Rusia lanzó un ataque masivo contra Ucrania: al menos 22 muertos

Fue una de las más mortíferas agresiones de los últimos meses. Más de 600 drones y docenas de misiles fueron disparados contra Kiev y Dnipró

Una madre y su hija salen de su casa en Kiev después de un ataque ruso.

Moscú desató un letal ataque contra Ucrania este martes, que impactó a la capital, Kiev, y la ciudad central de Dnipró, en una ofensiva de amplio alcance que provocó una de las más mortíferas agresiones de los últimos meses.

Al menos 22 personas murieron en el asalto nocturno, incluidas seis en Kiev y otras 16 en Dnipró, según las autoridades ucranianas. Dos de las víctimas eran niños y una era un subcomandante de bomberos, el mayor Anton Yarmolenko, que se encontraba de guardia en ese momento. Más de 100 personas resultaron heridas.

Solamente en la capital, más de 41.000 residentes buscaron refugio en las estaciones subterráneas. Esta cifra marcó el mayor número de personas que buscaron protección en el metro durante una alerta de incursión aérea nocturna en los últimos años, reflejando la magnitud de la campaña de bombardeos.

Más de 600 drones y docenas de misiles —incluyendo avanzados misiles hipersónicos— fueron disparados contra Ucrania, según indicó el Ejército local, impactando infraestructuras civiles clave. En la capital, cinco centros médicos y varios bloques residenciales y comerciales sufrieron daños o fueron destruidos, provocando incendios y calcinando vehículos, reportaron las autoridades.

Moscú lanzó la ofensiva en respuesta a amenazas de una mayor agresión, citando una ola de ataques ucranianos —casi diarios— contra activos petroleros rusos que mermaron las reservas de combustible y exacerbado las dificultades económicas. El mes pasado, el Kremlin advirtió sobre “ataques consistentes y sistemáticos” contra “sitios específicos” en Ucrania, lo que llevó a Kiev a rechazar el “chantaje y las amenazas rusas”.

En total, Rusia lanzó contra Ucrania 656 drones y 73 misiles durante la noche, según cifras de la Fuerza Aérea ucraniana, la cual precisó que la inmensa mayoría de los drones y poco más de la mitad de los misiles fueron derribados.

También disparó ocho de sus avanzados misiles hipersónicos Zircon hacia Ucrania, pero ninguno de ellos pudo ser interceptado.

Entre enero y mayo, las tropas ucranianas atacaron 15 refinerías de petróleo rusas, inutilizando el 40 % de la principal capacidad de refinación de Rusia, remarcó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El repunte de los ataques aéreos por parte de ambos bandos se produce en medio de un relativo estancamiento en el terreno. Tras más de cuatro años, la invasión a gran escala de Rusia mutó en una extenuante guerra de desgaste, en la que los soldados mueren masivamente, las pérdidas financieras se acumulan y Kiev comenzó a liberar más territorio del que Moscú ha logrado ocupar. El mes pasado, las tropas ucranianas lograron frenar en gran medida una renovada ofensiva rusa, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), un organismo de monitoreo de conflictos con sede en Estados Unidos.