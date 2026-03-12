La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

A madrugar por Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

El piloto argentino paseó por Shanghai en los últimos días y saltará a la pista en las primeras horas del viernes, en un fin de semana con carrera sprint

12 de marzo 2026 · 10:25hs
Franco Colapinto llegó temprano a Shanghai y tuvo unos días de descanso, turismo y risas, pero rápidamente tuvo que enfocarse en la segunda carrera de la temporada de la Fórmula 1. El Gran Premio de China que se disputará este fin de semana podría ser una buena oportunidad para que el argentino sume sus primeros puntos con Alpine.

Luego de su aprobada actuación en el GP de Australia, donde protagonizó una de las maniobras del año al esquivar a Liam Lawson en la largada pero una sanción lo complicó y llegó en el 14º puesto, el pilarense tendrá revancha.

Este fin de semana será más exigente para los equipos, ya que contará con carrera sprint y tendrán solamente una sesión de entrenamientos libres para continuar el ajuste de los detalles del A526, el Alpine de esta nueva generación de monoplazas de la F1.

Colapinto caramelo en China
Franco Colapinto llegó unos días antes a Shanghai y visitó distintos puntos turísticos de China.

Franco Colapinto llegó unos días antes a Shanghai y visitó distintos puntos turísticos de China.

El punto que sumó Pierre Gasly en Melbourne es una buena señal para la escudería francesa y Colapinto, que aspiran a tener un año mejor que el 2025, donde finalizaron en el fondo del campeonato y lejos de la pelea.

Cómo es el circuito de Shanghai

El circuito internacional de Shanghai es un trazado moderno que ingresó al calendario de la F1 a partir de 2004, aunque estuvo marginado de la categoría entre 2020 y 2023 debido a la pandemia de Covid-19.

Esta pista tiene una extensión de 5.451 metros y los pilotos tendrán que cumplir con 56 vueltas en la carrera principal, con un total de 305 kilómetros. Además, cuenta con 16 curvas y una recta de más de un kilómetro de longitud, uno de los puntos clave para los adelantamientos.

Circuito Shanghai China F1

Según indicaron medios internacionales, el diseño de este circuito se asemeja al símbolo chino "shang", que significa "arriba". El récord de vuelta en esta pista fue marcado por Michael Schumacher en 2004, con un registro de 1:32.238.

Cuándo se disputa el GP de China

El Gran Premio de China se disputará desde el viernes 13 al domingo 15 de marzo en el circuito internacional de Shanghai. La primera jornada del viernes contará con la única práctica libre, ya que unas horas más tarde será el turno de la clasificación a la carrera sprint. En la madrugada del sábado se correrá la sprint y, luego, será el turno la clasificación a la carrera del domingo.

Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará el Gran Premio de China.

Toda la actividad del fin de semana en el circuito internacional de Shangai será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de China

Viernes 13 de marzo

Práctica Libre 1: 0.30

Clasificación sprint: 4.30

Sábado 14 de marzo

Carrrera sprint: 0

Clasificación: 4

Domingo 15 de marzo

Carrera: 4

* Horario en Argentina

