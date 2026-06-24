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"Feliz cumpleaños, Lionel Messi": la convocatoria viral que lanzó un periodista

Rodolfo Barili utilizó sus redes sociales para convocar a cantarle el feliz cumpleaños al capitán de la selección argentina a las 10 de la mañana y a las 22

24 de junio 2026 · 09:00hs
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La especial propuesta de Rodolfo Barili por el cumpleaños de Messi: Es una idea que hoy ponemos a rodar.

La especial propuesta de Rodolfo Barili por el cumpleaños de Messi: "Es una idea que hoy ponemos a rodar".

Leo Messi está viviendo un momento de mucha emoción, a días de cumplir 39 años, en medio del Mundial Fifa 2026. Frente a esto, el periodista Rodolfo Barili hizo un anuncio en Telefe con una propuesta muy especial para apoyar al capitán este miércoles 24 en su cumpleaños.

“Este miércoles Leo cumple años y tenemos una idea que la queremos compartir con ustedes. ¿Qué pasa si el miércoles todos le cantamos un gran feliz cumpleaños al capitán? Este miércoles, a las 10 am y a las 10 pm, vamos todos a cantarle el feliz cumpleaños. En las aulas, en los trabajos, en el colectivo... donde estemos a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche, donde sea, en el balcón, en el living, donde estés”.

Y más adelante agregó: "Así todos le hacemos llegar a Leo un gran feliz cumpleaños, ahora más que nunca. Es una idea que hoy ponemos a rodar. Ya no es nuestra, ya es de todos, que se sumen todos, hagamos todos esta gran historia y que tenga la enorme fuerza que Leo se merece en este momento. El miércoles le cantamos el feliz cumpleaños al 10 a las 10, donde estés”, anunció el conductor.

>>Leer más: Cuti Romero, bajo la lupa: se hará estudios y será baja para Argentina ante Jordania

Reacciones y otras propuestas

Las reacciones a esta insólita idea se multiplicaron rápidamente en la publicación. Mientras algunos usuarios redoblaron la apuesta: "Hay que ir al Obelisco a cantarle el feliz cumpleaños", otros se preocuparon en coordinar la letra de la canción: "Pero en el «que los cumpla» qué decimos? «Que los cumpla Leo Messi» o «que los cumpla Messi»? Porque eso hay que coordinarlo también".

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