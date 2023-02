"Gran Hermano": Ariel admitió que su plan era "desgastar" a Alfa, pero fracasó

Los números fueron contundentes. Con el 55,21 % de los votos, Ariel dejó el reality en un mano a mano con Julieta, que obtuvo el 44,79 %. Las últimas nominaciones lo habían dejado en placa, pero hasta ese momento contó con el apoyo del público. Pero su buena fortuna se terminó y ahora deberá ver la final del programa desde el sillón de su casa.

Este lunes en el "El debate de Gran Hermano", Ariel admitió que lo que buscaba era “esmerilar” a Alfa. “La última semana se estaba dando lo que yo tenía como estrategia, que era aguantar, que se desgaste Alfa”, confesó al dar a conocer qué era lo que buscaba con sus permanentes peleas en la casa. Es más, aseguró que justo cuando su plan empezaba a dar sus frutos le llegó la eliminación.

Marisa Brel le preguntó: “¿Por qué no lo fulminaste a Alfa?” y el parrillero respondió: “Porque soy un pelotudo esa era una de mis debilidades, que no le agarraba la mano a las nominaciones”.

Más allá de su estrategia, Ariel aseguró que sus diferencias con Alfa son reales. “En serio había cosas que se podían manejar y yo trataba de dar el ejemplo. Las plantadas eran porque ya tenía los huevos al plato”, reconoció el crédito de Berazateguy, y enfatizó: “No la careteaba, había cosas que tanto no me molestaban. También empecé a tomar distancia porque si no, no se puede”.

Finalmente, señaló: “Si se iba Alfa, la casa hubiera estado en otra sintonía que a mí me hubiera gustado más, donde todo el mundo podía ser más ellos mismos. Él no te dejaba hablar”.