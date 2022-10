Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara, hizo un duro posteo contra L-Gante

"Se se hablaron tantas cosas que tengo que salir a aclarar" , explicó al iniciar su conversación pública con sus seguidores, y al habla de su esposa disparó: “Es el hazmerreír del mundo entero con su comportamiento , con sus actitudes. La verdad no estoy preparado para seguir bancando esto y defender lo indefendible”.

Tan grande fue el escándalo que hasta el hijo mayor de la empresaria y modelo, Valentino López, se sumó a la polémica. Lo había anticipado Icardi, quien en la transmisión que hizo ayer contó que los chicos ya tienen edad de entender los problemas que tienen con Wanda, que le preguntan y que reaccionan, pese a saber que son mediáticos.

Y eso fue lo que sucedió con el hijo que Wanda tuvo con Maxi López, quien se encuentra con Icardi en Turquía jugando en las divisiones inferiores del Galatasaray, el club en el desembarcó el delantero rosarino después de dejar el París Saint Germain (PSG): reaccionó ante los comentarios que hizo L-Gante sobre su mamá.

image - 2022-10-13T084216.969.jpg

"Nos estamos conociendo", dijo el cantante de cumbia cuando Mirtha Legrand le preguntó por Wanda Nara en su tradicional programa televisivo. Frente a esta declaración que dejó flotando en el aire la idea de que estaba en relación con su madre, Valentino publicó una historia llena de payasos en la que etiquetó a L-Gante.

Icardi, en tanto, dejó bien en claro el compromiso que tiene con los hijos de Wanda, tanto los de Mauro Icardi como los suyos. “Ya saben la clase de padre que soy y ya saben cómo me comporté con tres nenes que no son míos”, enfatizó el futbolista para que no quedara ninguna duda de su compromiso con la familia.

Valentino sigue los pasos de Icardi y decidió vestir la camiseta del Galatasaray. El joven debutó una semana atrás en las divisiones inferiores del equipo turco y compartió su emoción, pese a que no le fue como esperaba. El mayor de los López, delantero al igual que Maxi e Icardi, debutó con una victoria pero no pudo convertir.

Exitoso vivo de Instagram de Mauro Icardi

Icardi habló por primera vez en mucho tiempo en un vivo de Instagram. Y, como era de esperar, dio detalles de su relación con Wanda Nara, a quien se refirió en muy duros términos. No solo dio su versión de los hechos, sino que respondió preguntas de sus seguidores y aclaró su postura sobre la ruptura de su relación con la madre de sus hijos.

“No creo que sea una separación que viene de hace rato, como vienen diciendo. Es todo mentira, hace 9 años estamos juntos, nunca nos separamos”, afirmó Icardi en la transmisión que fue seguida por alrededor de 100 mil usuarios y que tuvo impacto mediático a ambos lados del Atlántico.

“¿Asumís que fue por tu culpa?”, le preguntó uno de los seguidores. “Se creó un ambiente raro después de lo que pasó el año pasado. No voy a aclarar, la gente que lo tiene que saber lo sabe, Wanda en primer lugar”, afirmó Icardi en referencia a su affaire con la China Suárez. Y explicó: “Después hubo un perdón, no sé si sincero o no sincero, pasaron muchas cosas en el medio y la semana que viene vendrá, hablaremos, intentaremos solucionarlo para bien o para mal”.