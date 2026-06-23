Cuti Romero, bajo la lupa: se hará estudios y será baja para Argentina ante Jordania

El defensor cordobés fue reemplazado ante Austria por un golpe en su rodilla derecha, la misma que lo tuvo fuera de las canchas por un par de meses

A pesar de la alegría por la victoria de Argentina 2-0 sobre Austria y la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 , el cuerpo técnico de Lionel Scaloni recibió una advertencia por Cuti Romero , quien sufrió un golpe en el inicio del segundo tiempo y debió salir reemplazado temprano en Dallas.

El defensor cordobés encendió las alarmas por el golpe con Marcel Sabitzer en su rodilla derecha, la misma en la que había sufrido un esguince en el ligamento lateral durante un partido con el Tottenham por la Premier League y que lo dejó un par de meses afuera de las canchas.

Si bien Romero no habría sufrido una lesión de gravedad ante Austria, ya que continuó jugando un par de minutos tras el golpe y se mostró más tranquilo luego del partido, el cuerpo médico de la selección lo someterá a estudios en las próximas horas para tener un diagnóstico de su recuperación.

Tras ser reemplazado ante Austria, el cordobés permaneció en la zona del banco de suplentes con hielo en su rodilla y algunos gestos de dolo r. De igual manera, aclaró ante los medios: “Sabía que esto podía pasar. En tres o cuatro días estoy de nuevo” .

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A pesar de sus declaraciones, Romero no estará disponible para el partido de Argentina el próximo sábado 27 de junio a las 23 (horario en Argentina) ante Jordania, en el cual cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Scaloni planifica un equipo alternativo para enfrentar al seleccionado asiático y le dará minutos de juego a varios suplentes, con el objetivo de verlos en cancha y darle importante descanso a los habituales titulares antes del partido de 16avos. En lugar de Cuti podría estar Nicolás Otamendi, único zaguero derecho del plantel junto al cordobés.