermedios

Andrés Mancini

El Alpine de Franco Colapinto llega a la grilla de partida de Interlagos con neumáticos intermedios, que serían cambiados por medios antes de la largada. La Fórmula 1, instantes antes de la máxima emoción.

Una buena noticia para los rosarinos amantes de Franco Colapinto y de la Fórmula 1. Es que el Aeropuerto Internacional Rosario anunció la salida de un vuelo chárter directo a San Pablo para asistir al gran premio en el histórico circuito de Interlagos, el único evento del campeonato mundial que se disputará en Sudamérica del 6 al 8 de noviembre próximos.

La salida está prevista para el jueves 5 de noviembre y el regreso para el lunes 9 de noviembre. El paquete turístico incluye vuelo chárter, alojamiento, entradas oficiales para clasificación y carrera, además de traslados, coordinación permanente y asistencia médica internacional. La propuesta se realiza en conjunto con la mayorista Ola.

"Esta iniciativa reafirma el rol estratégico del aeropuerto como puerta de conexión internacional para la región y acerca nuevas experiencias globales a los viajeros", señalaron desde la terminal aérea rosarina. Los cupos serán limitados y estarán disponibles a través de agencias de viajes.

Franco Colapinto en Shangai

Franco Colapinto tuvo este viernes su primera vez en el autódromo Internacional de Shanghai, donde este domingo a las 4 se correrá el GP de China, segunda carrera del año de la Fórmula 1. Y en el único ensayo del fin de semana, el argentino de Alpine finalizó 15º. A las 4.30, la clasificación para la carrera sprint.

Colapinto correrá en Shanghai la primera cita con formato sprint del año. Es decir, después del único ensayo, será luego la clasificación (4.30, Disney+ y Fox Sports) para la carrera sprint, la propia competencia sprint el sábado a las 0, la clasificación para la carrera principal a las 4 de ese día y el domingo a las 4 la carrera.

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