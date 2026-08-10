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Fotogalería de La Capital: el homenaje de Rosario a Jorge Messi en La Bajada

La Capital registró las flores, camisetas, banderas y mensajes que los rosarinos dejaron frente a la casa de la infancia de Lionel Messi tras la muerte de su padre

10 de agosto 2026 · 14:37hs
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El abrazo de Rosario a Messi

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Foto: Virginia Benedetto / La Capital
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Foto: Virginia Benedetto / La Capital
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Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Por primera vez en mucho tiempo, Rosario no fue a buscar a Lionel Messi. No hubo pedidos de fotos ni de autógrafos, gritos de euforia ni persecuciones. La muerte de su padre, Jorge Messi, conmovió a vecinos y fanáticos que decidieron acompañar el dolor del capitán argentino con distancia y respeto. Desde el sábado a la mañana, cuando trascendió la noticia, comenzó una peregrinación hacia la casa de su infancia, en el corazón de La Bajada, para recordarle que no está solo.

El inmueble de Estado de Israel al 400, ese que le recuerda a los rosarinos que antes de transformarse en una leyenda fue un chico de barrio que jugaba a la pelota en las calles del sur de la ciudad, fue el punto elegido para honrarlo a él y a su familia.

>> Leer más: Tras el adiós a su padre, Messi se recluyó en Funes y recién volvería en algunos días a Miami

En el número 409, en el que todavía puede leerse el nombre de la familia Cuccittini, los abuelos maternos de Leo, se multiplicaron hora tras hora las flores, carteles y mensajes de cariño. No alcazaron las rejas de la vivienda para contener tanto amor. Las camisetas de Argentina, banderas, cartas y dibujos coparon el frente de la casa y revolucionaron al barrio, que vio pasar a gente de distintos puntos del país, y hasta del mundo, por el corazón de La Bajada.

"Vino gente de todas partes. Es inconmensurable el cariño de la gente quiere devolver", contó Alejandra, vecina de la cuadra, a La Capital. Y recordó que es muy difícil dimensionar "todo lo que significa para el mundo su vecinito".

El avión de Messi volvió a Miami

Un dato no menor es que el avión privado que trasladó a Lionel y su familia emprendió el regreso hacia Miami sin pasajeros. El dato permite pensar que el futbolista no tiene previsto regresar de inmediato a Estados Unidos y que continuará en Rosario algunos días antes de retomar su actividad junto a Inter Miami.

>>Leer más: Leo y su familia le dieron el último adiós a Jorge Messi en una ceremonia íntima

Por el momento, no se conoce hasta cuándo permanecerá Messi en Argentina. El club no fijó plazos y, según trascendió, respetará el tiempo que el capitán necesite para asimilar la pérdida de su papá junto a sus seres queridos antes de reincorporarse a las prácticas con Las Garzas.

Por lo pronto, Messi y su familia están en la casa conocida como La Fortalezza, ubicada en un barrio privado de la ciudad de Funes, donde suelen instalarse cada vez que viene a la Argentina. Un espacio donde puede estar tranquilo junto a su círculo íntimo sin ser acechado por fanáticos ni medios.

Unos pocos hinchas del capitán de la selección se acercaron el fin de semana al cementerio privado de la localidad de Pérez con mensajes de afecto Lionel Messi, aunque el acceso al cementerio El Prado se mantuvo bajo estrictas condiciones de seguridad. Por otra parte, hubo quienes decidieron dejar sus ofrendas en el frente de la casa de zona sur donde vivió su infancia el Diez.

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