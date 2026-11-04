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El Banco Santa Fe desocupó su histórica sede en el centro de Rosario: qué pasará con el imponente edificio

Después de más de 70 años, el Banco Santa Fe retiró todas sus oficinas del emblemático edificio de San Martín y Santa Fe, que pertenece a la provincia. El inmueble quedó vacío, aunque el Grupo Petersen mantiene el contrato de alquiler hasta mediados de 2027.

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

4 de noviembre 2026 · 18:23hs
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El histórico edificio de San Martín y Santa Fe fue inaugurado en 1952 y desde ese momento funcionó como sede central del viejo Banco Provincial de Santa Fe

Leo Vincenti / La Capital

El histórico edificio de San Martín y Santa Fe fue inaugurado en 1952 y desde ese momento funcionó como sede central del viejo Banco Provincial de Santa Fe, Casa Rosario.

El Banco Santa Fe desocupó todas las oficinas en el histórico edificio de San Martín y Santa Fe, según le confiaron a La Capital fuentes de la empresa del Grupo Petersen. El inmueble, que pertenece a la provincia, ahora espera un nuevo uso y se especula con el arribo de un área clave para el gobierno.

"Ya no quedo nada del Banco (de Santa Fe) en San Martin 715", afirmaron desde el Banco de Santa Fe a este medio. Ahora el imponente edificio quedó deshabitado y los clientes del Banco de Santa Fe centraron sus consultas en las sucursales de Córdoba al 900 y Bv. Oroño al 900. Los cajeros de la peatonal San Martín siguen funcionando.

Según pudo reconstruir La Capital, la sucursal perdió actividad en los últimos años. Hasta llegó a perder el ida y vuelta de los clientes, hasta que en abril de este año abrió sus puertas para recibir a los clientes del Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima (Bersa) que migraron sus cuentas al Banco de Santa Fe. "Fueron unos 30 días", explicaron desde el sector de trabajadores del banco.

El Banco Provincial de Santa Fe fue privatizado en 1996, pero recién en 1998 pasó de las manos del Estado provincial al grupo de los hermanos Rohm, pero una causa judicial llevó a un segundo proceso de licitación que ganó el Grupo Petersen. Durante todo este periodo, el inmueble siguió en manos de la provincia, pero era alquilado al grupo empresario de turno para la explotación comercial y financiera del banco.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Economía, el inmueble pertenece al Banco de Santa Fe Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem), un organismo controlado por el Estado estatal creado para concretar la privatización del banco. Desde el Sapem apuntaron a este medio que el Grupo Petersen tiene contrato vigente "hasta mediados del 2027 y paga a termino cada mes". Es decir que por más que el grupo empresario haya trasladado las operaciones a otras sedes, las llaves y explotación del inmueble siguen en su poder.

La salida del Banco de Santa Fe

El edificio de San Martín y Santa Fe fue construido por el exgobernador Serbando Florencio Bayo para que el Banco de Santa Fe tenga su sede principal en Rosario. En la esquina del inmueble se puede ver una estatua del primer presidente de la entidad bancaria, Carlos Casado.

Con un majestuoso salón principal, el edificio fue vaciado entre finales de diciembre y enero. Ya en febrero, operarios realizaban tareas de pintura y adecuación tanto en el interior como exterior, aunque no se decía para qué estaban trabajando.

>> Leer más: Banco Santa Fe y la Unidad Minera de Grupo Petersen presentaron sus soluciones financieras en la Ronda de Negocios Rigi en Rosario

Luego de terminar la tarea con los clientes del Bersa, la sucursal se quedó sin clientes ni trabajadores. Trascendidos indicaron que la dirección del Banco Santa Fe, a cargo del grupo Petersen, regresó el inmueble a manos de la Casa Gris.

También circuló una versión sobre un posible traslado de oficinas de la Administración Provincial de Impuestos (API), sin embargo, fuentes del gobierno provincial desmintieron esto a La Capital: "No hay posibilidades. Hace poco se renovó toda la sede de API. No va a ir para allá". Con el contrato de alquiler vigente, el gobierno provincial no analizó tomar la posesión del inmueble a futuro. Tampoco ven intenciones de un fin abrupto o la posibilidad de no renovar el acuerdo. De todas formas, a principios de noviembre las luces siguen apagadas en el imponente edificio.

El edificio del Banco de Santa Fe

El 27 de mayo de 1874, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe recibió un mensaje del entonces gobernador, Servando Bayo y del ministro de Gobierno, Melquíades Salva, donde se destacaba que “ni los poderes colegisladores, ni poder alguno de la tierra, tiene el derecho de enajenar el porvenir de los pueblos, por concesiones gratuitas, ni nadie tampoco puede tener derechos irrevocablemente adquiridos, contra las leyes de orden público, entrando en esa categoría las emisiones de los bancos, en la forma que se encuentran establecidos entre nosotros”.

El 1º de septiembre de 1874, el Banco Provincial de Santa Fe abrió sus puertas por la decisión política del mencionado gobernador, Servando Bayo.

>> Leer más: Banco Santa Fe ofrece créditos hipotecarios con tasa UVA + 4,20% para comprar departamentos

La sede es parte de la arquitectura rosarina y ha sido un punto neurálgico de la actividad bancaria y comercial de la zona. En 1952 quedó inaugurado el majestuoso edificio del viejo Banco Provincial de Santa Fe, Casa Rosario, en la tradicional esquina de San Martín y Santa Fe. El proyecto fue dirigido por el arquitecto Emilio Maisonave y construido por la empresa Taiana, Pasquale y Cía.

El hall central es altísimo, similar a las estaciones de metro y colectivos, que en uno de sus laterales cuenta con un vitraux que reproduce un mapa de la provincia de Santa Fe. Los muros están revestidos de mármol travertino nacional y los pisos por grandes losas de granito de San Luis. Las obras se iniciaron en 1943 por iniciativa de su exdirector Joaquín Lagos, el acto inaugural fue presidido por el gobernador Luis Cárcamo.

El dedo de Carlos Casado

El monumento a Carlos Casado fue inaugurado el 27 de septiembre de 1970 en conmemoración de uno de los artífices del surgimiento del Banco de Santa Fe.

El autor de la obra fue el escultor rosarino Eduardo Barnes y está confeccionada íntegramente en bronce. La particularidad de esta escultura es que Barnes no guardó material a la hora de proyectar la mano izquierda de Casado y su dedo índice es desproporcionalmente más grande, haciendo que todo transeúnte recuerde a la estatua por su dedo.

Carlos Casado nació el 16 de marzo de 1833 en Villada (España) y murió el 29 de junio de 1899 en Buenos Aires. Fue un empresario, latifundista y banquero, radicado en nuestro país en 1857. Además del banco, Casado fundó el Ferrocarril Oeste Santafesino y la ciudad de Casilda, nombre que eligió para la zona en honor a su madre.

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