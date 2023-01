Lali Espósito volvió a la TV española "empoderada y campeona del mundo"

"Vine a alardear", soltó la cantante en el programa de Pablo Motos, en el que se presentó junto a Miguel Ángel Silvestre para presentar los nuevos capítulos de la tercera temporada de la serie "Sky Rojo" que llegan a Netflix el próximo 13 de enero.

A ambos les enseñó cómo se debe cantar el tema que identificó a la hinchada argentina en Qatar 2022. "No se canta vocalizando. No se canta bien, no se puede. Es sonriente y se canta: «Muchaachooo...». No se entiende, la idea es que no se entienda la letra", bromeó.

También contó que la llamaron veinte horas antes de la final para pedirle que cante el Himno Nacional. "Unos nervios...fue un calvario. Yo estaba disfrutando el Mundial como una turista más y cuándo me llamaron dije que no podía", contó.

Más tarde reconsideró la propuesta pero se enfrentó a otro problema: el vestuario. "A las seis de la tarde me fui corriendo de compras para comprarme algo para ponerme", señaló, para añadir que no le fue fácil encontrar algo adecuado: "Pensé en cantar desnuda con la bandera, en serio".