Estados Unidos aplica nuevos aranceles para 60 países: qué impacto tiene en Argentina

La administración de Donald Trump impuso un nuevo esquema de aranceles para sus principales socios comerciales, cada uno con tasas específicas

Argentina se encuentra entre los países con la tasa más baja de aranceles impuesta por Trump

Estados Unidos reactivó su política arancelaria: la administración de Donald Trump anunció un nuevo esquema de gravámenes para productos importados desde 60 países. Las tasas comenzarán en el 10% y podrán llegar hasta el 12,5% , según el país de origen y las condiciones comerciales con EEUU .

La medida comienza a regir desde este viernes 24 de julio y reemplazará el régimen temporal de aranceles que el país norteamericano había implementado a comienzos de año.

Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), los países alcanzados representan cerca del 99,4% de las importaciones estadounidenses.

La USTR fundamentó el nuevo esquema en investigaciones sobre la falta de aplicación efectiva de prohibiciones contra productos fabricados mediante trabajo forzoso.

Para implementar estas tarifas, el gobierno de Trump recurrió a la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta herramienta permite imponer restricciones económicas contra países considerados responsables de prácticas comerciales injustificadas, irrazonables o discriminatorias.

"El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo", afirmó el representante comercial estadounidense Jamieson Greer.

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Aranceles de Estados Unidos: cómo es la situación de Argentina

Argentina quedó incluida en el grupo de países que afrontará un arancel del 10% para sus exportaciones hacia Estados Unidos. La tasa se ubica entre las más bajas del nuevo esquema anunciado por Washington.

La oficina estadounidense sostuvo que los países incluidos en este grupo cuentan con prohibiciones de importación de bienes fabricados bajo esas condiciones o asumieron compromisos para aplicarlas.

Además de Argentina, el listado incluye a Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.

La alianza estratégica entre Javier Milei y Donald Trump también tuvo un papel en la relación comercial bilateral. En ese marco, el acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproco firmado por el canciller Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer incluyó cláusulas vinculadas con el trabajo forzoso.

El nuevo anuncio contempla además un listado de productos argentinos que no estarán alcanzados por el arancel general del 10%. Entre los bienes exceptuados aparecen animales vivos, flores, aceites de jojoba y de argán, corcho, ratán, seda, piedras preciosas, arrabio, galio, germanio y perlas, entre otros productos.

El acuerdo bilateral también establece que Estados Unidos eliminará aranceles para 1.675 productos de origen argentino. Según la información difundida, esa medida podría favorecer la reactivación de exportaciones por hasta 1.013 millones de dólares.

Por otro lado, hay países que cuentan con tasas superiores del 10% y pueden alcanzar hasta el 12,5%. Las economías de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza se ubican dentro de ese rango. mientras que para el resto de las naciones será del 12,5%.

El caso de China es diferente, ya que quedó fuera de este esquema específico porque mantiene un régimen comercial separado con EEUU y enfrenta aranceles particulares para sus productos.