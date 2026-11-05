Qué hay detrás del corralito en Paraguay y cómo derivó en la renuncia del presidente Santiago Peña

Diversas modificaciones de leyes impulsadas por el ahora ex jefe de Estado permitieron que el Ueno Bank escalara de manera meteórica en el vecino país, al punto de llegar a manejar dinero público de diversas carteras

Efectivos de la Policía Nacional paraguaya ubicados a modo de custodia en una de las sucursales que el Ueno Bank tiene en Asunción, la capital de Paraguay, este martes.

La crisis que sacude a Paraguay y que provocó una suerte de corralito financiero a partir de la caída del Ueno Bank tiene distintos orígenes. La mayoría de ellos provienen de una serie de decisiones que tomó el ahora expresidente Santiago Peña , que posibilitaron un meteórico ascenso de la entidad a partir del manejo de dinero público que va desde jubilaciones hasta ganacias de las represas hidroeléctricas Yaciretá e Itaipú.

Todo comenzó este martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) decidió inicar un proceso de resolución contra Ueno Bank , medida que contempló la suspensión de todo tipo de operaciones, cierre de sucursales y congelamiento de retiros, transferencias y depósitos . La medida afectó a millones de paraguayos y a dinero público por un total de 850 millones de dólares, de los cuales unos 380 millones correspondían al sistema previsional.

Desde el BCP tomaron la decisión debido a que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por ley tras diversos ajustes desarrollados sobre sus estados financieros. A su vez, las autoridades registraron el otorgamiento de créditos por encima de los límites permitidos a empresas vinculadas al propio grupo.

El Ueno Bank es el banco más extendido entre los clientes del Paraguay . No es el más grande ni el que más dinero maneja, pero 2 de cada 3 paraguayos lo utilizaban en su día a día, según explicó a radio La Red Rosario Magdalena López, integrante del Centro de Estudios Sociales del Paraguay de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"Es una especie de corralito, pero no lo es porque esto sucede sobre un solo banco. Funcionó como banco de inclusión financiera, entonces tiene entre sus usuarios a gente de pequeñas economías, muchos trabajadores informales y personas que, habitualmente, no pueden acceder al sistema bancario por todos los requisitos y complejidades que tiene", explicó la especialista, quien trazó un paralelismo con Argentina y señaló como referencia a Mercado Pago: "Tuvo ese efecto en esto de que lo empiece a usar gente que siempre estuvo fuera del sistema bancario".

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En términos individuales, el congelamiento alcanza a pequeños montos porque se trataba de dinero de uso cotidiano: desde sueldos o jornales hasta jubilaciones.

Vínculos de Peña con el Ueno Bank

La relación del ahora expresidente de Paraguay Santiago Peña con el Ueno Bank se profundizó a partir de su llegada a la Presidencia.

Sobre su figura, López detalló: "Peña es un economista muy famoso, que trabajó para el Banco Mundial, fue funcionario del Banco Central y a partir de 2023 es presidente por el Partido Colorado, aunque no es de raigambre Colorada sino que es un tecnócrata. Lo tremendo es que al tecnócrata, que es economista y trabajó para el Banco Mundial, se le acaba de prender fuego la institución financiera con más cobertura del país".

Peña fue accionista de Ueno Holding, grupo propietario del Ueno Bank, hasta 2025. La especialista de la UBA recordó que tuvieron que avisarle al entonces mandatario que ser presidente y tener acciones de un banco eran cuestiones incompatibles, por lo que tuvo que renunciar a las mismas.

Sin embargo, López explicó que Peña "nunca se desvinculó" de Ueno Bank: "Es como su caballito de batalla. El Ueno Bank surge como financiera y después se transforma en banco, algo común en Paraguay. Pero lo que sucede acá es que el Ueno Bank captó muchos fondos públicos, algo que pudo hacer a partir de muchos cambios de leyes impulsados por Peña".

Cambios de leyes en Paraguay

López explicó que en 2023, antes de la llegada de Peña al poder, el Congreso paraguayo sancionó una ley, impulsada por el propio Partido Colorado, para prohibir que personalidades de la esfera privada lleguen a cargos públicos y viceversa para que no existan transacciones que beneficien a intereses privados.

Pero la llegada del economista al poder cambió todo: "El mismo gobierno de Peña desguaza esa ley a tal punto que (la normativa) ya no prohibe nada. La desarmaron de tal forma que eso posibilitó que el presidente del Banco Central, que también renunció (Carlos Carvallo Spalding), era el expresidente del Ueno Bank y pasa a ser titular del Banco Central. También impulsó la modificación de la ley del sistema previsional paraguayo, que no permitía que capitalice todo en un mismo banco porque, si no, podía pasar lo que acaba de pasar, que quiebre un banco y que se quede sin plata todo el sistema. La gente no decidió cobrar su jubilación en el Ueno Bank".

Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia de Paraguay este jueves.

"El presidente dijo que no fue decisión suya sino del sistema previsional, que es autónomo, pero hay muchos mecanismos por los cuales fue modificando las leyes para beneficiar a este banco, que se volvió rápidamente un banco con mucha plata pública", agregó.

Desde jubilaciones hasta dinero de las represas

La especialista remarcó que Ueno Bank no sólo manejaba el dinero de las jubilaciones, sino también del Ministerio de Economía y de las represas hidroeléctricas Yaciretá e Itaipú. "El problema que surge ahora es que el mayor acreedor dele banco es el propio Estado", aseguró.

Para hacerle frente a esta situacón, Paraguay cuenta con un fondo de asistencia creado en 2003 luego de la crisis que experimentó el sistema bancario de ese país en la década de 1990. Sirve para proteger a pequeños usuarios y no contempla la pérdida del dinero público que tenía el Ueno Bank en sus arcas.

López consideró que esta situación no traerá coletazos en el sistema bancario paraguayo, pero que sí está produciendo una crisis de consumo: "La gente que usa ese dinero lo hace para el día a día. Ahora lo tiene congelado y no puede comprar, por lo que no hay consumo".