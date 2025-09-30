Red Bull apunta a Alex Albon y podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La escudería austríaca abrió conversaciones con el tailandés, hoy en WIlliams, lo que plantea un escenario de varios movimientos entre los que aparecería el argentino

Red Bull es uno de los principales protagonistas de las especulaciones en torno al futuro de los pilotos en la Fórmula 1 . Con la continuidad de Max Verstappen asegurada, los directores del equipo analizan las opciones para definir a su compañero, por las cuales surgió el nombre de Alex Albon en las últimas horas .

Luego de su desvinculación de la escudería austríaca a finales de 2020, el piloto de 29 años se consolidó en Williams y firmó un contrato hasta 2027 , pero ahora aparece nuevamente en el radar del equipo por sus buenos rendimientos en esta temporada. Este interés podría desencadenar varios movimientos y poner en escena un hipotético retorno de Franco Colapinto.

Ante la incertidumbre por quién ocupará la segunda butaca a partir de la próxima temporada, Red Bull retomó contacto con el piloto tailandés durante las últimas semanas , según detalló el medio especializado Motorsport. La posibilidad está abierta, aunque las circunstancias actuales hacen que el escenario sea complejo.

Tras despedirse de la escudería austríaca a finales de 2020, el propio Helmut Marko , actual responsable de la gestión de pilotos, reconoció en reiteradas ocasiones que la decisión de dejar ir a Albon “fue precipitada” . El tailandés es uno de los pocos antecedentes que el asesor de Red Bull lamenta abiertamente.

Desde el comienzo, la relación entre ambas partes estuvo marcada por idas y vueltas. En un principio, el piloto había sido apartado del programa de corredores juveniles de la escudería con apenas una sola temporada en 2013, pero fue reincorporado a finales de 2018 luego de destacar en la Fórmula 2.

Fue ascendido a Toro Rosso en 2019 para iniciar su camino en la F1, pero después de apenas 12 Grandes Premios fue elegido para reemplazar a Pierre Gasly y acompañar a Max Verstappen en Red Bull. No obstante, en 2020 logró solamente la mitad de los puntos que el neerlandés y consideraron que tuvo un rendimiento insuficiente para darle continuidad.

Con el tiempo y sus actuaciones en Williams, la valoración de su desempeño cambió y el propio Marko reconoció que “pudo haber sido un error” su salida. Tal fue así que desde 2023 existieron algunos acercamientos y las accionistas tailandeses podrían inclinar la balanza a su favor de cara al 2026 o 2027.

Los asientos de Red Bull

Las autoridades de Red Bull deberán definir tres de las cuatro butacas para la próxima temporada, con solamente Verstappen e Isack Hadjar confirmados en su estructura que incluye a Racing Bulls. El francés podría ser compañero del neerlandés en el equipo principal o continuar su desarrollo con el segundo equipo, pero es seguro que será parte de alguno de ellos.

En tanto, los candidatos para los otros dos puestos son Liam Lawson, Yuki Tsunoda y Arvid Lindblad. Aunque Albon es una opción, la inestabilidad interna de Red Bull podría complicar la operación.

Todo podría pasar en torno a este movimiento, ya que Williams creció a pasos agigantados esta temporada y el valor del proyecto que lo tiene como protagonista también podría pesar para Albon, además de que nada garantiza que Red Bull supere a la escudería británica con las nuevas reglamentaciones que entrarán en vigencia a partir de 2026.

Por qué podría afectar a Franco Colapinto

La eventual salida de Albon o bien de Carlos Sainz, quien todavía es querido en Ferrari a pesar de su salida siendo reemplazado por Lewis Hamilton, pone el nombre de Franco Colapinto sobre la mesa, con un posible movimiento que no sería descabellado.

Colapinto James Vowles Williams (1).png A pesar de su salida a Alpine, James Vowles se mantiene atento al rendimiento de Colapinto.

La negociación entre Alpine y Williams por el piloto argentino concluyó con una cesión por cinco años, la cual podría incluir cláusulas de repesca en caso de que pierdan a uno de sus pilotos. James Vowles, director del equipo inglés, salió a defender a Colapinto en varias ocasiones y mantiene la mirada puesta en su rendimiento, considerándolo una opción a futuro.

El pilarense era parte de la Academia Williams y se marchó a la escudería francesa para tener un lugar en la Máxima, debido a que Vowles ya había firmado a Sainz. La intención del equipo con sede en Grove es capitalizar todo el presupuesto y experiencia que depositaron para la formación de Colapinto, por lo que podrían intentar recuperarlo si se da la salida de alguno de sus dos pilotos titulares.