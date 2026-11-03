Estados Unidos vota: a qué hora se conocerán los resultados de las elecciones clave para Trump

Este martes se renueva la Cámara de Representantes y parte del Senado en una votación clave para el futuro del gobierno de Donald Trump. Los primeros cómputos comenzarán a difundirse desde las 20, hora argentina.

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre sus elecciones de medio término (midterms), una cita electoral decisiva para el presidente Donald Trump, que pone en juego el control republicano del Congreso y buena parte de su capacidad para gobernar durante los dos últimos años de mandato. Aunque millones de estadounidenses están convocados a votar en una misma jornada, los resultados no se conocerán todos al mismo tiempo debido a las diferencias horarias y a las reglas electorales de cada estado.

Para seguir el escrutinio desde Argentina habrá que prestar atención a una particularidad del sistema estadounidense: no existe un horario nacional de cierre de urnas ni un organismo centralizado que difunda todos los resultados. Cada estado organiza sus elecciones, establece los horarios de votación y se encarga de contabilizar los sufragios.

Por eso, los primeros resultados comenzarán a conocerse este martes a partir de las 20 horas de Argentina , cuando cierren los centros de votación en las zonas orientales de Indiana y Kentucky. A medida que avance la noche se sumarán los cómputos de otros estados, mientras que en la costa oeste todavía habrá ciudadanos emitiendo sus votos.

La gran incógnita es si los resultados permitirán determinar durante la misma noche quién controlará la Cámara de Representantes y el Senado o si será necesario esperar varios días para conocer el desenlace.

A qué hora cierran las urnas en Estados Unidos

El calendario electoral estadounidense establece una fecha común para las elecciones federales, pero cada jurisdicción tiene autonomía para organizar la votación.

En Indiana, por ejemplo, los centros electorales cierran a las 18, hora local. En Nueva York permanecen abiertos hasta las 21 y en California la votación se extiende hasta las 20 del Pacífico.

Trasladados al horario argentino, los principales cierres de urnas quedan distribuidos de la siguiente manera: Indiana (este martes, 20 y 21 horas), Florida (martes, 21 y 22 horas), Pensilvania (martes, 22 horas), Nueva York (martes, 23 horas), California (miércoles, 1).

En los estados que tienen más de un huso horario, como Indiana y Florida, el cierre se produce en distintos momentos según la ubicación de los centros electorales.

Florida comenzará a publicar sus resultados preliminares a las 22 horas de Argentina, cuando haya concluido la votación en todo su territorio. Pensilvania también podrá difundir los primeros cómputos desde esa hora, mientras que Nueva York deberá esperar hasta las 23.

California, el estado más poblado del país, cerrará sus centros de votación recién a la 1 de la madrugada de este miércoles en Argentina.

Estos horarios corresponden al cierre de las urnas, pero no significan que los resultados se publiquen inmediatamente. El tiempo de procesamiento depende de cada jurisdicción y de la cantidad de votos que deba contabilizar.

Cuándo se sabrá quién ganó las elecciones en Estados Unidos

Aunque los primeros cómputos comenzarán a difundirse desde las 20 de Argentina, no hay una hora establecida para conocer a los ganadores ni para determinar qué partido controlará el Congreso.

Según la agencia Associated Press, algunos estados suelen completar buena parte del recuento durante la misma noche electoral. Georgia, Carolina del Sur y Florida se encuentran entre los que históricamente avanzan con mayor rapidez.

En cambio, en estados como California, donde una parte importante de los ciudadanos vota por correo, el escrutinio puede prolongarse durante varios días.

También influye la diferencia de votos entre los candidatos. Cuando uno obtiene una ventaja amplia, los medios estadounidenses pueden proyectar su victoria antes de que finalice el recuento. Si la elección es ajustada, deberán esperar hasta que se contabilicen suficientes sufragios.

La incertidumbre podría extenderse particularmente si las mayorías en el Congreso dependen de un puñado de distritos donde las diferencias sean mínimas.

Qué se vota y por qué el resultado es clave para Donald Trump

Las elecciones de medio término se celebran a mitad del mandato presidencial y funcionan como una prueba política para el gobierno.

Este martes se renuevan las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado. Además, 36 estados eligen gobernador.

Los republicanos llegan a los comicios con el control de ambas cámaras, mientras que los demócratas intentan recuperar las mayorías para limitar el margen de acción de Trump.

En la Cámara de Representantes se necesitan 218 bancas para alcanzar la mayoría. En el Senado, integrado por 100 legisladores, los republicanos pueden conservar el control con 50 escaños gracias al voto de desempate del vicepresidente JD Vance. Los demócratas necesitan llegar a 51.

Si la oposición consigue la mayoría en la Cámara baja, podrá bloquear proyectos de ley, condicionar las negociaciones presupuestarias e impulsar investigaciones sobre el gobierno.

Si también conquista el Senado, tendrá herramientas para frenar nombramientos presidenciales, incluidos cargos judiciales y funcionarios de alto rango.

Sin embargo, una derrota republicana no significa que Trump pierda automáticamente sus facultades ejecutivas ni que pueda ser destituido por una mayoría legislativa simple.

Los nuevos integrantes del Congreso asumirán el 3 de enero de 2027.