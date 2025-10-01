Seguridad: intensa agenda de trabajo de funcionarios de la provincia en el sur santafesino

La Capital | La Región | seguridad

1 de octubre 2025 · 12:50hs
Un amplio itinerario de reuniones mantuvo el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, junto a la senadora provincial, Leticia Di Gregorio, en lo que fue una agenda de trabajo que incluyó visitas a diferentes localidades del sur provincial, con el objetivo de avanzar en acciones concretas que fortalezcan la prevención y la presencia policial.

En Venado Tuerto se realizó la entrega de un mini-bus, pistolas Taser y elementos de criminalística. “Es fundamental dotar a nuestras fuerzas de más herramientas para que puedan cumplir su tarea con mayor eficacia”, destacó la legisladora.

Más tarde, en Melincué, las autoridades mantuvieron una reunión en la Jefatura de Policía para analizar detalles del método M3 de patrullaje.

“Estamos convencidos de que una buena planificación en el territorio permite una mejor prevención del delito y mayor cercanía de la policía con los vecinos”, subrayó Di Gregorio.

Pueblo por pueblo del sur provincial

Posteriormente, en Labordeboy, se desarrolló un encuentro en la subcomisaría 9°, donde se trazó una agenda de trabajo en materia de seguridad. “Cada localidad tiene su propia realidad y es clave escuchar a las autoridades locales para dar respuestas concretas”, afirmó.

Di Gregorio-Hughes

En Hughes se definió, junto al gobierno provincial y la gestión de Cadi Donatti, la refacción integral de la comisaría. “La infraestructura también hace a la seguridad. Una comisaría en condiciones dignas fortalece el trabajo policial y la confianza de la comunidad”, remarcó la senadora.

Combate del microtráfico

La recorrida de los funcionarios concluyó en Wheelwright, con una reunión junto a la presidenta comunal, Graciela Valentini. Allí se abordaron medidas para combatir el microtráfico y se analizó el sistema de monitoreo. “No vamos a bajar los brazos frente al delito. El microtráfico es una problemática seria y debemos enfrentarlo con decisión y con herramientas concretas”, señaló

Finalmente, Di Gregorio valoró la presencia permanente del ministro Cococcioni y su equipo en la región: “La seguridad es una prioridad, y seguimos gestionando junto al gobierno provincial para que cada comunidad de nuestro departamento viva más tranquila y segura”.

Provincia menos violenta

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró el jueves pasado que los dos últimos años fueron “los menos violentos del siglo” en la provincia.

Lo atribuyó al trabajo conjunto de la Policía, el Servicio Penitenciario, la Justicia provincial y federal, y al respaldo legislativo que permitió sancionar nuevas herramientas legales.

“Hoy tenemos una nueva policía que está trabajando y un sistema que empieza a funcionar cada vez mejor”, dijo en una conferencia de prensa brindada en Rosario junto a la vicegobernadora Scaglia. Pullaro destacó que los datos de análisis criminal muestran una baja sostenida de homicidios y robos, especialmente en las ciudades de Rosario y Santa Fe.

El mandatario ilustró los avances con cifras recientes: “En un día se hicieron 7.200 identificaciones en la calle, 5.000 controles a vehículos y motos, se trasladaron 78 personas para averiguación de antecedentes y hubo 47 detenciones en flagrancia”. También subrayó que, por primera vez en un mes y medio, en el día de ayer, “no se registraron heridos de arma de fuego, homicidios ni balaceras contra viviendas en toda la provincia”.

Pullaro-Scaglia

Enfrentar al narcotráfico

El gobernador vinculó la reducción de la violencia en Rosario al control estricto del sistema penitenciario.

“Antes el problema estaba en que las órdenes se daban desde las cárceles. Hoy logramos controlar las prisiones y eso permitió bajar la conflictividad y evitar que muchos delitos se cometan en la calle”, indicó.

También reconoció que, además del narcotráfico, el microtráfico se convirtió en un problema central.

El mandatario recordó que se impulsó la ley de narcomenudeo y la reforma del Código Procesal Penal para dotar a las fuerzas de mayores facultades.

“Al narcotráfico hay que enfrentarlo todos los días, sin dejar de observar lo que sucede ni descuidar las estadísticas criminales”, afirmó.

Víctimas en primer lugar

Por su parte, la vicegobernadora Gisela Scaglia resaltó el rol de la Legislatura en la sanción de normas clave, como la ley de inteligencia y la incorporación del juicio por jurados.

“Estas herramientas permiten trabajar dentro del sistema penitenciario con un régimen de alto perfil que es modelo en el país”, sostuvo.

Subrayó además, que la prioridad del gobierno provincial es la protección de las víctimas

“Nuestros marcos normativos cambiaron: pasamos de proteger a los delincuentes a proteger a las víctimas”, concluyó.

