La Capital | Zoom | rosarino

El rosarino Fabián Marcaccio presenta su muestra "Nihil guiando al pueblo"

El artista, reconocido internacionalmente y radicado en Nueva York, da a conocer sus obras recientes en su ciudad

8 de abril 2026 · 12:43hs
El rosarino Fabián Marcaccio inaugura una muestra en la Galería de arte Diego Obligado

El rosarino Fabián Marcaccio inaugura una muestra en la Galería de arte Diego Obligado

El arte se hace presente en la ciudad con una nueva inauguración en la Galería Diego Obligado. Se trata de “Nihil guiando al pueblo”, muestra del artista rosarino Fabián Marcaccio, reconocido internacionalmente y radicado en Nueva York desde la década del 80.

La exposición abrirá sus puertas el próximo viernes 17 de abril en el espacio ubicado en Güemes 2255 y reunirá una selección de obras recientes que el artista presenta en su ciudad natal. Para la ocasión, la escritora y crítica cultural Beatriz Vignoli, quien además fue vecina de la infancia de Marcaccio, escribió un texto que acompaña la muestra, titulado “La complejidad de lo vivo: las topografías pictóricas de Fabián Marcaccio”.

>> Leer más: El Museo Estévez inaugura tres exposiciones sobre arte y naturaleza

La muestra de Fabián Marcaccio

Según destacó Vignoli, el artista “se hizo mundialmente célebre por sus ‘pintantes’, ‘pinturas mutantes’ que incorporan montajes de imágenes digitales encontradas. En los últimos doce años, viene explorando las posibilidades artísticas de la impresión 3D y expandiendo así el oficio de pintar, inspirándose en movimientos de base de gente común que crea sus propios utensilios con esta técnica”.

“Nihil guiando al pueblo” incluye 18 piezas que exploran el universo en torno a la pintura, la materia flexible y la investigación del color, elementos característicos en la producción del artista.

La muestra toma su nombre de su pièce de résistance: una figura semiabstracta a escala humana desarrollada en 3D que, si bien puede leerse como una escultura, mantiene una impronta pictórica. Asimismo, la obra central dialoga con referencias clave de la historia del arte, como "La libertad guiando al pueblo" de Eugène Delacroix, y con las raíces de Antonio Berni y Lucio Fontana, artistas rosarinos que le sirvieron de inspiración.

Luego de su inauguración, la muestra podrá visitarse de martes a viernes, de 16.30 a 20, y los sábados de 10.30 a 13.

>> Leer más: La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

Quién es Fabián Marcaccio

Fabián Marcaccio es un artista rosarino nacido en 1963, que vive en Nueva York desde 1985 y cuenta con una destacada trayectoria internacional en el arte contemporáneo.

Desde muy joven se dedicó a la pintura y el dibujo, formándose en el taller de Jaime Rippa y cursando estudios de Filosofía en la Universidad Nacional de Rosario. A lo largo de su carrera, presentó sus obras en numerosos países, entre ellos Argentina, Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Italia, Brasil y México, y se consolidó como un artista reconocido a nivel global.

Aunque vive en el exterior desde hace décadas, su arte mantiene un fuerte vínculo con la historia y la identidad argentina. En Rosario, en el Museo Castagnino+Macro se pueden encontrar dos obras del artista: “Paraguas flameantes II” (1982, témpera, lápiz de color y grafito sobre papel), que ingresó a la Colección Histórica bajo la etiqueta Dibujo como Premio Especial del XVI Salón Anual de Artistas Plásticos Rosarinos en 1982, y “Paintant Grounder” (1997), perteneciente a la Colección de arte Contemporáneo de Rosario.

Además, el rosarino fue parte de la muestra grupal "De visiones y ritmos", inaugurada en 1997, que con curaduría de Eleonora Traficante reunió en las galerías del Centro Cultural Parque de España obras de él, de Daniel Scheimberg, de Mauro Machado y de Emilio Torti.

En 2007, en los túneles del Centro Cultural Parque de España, desde el 17 de agosto hasta el 16 de septiembre de 2007, Marcaccio y Scheimberg fueron dos de los 22 expositores de la muestra colectiva La espiral de Moebius o los límites de la pintura, con curaduría de Claudia Laudanno y los auspicios del Instituto Cervantes de Sao Paulo, la Embajada de Brasil en Argentina y el Museo de Arte Moderno de Sao Paulo.

Noticias relacionadas
Ángel Correa ya estuvo en el radar de River a fines de 2024, cuando el técnico era Marcelo Gallardo, y ahora también le interesa al Chacho Coudet.

River se ilusiona con sumar al plantel a uno de los rosarinos campeones del mundo

Miguel Ángel De Marco, reconocido historiador rosarino. 

A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco

Cacho Sialle no logró buenos resultados con Flandria y dejó de ser el entrenador del equipo.

Un DT rosarino tuvo una descompensación en pleno partido y luego fue despedido

El asesinato impune del Baba Pérez Castelli: diez años de un capítulo oscuro del crimen local.

