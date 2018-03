Lo curioso tiene que ver con la respuesta del español: "Me parece extraordinaria la actuación de @AlvaroMorte (el profesor) en "La casa de Papel" Felicitaciones, Álvaro!! Un gigante!! Aquí a punto de bajarme la segunda temporada! Quién la vio ya?", fue el mensaje que borró Nik.

Embed Muchas gracias! Pero sin piratería, por favor — Alvaro Morte (@AlvaroMorte) 20 de febrero de 2018

Nik al respecto, que quiso aclarar el tema: "Fue gracioso. La serie me pareció muy buena y supongo que veré la segunda temporada cuando la suban a Netflix".

"¿Si voy a evitar la piratería? No se puede ver de otra manera... Bah, yo no sé cómo, no entiendo mucho de eso. Pero me dijeron que en España es una serie que pasa la televisión abierta", amplió.

"Es como si Álvaro Morte quisiera ver a Tinelli, lo ve, y nosotros le dijéramos que esta haciendo piratería. Una cosa es el cine y otra cosa son series de televisión abierta, como Los Simuladores u otras".

Para cerrar, contó por qué borró su mensaje en Twitter: "Porque vi que lo levantan siempre los mismos cuatro portales de Internet, siempre los mismos, que están ligados al dinero del gobierno anterior. Ya saben de cuáles hablo".

