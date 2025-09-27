Franco Colapinto 2026: las nuevas señales para la confirmación inminente de su continuidad en la Fórmula 1

Mucha producción publicitaria, negociaciones finas entre las partes y mucha presencia en canales oficiales avalan el anuncio de Franco Colapinto en Alpine 2026

La mirada de Franco Colapinto apunta más allá del 2025. Su continuidad en la Fórmula 1 y en Alpine está pronta a anunciarse.

Franco Colapinto va a continuar en la Fórmula 1 en 2026. Parece un hecho consumado, al que solo le falta la confirmación oficial. Esta semana que se fue sin gran premio hubo muchas señales al respecto y el anuncio de Alpine es inminente.

Por supuesto, en un mundo tan complejo como es la Fórmula 1, donde los intereses económicos van enraizados con el talento de los pilotos, siempre todo puede pasar. El año pasado el interés de Red Bull por hacerse del argentino fue real y no se concretó.

Pero ahora hay muchos indicadores que avalan la sensación que pronto se convertirá en información. Muchas publicidades que vieron la luz en corto tiempo, de nuevo mucha presencia en los canales oficiales de la Fórmula 1 y versiones de periodismo especializado en Argentina que explicaron cómo están las negociaciones. Un combo que va para el mismo lado.

Ya antes del Gran Premio de Azerbaiyán, Mercado Pago lanzó un corto publicitario con la actuación estrella de Colapinto, sugiriendo la conveniencia de sacar un crédito con la aplicación.

Inmediatamente se hizo pública la de cervecería Quilmes, donde ahí solo aporta su rostro junto al de Ángel Di María por ejemplo. Ambas empresas, argentinas.

>>Leer más: El contraste entre Franco Colapinto y Pierre Gasly

Antes de Monza, la petrolera estatal YPF también hizo una gran movida y llevó gente que ganó el concurso de ir a conocerlo personalmente al GP de Italia.

Y trascartón vieron la luz dos de empresas multinacionales con sedes en el país: la de Motorola, donde hace de creativo de la marca, y la última del viernes de Claro, la del magnate mexicano Carlos Slim, donde habla de la importancia de estar comunicado, con foco en la familia.

La presencia en los canales oficiales

Filmada en Bakú, la Fórmula 1 le hizo una entrevista completa de una hora de duración y luego la dio a conocer por párrafos.

Ahí se resaltó sobre todo el costado humano del argentino y el duro camino que le tocó atravesar para llegar a la Fórmula 1. Muy distinto al que sugirió Mick Doohan, el papá multimillonario de Jack Doohan, que dijo que el argentino está en Alpine por el dinero.

En todo caso, Colapinto y sus actuaciones, Colapinto y su forma de ser, fueron el imán para atraer grandes empresas que ahora lo respaldan y no al revés.

También en esa entrevista Colapinto habló de Williams, de la actualidad en Alpine y de Flavio Briatore, el hombre que tiene su destino en las manos.

>>Leer más: Un domingo arruinado por el ex compañero

Ahí, lejos de negar la dureza de sus expresiones de los últimos tiempos, Colapinto simplemente opinó que son sus formas y que en todo caso lo hicieron más fuerte mentalmente.

Muy distinto a su compañero Pierre Gasly, quien ahora expresó que con él Briatore no tiene secretos, que se cuentan todo como si tuviera la necesidad de mostrar que son carne y uña.

Algo difícil de creer y que expresa debilidad. Como cuando señaló tras la carrera de Bakú que en las últimas cuatro o cinco carreras pasaron cosas raras en Alpine, justo cuando Colapinto lo fue doblegando.

Los nuevos detalles de las negociaciones

El hermetismo rodea las negociaciones por la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026. Eso pasa con el argentino y el equipo francés, como en todas donde está en juego el futuro de un piloto en la máxima categoría.

Son pocos los periodistas argentinos con acceso real a alguna información fidedigna. Entre ellos puede mencionarse a Leo Regueira (TyC Sports), Darío Coronel (Infobae) o alguno de los amigos de Colapinto, ex pilotos, que incursionan en la actividad como Juan Cruz Álvarez.

Y en las últimas horas el que se expresó fue Walter Safarian, en el programa Recta Principal por DeporTV. Ahí dio detalles de cómo irían las negociaciones.

En ese sentido, adelantó que como pasó el año pasado, Mercado Libre tendrá más presencia en los autos de Alpine con su amarillo característico y eso ocurriría para el GP de Brasil de comienzos de noviembre.

También señaló que la confirmación es inminente y que lo que se está discutiendo por estos días es la presencia de la marca YPF en los autos en 2026. En este momento la que tiene prioridad es Eni, la petrolera francesa y con la que la petrolera estatal argentina tiene acuerdos.

Cómo se lo ve a Colapinto

La realidad es que desde Hungría para acá, Colapinto viene mostrando mucha seguridad y una evolución constante. Al punto que le viene ganando a Pierre Gasly con regularidad, en tandas libres, clasificación y ritmo de carrera.

Al argentino también se lo vio muy seguro en sus declaraciones y muy contento después de la carrera de Bakú, pese al choque que le propinó Alex Albon y a que después de tremenda defensa sobre Gasly faltando 2 giros lo superó con mejor caucho.

Otra señal de que las cosas marchan bien y que Colapinto va a continuar en la Fórmula 1 más allá de esta temporada.