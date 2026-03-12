A madrugar por Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

Luego de su aprobada actuación en el GP de Australia, donde protagonizó una de las maniobras del año al esquivar a Liam Lawson en la largada pero una sanción lo complicó y llegó en el 14º puesto, el pilarense tendrá revancha.
Este fin de semana será más exigente para los equipos, ya que contará con carrera sprint y tendrán solamente una sesión de entrenamientos libres para continuar el ajuste de los detalles del A526, el Alpine de esta nueva generación de monoplazas de la F1.
El punto que sumó Pierre Gasly en Melbourne es una buena señal para la escudería francesa y Colapinto, que aspiran a tener un año mejor que el 2025, donde finalizaron en el fondo del campeonato y lejos de la pelea.
Cómo es el circuito de Shanghai
El circuito internacional de Shanghai es un trazado moderno que ingresó al calendario de la F1 a partir de 2004, aunque estuvo marginado de la categoría entre 2020 y 2023 debido a la pandemia de Covid-19.
Esta pista tiene una extensión de 5.451 metros y los pilotos tendrán que cumplir con 56 vueltas en la carrera principal, con un total de 305 kilómetros. Además, cuenta con 16 curvas y una recta de más de un kilómetro de longitud, uno de los puntos clave para los adelantamientos.
Según indicaron medios internacionales, el diseño de este circuito se asemeja al símbolo chino "shang", que significa "arriba". El récord de vuelta en esta pista fue marcado por Michael Schumacher en 2004, con un registro de 1:32.238.
Cuándo se disputa el GP de China
El Gran Premio de China se disputará desde el viernes 13 al domingo 15 de marzo en el circuito internacional de Shanghai. La primera jornada del viernes contará con la única práctica libre, ya que unas horas más tarde será el turno de la clasificación a la carrera sprint. En la madrugada del sábado se correrá la sprint y, luego, será el turno la clasificación a la carrera del domingo.
Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el Gran Premio de China.