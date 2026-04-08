El rosarino Fabián Marcaccio presenta su muestra "Nihil guiando al pueblo"

El artista, reconocido internacionalmente y radicado en Nueva York, da a conocer sus obras recientes en su ciudad

El arte se hace presente en la ciudad con una nueva inauguración en la Galería Diego Obligado . Se trata de “Nihil guiando al pueblo”, muestra del artista rosarino Fabián Marcaccio, reconocido internacionalmente y radicado en Nueva York desde la década del 80.

La exposición abrirá sus puertas el próximo viernes 17 de abril en el espacio ubicado en Güemes 2255 y reunirá una selección de obras recientes que el artista presenta en su ciudad natal. Para la ocasión, la escritora y crítica cultural Beatriz Vignoli, quien además fue vecina de la infancia de Marcaccio, escribió un texto que acompaña la muestra, titulado “La complejidad de lo vivo: las topografías pictóricas de Fabián Marcaccio” .

Según destacó Vignoli, el artista “se hizo mundialmente célebre por sus ‘pintantes’, ‘pinturas mutantes’ que incorporan montajes de imágenes digitales encontradas. En los últimos doce años, viene explorando las posibilidades artísticas de la impresión 3D y expandiendo así el oficio de pintar, inspirándose en movimientos de base de gente común que crea sus propios utensilios con esta técnica”.

“Nihil guiando al pueblo” incluye 18 piezas que exploran el universo en torno a la pintura, la materia flexible y la investigación del color, elementos característicos en la producción del artista.

La muestra toma su nombre de su pièce de résistance: una figura semiabstracta a escala humana desarrollada en 3D que, si bien puede leerse como una escultura, mantiene una impronta pictórica. Asimismo, la obra central dialoga con referencias clave de la historia del arte, como "La libertad guiando al pueblo" de Eugène Delacroix, y con las raíces de Antonio Berni y Lucio Fontana, artistas rosarinos que le sirvieron de inspiración.

Luego de su inauguración, la muestra podrá visitarse de martes a viernes, de 16.30 a 20, y los sábados de 10.30 a 13.

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Quién es Fabián Marcaccio

Fabián Marcaccio es un artista rosarino nacido en 1963, que vive en Nueva York desde 1985 y cuenta con una destacada trayectoria internacional en el arte contemporáneo.

Desde muy joven se dedicó a la pintura y el dibujo, formándose en el taller de Jaime Rippa y cursando estudios de Filosofía en la Universidad Nacional de Rosario. A lo largo de su carrera, presentó sus obras en numerosos países, entre ellos Argentina, Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Italia, Brasil y México, y se consolidó como un artista reconocido a nivel global.

Aunque vive en el exterior desde hace décadas, su arte mantiene un fuerte vínculo con la historia y la identidad argentina. En Rosario, en el Museo Castagnino+Macro se pueden encontrar dos obras del artista: “Paraguas flameantes II” (1982, témpera, lápiz de color y grafito sobre papel), que ingresó a la Colección Histórica bajo la etiqueta Dibujo como Premio Especial del XVI Salón Anual de Artistas Plásticos Rosarinos en 1982, y “Paintant Grounder” (1997), perteneciente a la Colección de arte Contemporáneo de Rosario.

Además, el rosarino fue parte de la muestra grupal "De visiones y ritmos", inaugurada en 1997, que con curaduría de Eleonora Traficante reunió en las galerías del Centro Cultural Parque de España obras de él, de Daniel Scheimberg, de Mauro Machado y de Emilio Torti.

En 2007, en los túneles del Centro Cultural Parque de España, desde el 17 de agosto hasta el 16 de septiembre de 2007, Marcaccio y Scheimberg fueron dos de los 22 expositores de la muestra colectiva La espiral de Moebius o los límites de la pintura, con curaduría de Claudia Laudanno y los auspicios del Instituto Cervantes de Sao Paulo, la Embajada de Brasil en Argentina y el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo.