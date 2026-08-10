Tras el adiós a su padre, Messi se recluyó en Funes y recién volvería en algunos días a Miami

El mejor jugador del mundo llegó el sábado para despedir a su papá, Jorge, quien falleció el sábado. El avión que lo trajo a Rosario regresó sin pasajeros a Estados Unidos

Tras darle el último adiós a su padre, Jorge Messi, Lionel se instaló en su casa en el barrio privado de Funes donde espera poder pasar algunos dáis de tranquilidad junto a su familia en este doloroso momento. El avión privado en el que el que llegó este sábado desde Estados Unidos regresó a Miami sin pasajeros, por lo que se espera que se quede varios días más en la región antes de retomar sus actividades en Inter Miami.

Jorge Messi estuvo internado dos semanas y, tras agravarse su cuadro, falleció este sábado en el Sanatorio Centro de Rosario. L ionel viajó tras conocer la noticia. Aterrizó en el aeropuerto de Fisheron alrededor de las 20.45 a bordo de un avión privado procedente de Fort Lauderdale, Florida. El capitán de la selección argentina llegó acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos para reunirse con su madre, Celia Cuccittini; sus hermanos, Rodrigo, Matías y María Sol, y el resto de sus seres queridos.

Un dato no menor es que el avión privado que trasladó a Lionel y su familia emprendió el regreso hacia Miami sin pasajeros. El dato permite pensar que el futbolista no tiene previsto regresar de inmediato a Estados Unidos y que continuará en Rosario algunos días antes de retomar su actividad junto a Inter Miami.

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Por el momento, no se conoce hasta cuándo permanecerá Messi en Argentina. El club no fijó plazos y, según trascendió, respetará el tiempo que el capitán necesite para asimilar la pérdida de su papá junto a sus seres queridos antes de reincorporarse a las prácticas con Las Garzas.

Por lo pronto, Messi y su familia están en la casa conocida como La Fortalezza, ubicada en un barrio privado de la ciudad de Funes, donde suelen instalarse cada vez que viene a la Argentina. Un espacio donde puede estar tranquilo junto a su círculo íntimo sin ser acechado por fanáticos ni medios.

Unos pocos hinchas del capitán de la selección se acercaron el fin de semana al cementerio privado de la localidad de Pérez con mensajes de afecto Lionel Messi, aunque el acceso al cementerio El Prado se mantuvo bajo estrictas condiciones de seguridad. Por otra parte, hubo quienes decidieron dejar sus ofrendas en el frente de la casa de zona sur donde vivió su infancia el Diez.