Presentan un amparo para pedir que expulsen a Alfa de "Gran Hermano"

A medida que se acerca la hora de la verdad, el clima en "Gran Hermano" se va enrareciendo . A la tensión que generan las nominaciones, en las que empieza a aparecer nombres que no esperaban ver en placa, se suma el nerviosismo que se apodera de los participantes después de tanto tiempo de encierro. Los cruces y los choques son inevitables, más cuando hay marcadas diferencias de personalidad entre los concursantes.

Los que peor se llevan, aunque no son los únicos, son Alfa y Ariel. Desde que el crédito de Berazategui entró en la casa, Walter sintió que su lugar de ser el más experimentado del grupo estaba amenazado y reaccionó con virulencia. Más cuando su rival se atrevió darle "consejos" sobre cómo tenía que tratar a las chicas. Hubo un chispazo detrás de otro, uno más fuerte que el otro. La víctima, al menos en apariencia, fue siempre Ariel .

Frente a esta situación, la Fundación por la Paz presentó un amparo contra el reality que conduce Santiago del Moro, Su intención que proteger a Ariel del permanente hostigamiento que sufre de parte de Alfa y reclamó que el veterano participantes de "Gran Hermano" sea expulsado del juego. La presentación fue confirmada este jueves pro el periodista de chimentos Ángel de Brito en "LAM".

“Por el bullying que recibe el participante Ariel, y según dice el comunicado, el participante es intimidado, maltratado y hostigado de modo amenazante en un plan sistémico perpetuado por Alfa”, contó De Brito, quien detalló que la fundación pide a Telefe que tomen cartas en el asunto. "Le pide a las autoridades del canal la expulsión de Alfa", explicó el conductor del programa de espectáculos de América.

Asimismo, reveló que en punto 5 del escrito presentado por la entidad se señala que “el señor (Ariel) Ansaldo es intimidado, maltratado y hostigado de modo amenazante. Siendo la conducta del señor Santiago perpetrada con premeditación y alevosía encuadrada dentro de un plan sistémico que como fin tiende a bajar su autoestima y así en situación de vulnerabilidad”.

“Autoridades de Telefe, Paramount y Kuarz de Argentina esta es la segunda oportunidad donde nos dirigimos a ustedes, la primera fue una acción pública junto a otra entidad de derechos humanos”, leyó De Brito, en otro tramo del amparo.

En las últimas horas se viralizó un video en Tik Tok donde todos los hermanitos disfrutan de una tarde de sol en la pileta, cuando de repente se oye atacar de la nada al primo salteño.“¿Vos no sabés hablar normal? ¿No sabés hablar normal, sin ese acento idiota?”, se lo escucha decir a Alfa en tono despectivo.

Marcos, siempre tranquilo, aguantó el embate, pero no dudó en devolverle la gentileza: “¿Y vos, no sabés ponerte un protector solar? ¿No sabés ponerte un protector que no sea una crema de zanahoria?”, en alusión a la polémica mezcla casera que días atrás hizo Alfa.