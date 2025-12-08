Malfitana abre un nuevo local en una zona estratégica de Funes

Estrenaron un local en Juan Bautista Alberdi y Fuerza Aérea. Desde allí apuestan a expandir su clientela e, incluso, duplicar las ventas que tienen en Rosario.

En el centro las hermanas Costa junto a su madre María Eugenia y las colaboradoras de la marca.

Agustina, Catalina y Eugenia Costa, con colaboración de su madre, María Eugenia D’Arrigo, crearon la marca de moda Malfitana hace siete años . María Eugenia es oriunda de la ciudad de Santa Fe y sus hijas son rosarinas, pero viven en Funes desde hace 25 años.

Su primer showroom fue en esa ciudad, en la misma casa que habitaron juntas, pero rápidamente emigraron a una tienda en el centro de Rosario. Tras un largo recorrido y una fuerte expansión, a la familia de emprendedoras le llegó el momento de volver a las raíces con la apertura de un local emplazado en Juan Bautista Alberdi 2990, a escasos metros de la transitada Avenida Fuerza Aérea, arteria principal de la localidad vecina.

La flamante sucursal tuvo su evento de inauguración el viernes 28 de noviembre y ya se encuentra abierta todos los días de 16 a 20 horas, incluso los domingos de 10:30 a 13. Se trata de un espacio estratégico en un complejo comercial, con frente vidriado y espacios de estacionamiento exclusivos. Allí, según adelantó Catalina Costa a Negocios de La Capital expondrán todas sus colecciones de prendas y servirá como punto de retiro para compras online.

En este sentido, la apertura de la nueva tienda no solo permite desarrollar el mercado local entre las clientas presenciales, sino que refuerza el servicio de “envío flash” que la marca viene trabajando desde 2020. Se trata de una opción de entrega en 24 horas de las órdenes efectuadas vía web, para Rosario, Fisherton y Funes. “Es un local divino, con una iluminación bárbara y muchísima circulación. Lo veníamos viendo hace tiempo y cuando quedó libre, no lo dudamos ni un segundo ”, afirmó Catalina.

Además, con este arribo, Malfitana espera expandir su comunidad funense e incluso que la cantidad de ventas en la ciudad vecina duplique a las del local que tienen en Rosario, sobre Wheelwright 1487. “Funes ya no es lo que era hace 25 años. Hay muchas cosas al alcance de todos y mucha gente decide no moverse tanto, por eso queremos estar cerca. Es un cliente que aprecia muchísimo la novedad, pero todavía no tiene tantas opciones cerca. Cuando llega una propuesta con buen producto, servicio y precio, la recepción es muy buena”, afirmó.

La nueva sucursal no solo compartirá el inmueble con los demás comercios del complejo, sino que se posicionará en una de las arterias con mayor actividad comercial de Funes. Se encuentra a metros de SushiClub, la perfumería Soy Lola y La Masía. También se ubica frente al Liceo Aeronáutico Militar, a pocas cuadras de los barrios Funes Hills y San Sebastián.

Colecciones en permanente renovación

Malfitana trabaja con colecciones de base por temporada, lanzando nuevas cápsulas cada quince días. “Son entre doce y quince looks por cada lanzamiento. Eso mantiene viva la novedad y permite que todo combine con todo: lo que lanzamos a principio de mes se vincula con lo último”, detalló Catalina.

El proceso de diseño de esas colecciones parte del análisis de las tendencias globales, pero adaptado al estilo local: “Vemos lo que pasa afuera, pero pensamos cómo lo usaría una argentina y cómo lo usaríamos nosotras mismas. Si nosotras nos lo pondríamos, entonces lo lanzamos”.

En base a esta metodología y a la curaduría de sus colecciones, se fue creando una comunidad alrededor de la marca, mejor conocidas como Malfi Girls. El enfoque de la marca está en proponer outfits adaptables a diferentes situaciones y escenarios para facilitarles la toma de decisiones.

“Nosotras pensamos en looks completos. La mayoría de nuestras clientas compra el outfit entero y por eso no pueden faltar básicos combinables y, al mismo tiempo, novedades que mantengan viva la identidad de la marca que es moderna, femenina y versátil”, explicó.

El boom del canal online

Pese a esta nueva apuesta por el canal físico, Malfitana sigue apostando fuerte por su expansión online. Actualmente, el 70% de sus ventas se concretan por esa vía, por eso fue necesario invertir en la mejora de la logística, las entregas rápidas y la mayor cobertura de territorio posible.

“Después de la pandemia nos dimos cuenta de que la mujer que nos elige quiere resolver rápido qué ponerse. Por eso armamos una unidad de negocio e-commerce muy sólida”, explicó Catalina. Actualmente tienen envíos a todo el país, más su servicio especial de envíos flash con entrega en 24 horas para Rosario y Funes.

La fuerte llegada de sus prendas también incentiva la necesidad de contar con más puntos de venta físicos: “Nos piden muchísimo un Malfitana en Buenos Aires y no lo descartamos. Quizás el año que viene pueda ser un próximo paso, o quizás algún punto de retiro muy estratégico en CABA”.

da38fbef-d226-4ff5-b16e-435673aeb53b Las clientas de Malfitana suelen comprar conjuntos enteros, por lo cual siempre tienen propuestas de varias piezas juntas para proponer.

Además, lograron colocar su producto en otros países, principalmente Uruguay, Paraguay, Perú y Estados Unidos. Sin embargo, todavía no ofrecen envíos internacionales. “Seguimos estudiando el mejor servicio posible. Nuestro objetivo es poder concretarlo en 2026”, anticipó Costa.

Volver al principio

Pasaron 25 años desde que las hermanas Costa se fueron a vivir a Funes. “Nuestro primer showroom, fue mi casa hace siete años, cuando esa modalidad no era tan conocida y las redes sociales no estaban tan explotadas. Todo comenzó en esa casa”, explicó y añadió: “Volvimos con este nuevo local y vemos que la gente está muy contenta, hay muy buena recepción, había clientas que nos estaban esperando. Para nosotras es muy importante y estamos muy felices de haber vuelto”, concluyó.