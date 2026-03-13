Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

El agente enfrenta un pedido de 18 años de prisión por intentar matar a un hombre que perdió sus ojos por disparos en la cara

Este viernes, comenzó un juicio oral y público por un llamativo caso de intento de homicidio ocurrido en 2022. El acusado es un agente policial que ideó un plan para matar a un hombre que sufrió graves consecuencias al perder sus ojos. De fondo asoma una trama vinculada al comercio de drogas.

El agente Jorge Omar Alfredo García, empleado de la policía de la provincia, enfrenta un pedido de 18 años de cárcel que hizo el fiscal Alejandro Ferlazzo. Bajo la acusación de tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego, comenzó a ser juzgado este viernes en el Centro de Justicia Penal ante el tribunal compuesto por los jueces Rodrigo Santana, Paola Aguirre y Pablo Pinto.

La víctima es Emanuel C., hoy de 35 años, quien sufrió graves consecuencias al perder los globos oculares por los disparos que, para el fiscal, fueron efectuados por García con la intención de matarlo . El sobreviviente, ligado a la venta de drogas, continuó en ese ámbito y fue detenido en distintas ocasiones. La última en noviembre pasado en el barrio de La Carne, en la zona donde cuatro años atrás quisieron matarlo.

Plan para matar

Cuando en mayo del 2022 fue baleado Emanuel C., entonces de 30 años, mientras estaba dentro de su auto en la zona de Buenos Aires y Alzugaray, el hecho se difundió como un intento de asesinato efectuado desde la vía pública. Es que, además del hombre herido, también había recibido balazos su vehículo.

En ese marco el agente hoy acusado se hizo pasar por testigo antes las autoridades, aseguró que estaba con la víctima en el auto y que había logrado sobrevivir. Sin embargo con el correr de la investigación se supo que dicho testimonio habría sido parte de un plan para ocultar los verdaderos pormenores del ataque.

>>Leer más: Un joven recibió un tiro en la cabeza y otro en el cuello cuando estaba en un auto

Según Ferlazzo, el 3 de mayo a las 19.20 Emanuel C. llegó a la zona de Alzugaray y Buenos Aires, barrio De la carne, a bordo de su Chevrolet Corsa luego de haber sido citado por García. Una vez en el lugar, el policía, que conocía a la víctima, se sentó en la butaca de acompañante. Segundos después apareció en escena otro vehículo que se les puso a la par y desde el cual una persona no identificada disparó contra el Corsa, pero no en dirección a sus ocupantes.

Drogas y violencia

En ese mismo instante en que desde otro auto dispararon contra el Corsa, según la teoría del fiscal, García desenfundó un arma y disparó tres veces contra Emanuel C. con la intención de matarlo. Un balazo impactó en la sien y los otros dos en la cara. La víctima sobrevivió pero con graves consecuencias, entre ellas la pérdida de la vista.

>> Leer más: Sobrevivió a un ataque sicario, quedó ciego y ahora fue detenido por microtráfico

Además García está acusado de haber intentado ocultar la verdadera trama del intento de homicidio. Ferlazzo indicó que, luego de disparar, el agente se bajó del auto y se refugió en un domicilio de calle Alzugaray al 700, donde formateó y ocultó su teléfono celular. En cambio, al declarar dijo que el aparato había quedado dentro del auto.

En la investigación hay testimonios que ubican a este policía como parte de una organización criminal en la que aparece como líder un preso apodado “Polaco”, vínculo al cual podría estar relacionado el intento de homicidio de Emanuel C. En esa trama es que también ligan al policía a la venta de drogas, el robo de vehículos y la liberación de zonas para la comisión de delitos. Todo lo que, según la pesquisa, llevaba a cabo a partir de la presión que ejercía por ser funcionario de la fuerza aunque estaba en disponibilidad.