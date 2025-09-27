La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto 2026: las nuevas señales para la confirmación inminente de su continuidad en la Fórmula 1

Mucha producción publicitaria, negociaciones finas entre las partes y mucha presencia en canales oficiales avalan el anuncio de Franco Colapinto en Alpine 2026

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

27 de septiembre 2025 · 13:27hs
La mirada de Franco Colapinto apunta más allá del 2025. Su continuidad en la Fórmula 1 y en Alpine está pronta a anunciarse.

La mirada de Franco Colapinto apunta más allá del 2025. Su continuidad en la Fórmula 1 y en Alpine está pronta a anunciarse.

Franco Colapinto va a continuar en la Fórmula 1 en 2026. Parece un hecho consumado, al que solo le falta la confirmación oficial. Esta semana que se fue sin gran premio hubo muchas señales al respecto y el anuncio de Alpine es inminente.

Por supuesto, en un mundo tan complejo como es la Fórmula 1, donde los intereses económicos van enraizados con el talento de los pilotos, siempre todo puede pasar. El año pasado el interés de Red Bull por hacerse del argentino fue real y no se concretó.

Pero ahora hay muchos indicadores que avalan la sensación que pronto se convertirá en información. Muchas publicidades que vieron la luz en corto tiempo, de nuevo mucha presencia en los canales oficiales de la Fórmula 1 y versiones de periodismo especializado en Argentina que explicaron cómo están las negociaciones. Un combo que va para el mismo lado.

Los spots de Franco Colapinto que vieron la luz

Ya antes del Gran Premio de Azerbaiyán, Mercado Pago lanzó un corto publicitario con la actuación estrella de Colapinto, sugiriendo la conveniencia de sacar un crédito con la aplicación.

Inmediatamente se hizo pública la de cervecería Quilmes, donde ahí solo aporta su rostro junto al de Ángel Di María por ejemplo. Ambas empresas, argentinas.

>>Leer más: El contraste entre Franco Colapinto y Pierre Gasly

Antes de Monza, la petrolera estatal YPF también hizo una gran movida y llevó gente que ganó el concurso de ir a conocerlo personalmente al GP de Italia.

Y trascartón vieron la luz dos de empresas multinacionales con sedes en el país: la de Motorola, donde hace de creativo de la marca, y la última del viernes de Claro, la del magnate mexicano Carlos Slim, donde habla de la importancia de estar comunicado, con foco en la familia.

La presencia en los canales oficiales

Filmada en Bakú, la Fórmula 1 le hizo una entrevista completa de una hora de duración y luego la dio a conocer por párrafos.

Ahí se resaltó sobre todo el costado humano del argentino y el duro camino que le tocó atravesar para llegar a la Fórmula 1. Muy distinto al que sugirió Mick Doohan, el papá multimillonario de Jack Doohan, que dijo que el argentino está en Alpine por el dinero.

En todo caso, Colapinto y sus actuaciones, Colapinto y su forma de ser, fueron el imán para atraer grandes empresas que ahora lo respaldan y no al revés.

También en esa entrevista Colapinto habló de Williams, de la actualidad en Alpine y de Flavio Briatore, el hombre que tiene su destino en las manos.

>>Leer más: Un domingo arruinado por el ex compañero

Ahí, lejos de negar la dureza de sus expresiones de los últimos tiempos, Colapinto simplemente opinó que son sus formas y que en todo caso lo hicieron más fuerte mentalmente.

Muy distinto a su compañero Pierre Gasly, quien ahora expresó que con él Briatore no tiene secretos, que se cuentan todo como si tuviera la necesidad de mostrar que son carne y uña.

Algo difícil de creer y que expresa debilidad. Como cuando señaló tras la carrera de Bakú que en las últimas cuatro o cinco carreras pasaron cosas raras en Alpine, justo cuando Colapinto lo fue doblegando.

Los nuevos detalles de las negociaciones

El hermetismo rodea las negociaciones por la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026. Eso pasa con el argentino y el equipo francés, como en todas donde está en juego el futuro de un piloto en la máxima categoría.

Son pocos los periodistas argentinos con acceso real a alguna información fidedigna. Entre ellos puede mencionarse a Leo Regueira (TyC Sports), Darío Coronel (Infobae) o alguno de los amigos de Colapinto, ex pilotos, que incursionan en la actividad como Juan Cruz Álvarez.

Y en las últimas horas el que se expresó fue Walter Safarian, en el programa Recta Principal por DeporTV. Ahí dio detalles de cómo irían las negociaciones.

En ese sentido, adelantó que como pasó el año pasado, Mercado Libre tendrá más presencia en los autos de Alpine con su amarillo característico y eso ocurriría para el GP de Brasil de comienzos de noviembre.

También señaló que la confirmación es inminente y que lo que se está discutiendo por estos días es la presencia de la marca YPF en los autos en 2026. En este momento la que tiene prioridad es Eni, la petrolera francesa y con la que la petrolera estatal argentina tiene acuerdos.

Cómo se lo ve a Colapinto

La realidad es que desde Hungría para acá, Colapinto viene mostrando mucha seguridad y una evolución constante. Al punto que le viene ganando a Pierre Gasly con regularidad, en tandas libres, clasificación y ritmo de carrera.

Al argentino también se lo vio muy seguro en sus declaraciones y muy contento después de la carrera de Bakú, pese al choque que le propinó Alex Albon y a que después de tremenda defensa sobre Gasly faltando 2 giros lo superó con mejor caucho.

Otra señal de que las cosas marchan bien y que Colapinto va a continuar en la Fórmula 1 más allá de esta temporada.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto, con gomas duras gastadas, contuvo a Pierre Gasly con gomas medias nuevas en las últimas diez vueltas de Azerbaiyán.

El contraste en los dichos de Colapinto y Gasly indican el crecimiento del argentino

formula 1: cuando vuelve a correr franco colapinto y en donde

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto y en dónde

Alex Albon acaba de tocar a Franco Colapinto, que lo había superado, arruinando una gran carrera del argentino.

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su excompañero de Williams

El Alpine de Franco Colapinto en la curva 4. Habrá que ver si hacen cambios y penaliza. Por ahora, 16°.

A Franco Colapinto y Pierre Gasly les pasó lo mismo, pero el argentino tuvo la vía de escape ocupada

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Lo último

Central: Holan confirmo el equipo, con Enzo Copetti desde el inicio, en lugar de Duarte

Central: Holan confirmo el equipo, con Enzo Copetti desde el inicio, en lugar de Duarte

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo

En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo

Crimen filmado: el asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

Susana Mena tenía 27 años cuando sus jefes llevaron a cabo un asesinato brutal en barrio Gráfico, que fue grabado y difundido al igual que el de las tres chicas

Crimen filmado: el asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela
Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Por Gustavo Conti
Ovación

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe
La Región

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Ovación
En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo
Ovación

En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo

En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo

En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo

La atracción que genera Di María también quedó evidenciada en La Plata

La atracción que genera Di María también quedó evidenciada en La Plata

Franco Colapinto 2026: las nuevas señales para la confirmación inminente de su continuidad en la Fórmula 1

Franco Colapinto 2026: las nuevas señales para la confirmación inminente de su continuidad en la Fórmula 1

Policiales
Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

La Ciudad
Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Para reservar con el canillita: La Capital regala un ejemplar de la nueva Constitución de Santa Fe

Para reservar con el canillita: La Capital regala un ejemplar de la nueva Constitución de Santa Fe

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Se vienen los festejos por los 121 años de la escuela La Argentina

Se vienen los festejos por los 121 años de la escuela La Argentina

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Información General

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto