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Qué grupo le tocará a Central en la Copa Libertadores, según la inteligencia artificial

El Canalla espera por el sorteo que realizará la Conmebol el próximo jueves, donde se definirán sus tres rivales de la fase de grupos

13 de marzo 2026 · 13:41hs
Jorge Almirón y Central esperan por el sorteo de la Copa Libertadores para conocer a sus rivales.

Virginia Benedetto / La Capital

Jorge Almirón y Central esperan por el sorteo de la Copa Libertadores para conocer a sus rivales.

La Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos los bombos para el sorteo que definirá los ocho grupos y dividirá a los 32 equipos participantes el próximo jueves 19 de marzo en Asunción. Rosario Central espera por la confirmación de sus rivales en un año exigente, por lo que no le vendría mal tener viajes cortos.

El equipo de Jorge Almirón será parte del bombo 3 y no podrá cruzarse con otros clubes argentinos, pero sí podría tener rivales de corta distancia que le permitan reducir el desgaste en medio de un año plagado de competencias, con los torneos locales, la Copa Argentina, la Supercopa Internacional y el máximo certamen continental en simultáneo.

El Canalla sueña con pelear la Libertadores de la mano de Ángel Di María, quien desde su regreso a Arroyito se convirtió en uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino. Además, Almirón llega con el antecedente de haber llevado a Boca a la final de la edición 2023, donde cayó en el estadio Maracaná ante Fluminense en el tiempo extra.

Cabe aclarar que, además de no coincidir con equipos argentinos, Central tampoco compartirá grupo con dos equipos del mismo país, a excepción de que uno de ellos provenga de la fase previa (Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín). Por ejemplo, el conjunto auriazul no tendrá dos equipos brasileños en su zona.

angel di maria
La sonrisa de Ángel Di María ilusiona a los hinchas de Central de cara a la Copa Libertadores.

La sonrisa de Ángel Di María ilusiona a los hinchas de Central de cara a la Copa Libertadores.

>> Leer más: Rosario Central vs. Banfield: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Al respecto, la inteligencia artificial de Google, Gemini, realizó un pronóstico del grupo que le tocaría a Central en este sorteo, con un posible sorteo que tiene en cuenta las reglamentaciones del formato.

Los bombos de la Copa Libertadores

  • Bombo 1: Boca, Flamengo, Palmeiras, Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.
  • Bombo 2: Estudiantes, Lanús, Libertad, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario.
  • Bombo 3: Central, Junior, Universidad Católica, Independiente Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido, La Guaira y Cusco.
  • Bombo 4: Platense, Independiente Rivadavia, Universidad Central, Mirassol, Barcelona, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.
Bombos copa libertadores

El grupo que le tocará a Central, según la inteligencia artificial

  • Palmeiras
  • Cerro Porteño
  • Central
  • Independiente Medellín
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