El asesinato impune del "Baba" Pérez Castelli: a diez años de un capítulo oscuro del crimen local

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Juzgan a un corredor inmobiliario en Rosario por presunta infracción a la ley

Juzgan a un corredor inmobiliario en Rosario por presunta infracción a la ley

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: "No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite"

Lo último

Habilitan el tránsito en la ruta 34 tras cinco días de corte en Lehmann

Habilitan el tránsito en la ruta 34 tras cinco días de corte en Lehmann

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

Créditos hipotecarios del Banco Nación: requisitos, cuotas y claves para acceder

Créditos hipotecarios del Banco Nación: requisitos, cuotas y claves para acceder

Crimen en una escuela de San Cristóbal: hay evidencia de nexos con True Crime Community

La Policía Federal detectó conexiones previas con el movimiento incel y una comunidad trasnacional que glorifica los tiroteos masivos. "Inédito en el país", subrayaron

Crimen en una escuela de San Cristóbal: hay evidencia de nexos con True Crime Community
Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
Policiales

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Rescate increíble en Bigand: cómo se salvó el automovilista que pasó 24 horas perdido
La Región

Rescate increíble en Bigand: cómo se salvó el automovilista que pasó 24 horas perdido

Vacunas antigripales: con la llegada del frío se reactiva la campaña en Rosario

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Vacunas antigripales: con la llegada del frío se reactiva la campaña en Rosario

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar
POLICIALES

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe
POLITICA

Piden que el juez Salmain sea apartado del cargo subrogante que ocupa en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Jugó y dirigió a Central y ahora está por alcanzar una marca que lo pone en la historia de su actual equipo

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Buena noticia para Scaloni de cara al Mundial: recupera a un jugador de la selección argentina

Juzgan a un corredor inmobiliario en Rosario por presunta infracción a la ley

Juzgan a un corredor inmobiliario en Rosario por presunta infracción a la ley

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: "No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite"

Primer ensayo de Central para la Copa Libertadores: qué equipo probó Jorge Almirón

Primer ensayo de Central para la Copa Libertadores: qué equipo probó Jorge Almirón

Ovación
Francisco Scarpeccio y su primer gol en Newells: Lo importante es que sumemos

Por Hernán Cabrera
Ovación

Francisco Scarpeccio y su primer gol en Newell's: "Lo importante es que sumemos"

Francisco Scarpeccio y su primer gol en Newells: Lo importante es que sumemos

Francisco Scarpeccio y su primer gol en Newell's: "Lo importante es que sumemos"

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs Independiente del Valle por la Copa Libertadores: hora, canal y posibles formaciones

Valderrama a Newells y la recordada pregunta letal: ¿Dónde está el maíz, que no lo veo?

Valderrama a Newell's y la recordada pregunta letal: "¿Dónde está el maíz, que no lo veo?"

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa
POLICIALES

Villa Gobernador Gálvez: le causó heridas cortantes a su pareja y la dejó encerrada en la casa

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

Intento de robo en barrio Martin: ataque con piedras contra un bar

Balacera en zona sur: delincuentes en moto atacaron una barbería

Balacera en zona sur: delincuentes en moto atacaron una barbería

La Ciudad
Transporte local: garantizan frecuencias, pero advierten sobre retrasos en la Sube
LA CIUDAD

Transporte local: garantizan frecuencias, pero advierten sobre retrasos en la Sube

TecnoCiencias Pop: Rosario vuelve a poner la ciencia en el juego

TecnoCiencias Pop: Rosario vuelve a poner la ciencia en el juego

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Se abren las ofertas para la concesión de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación

Con el aumento del precio de la nafta, las multas de tránsito arrancan desde los 60 mil pesos

Con el aumento del precio de la nafta, las multas de tránsito arrancan desde los 60 mil pesos

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas
Política

Un diputado rosarino y una remera filosa contra Adorni: "A deslomarse que esas cuotas no se pagan solas"

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles otoñal, con cielo nublado y máxima de 22 grados

Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newells
Ovación

Copa Libertadores: el rival de Central en el debut entrenará en el predio de Newell's

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newells y Fernando Echenique para Central
Ovación

Los árbitros del domingo: Martínez Beligoy para Newell's y Fernando Echenique para Central

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo
Policiales

Crimen del chofer de Uber en San Lorenzo: un plan para robarle, matarlo y descartar el cuerpo

Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC
La Ciudad

Llega Festival Diseño Local Rosario: 35 marcas, charlas y feria gratis en el CEC

Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso
POLICIALES

Juicio oral a una mujer por organizar un homicidio por encargo de su novio preso

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 
Policiales

Funes: detienen a un sospechoso por el homicidio de Ramiro Nast 

Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente
La Ciudad

Un árbol cayó frente a la Normal 3 y destrozó el auto de una docente

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite
Política

Julia Strada y el crédito en el Banco Nación: "No existe ningún tipo de arbitrariedad en el trámite"

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto
Policiales

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto

El gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso: cambia el enfoque en internaciones
Política

El gobierno enviará una nueva ley de salud mental al Congreso: cambia el enfoque en internaciones

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto
LA REGION

Hallaron con vida al joven de Bigand que estaba desaparecido: cayó de un puente con su auto

Ley de glaciares: advierten por impactos económicos y fiscales ante posibles emergencias hídricas
informacion general

Ley de glaciares: advierten por impactos económicos y fiscales ante posibles emergencias hídricas

Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe
La Ciudad

Denuncian que la defensa mintió sobre el avión de la subasta pública en Santa Fe

Malvinas, muestra fotográfica de la comunión post guerra
Cultura

Malvinas, muestra fotográfica de la "comunión post guerra"

La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final
La Ciudad

La racha de días de lluvia en Rosario tocó su techo este lunes y se acerca al final

Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral
La Ciudad

Escuela de Oficios de la UNR: en apenas dos horas, 700 personas se anotaron en cursos de capacitación laboral

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares
La Ciudad

Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UTN ratifican el paro del miércoles